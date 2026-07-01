ПЕРЕС ГАЛЬДОС БЕНИТО
ПЕРЕС ГАЛЬДОС БЕНИТО - испанский писатель, общественный деятель, член Испанской королевской академии.
Сын военного. Бакалавр искусств (1862 год); в 1863 году поступил на юридический факультет Мадридского университета (не окончил). Депутат кортесов от республиканской партии (с 1907 года).
Дебютировал как публицист. Первые романы: «Золотой фонтан» («La fontana de oro», издан в 1870 году, русский перевод 1881 года) - о революции 1820-1823 годов, и «Смельчак» («El audaz», 1870 год) - о Толедском восстании 1804 год. Широкую известность получили исторические романы, объединённые Пересом Гальдосом в эпопею «Национальные эпизоды» («Episodios nacionales», 46 романов в 5 сериях, 1873-1912 годы), - о жизни Испании со времени Трафальгарской битвы (1805 год) до поражения Революции 1868-1873 годов.
В произведениях 1870-х годов, обращённых к современности, воплотилась так называемая новая манера Переса Гальдоса, сочетавшая реалистическую типизацию в духе О. де Бальзака, поэтику натурализма и символизма: романы «Донья Перфекта» («Do ̃na Perfecta», 1876 год, русский перевод 1882 года), «Глория» («Gloria», 1877 год, русский перевод 1884 год), а также цикл «Современные романы» («Novelas contemporáneas», около 25 романов, 1881-1915).
Символистские тенденции нашли яркое выражение в романной тетралогии о Торквемаде (русский перевод 1958 года): «Торквемада на костре» («Torquemada en la hoguera», 1889 год), «Торквемада на кресте» («Torquemada en la cruz», 1893 год), «Торквемада в чистилище» («Torquemada en el purgatorio», 1894 год), «Торквемада и Святой Пётр» («Torquemada y San Pedro», 1895 год), в романе-утопии «Очарованный кабальеро. Повесть реальная… неправдоподобная» («El caballero encantado. Сuento real... inverosímil», 1909 год; русский перевод 1923 года).
В середине 1890-х годов испытал влияние идей Л.Н. Толстого: романы «Насарин» («Nazarín», 1895 год) и «Альма» («Halma», 1895 год), проникнутые христианскими настроениями. В драматургии Переса Гальдоса, как и в прозе, переплетаются реалистические и символистские тенденции: драмы «Электра» («Electra», 1901 год), «Дед» («El abuelo», 1904 год), «Кассандра» («Casandra», 1905 год) и др.
Творчество Переса Гальдоса во многом способствовало развитию реализма в испанской литературе. В России произведения Переса Гальдоса пользовались успехом в конце XIX - начале XX веков.
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 2003. Vol. 1–12;
Собр. соч. М., 1911. Т. 1–2.