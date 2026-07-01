ПЕРЕС ГАЛЬДОС БЕНИТО

ПЕРЕС ГАЛЬДОС БЕНИТО - испанский писатель, общественный деятель, член Испанской королевской академии.

Сын во­ен­но­го. Ба­ка­лавр ис­кусств (1862 год); в 1863 году по­сту­пил на юри­дический факультет Мад­рид­ско­го университета (не окон­чил). Де­пу­тат кор­те­сов от рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии (с 1907 года).

Де­бю­ти­ро­вал как пуб­ли­цист . Пер­вые ро­ма­ны: «Зо­ло­той фон­тан» («La fonta­na de oro», издан в 1870 году, русский перевод 1881 года) - о ре­во­лю­ции 1820-1823 годов, и «Смель­чак» («El audaz», 1870 год) - о То­лед­ском вос­ста­нии 1804 год. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ис­то­рические ро­ма­ны, объ­е­ди­нён­ные Пересом Гальдосом в эпо­пею «На­цио­наль­ные эпи­зо­ды» («Epi­so­dios nacionales», 46 ро­ма­нов в 5 се­ри­ях, 1873-1912 годы), - о жиз­ни Ис­па­нии со вре­ме­ни Тра­фаль­гар­ской бит­вы (1805 год) до по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1868-1873 годов.

В про­из­ве­де­ни­ях 1870-х годов, об­ра­щён­ных к со­вре­мен­но­сти, во­пло­ти­лась так называемая но­вая ма­не­ра Переса Гальдоса, со­че­тав­шая реа­ли­стическую ти­пи­за­цию в ду­хе О. де Баль­за­ка , по­эти­ку на­ту­ра­лиз­ма и сим­во­лиз­ма: ро­ма­ны «До­нья Пер­фек­та» («Do ̃na Perfecta», 1876 год, русский перевод 1882 года), «Гло­рия» («Gloria», 1877 год, русский перевод 1884 год), а так­же цикл «Со­вре­мен­ные ро­ма­ны» («Novelas contempo­ráne­as», около 25 ро­ма­нов, 1881-1915).

Сим­во­ли­ст­ские тен­ден­ции на­шли яр­кое вы­ра­же­ние в ро­ман­ной тет­ра­ло­гии о Тор­кве­ма­де (русский перевод 1958 года): «Тор­кве­ма­да на ко­ст­ре» («Torquemada en la hoguera», 1889 год), «Тор­кве­ма­да на кре­сте» («Tor­que­ma­da en la cruz», 1893 год), «Тор­кве­ма­да в чис­ти­ли­ще» («Torquemada en el pur­ga­torio», 1894 год), «Тор­кве­ма­да и Свя­той Пётр» («Torquemada y San Pedro», 1895 год), в ро­ма­не-уто­пии «Оча­ро­ван­ный ка­баль­е­ро. По­весть ре­аль­ная… не­прав­до­по­доб­ная» («El caballero encantado. Сuen­to real... inverosímil», 1909 год; русский перевод 1923 года).

В середине 1890-х годов ис­пы­тал вли­я­ние идей Л.Н. Тол­сто­го : ро­ма­ны «На­са­рин» («Nazarín», 1895 год) и «Аль­ма» («Halma», 1895 год), про­ник­ну­тые хри­сти­ан­ски­ми на­строе­ния­ми. В дра­ма­тур­гии Переса Гальдоса, как и в про­зе, пе­ре­пле­та­ют­ся реа­ли­стические и сим­во­ли­ст­ские тен­ден­ции: дра­мы «Элек­тра» («Electra», 1901 год), «Дед» («El abuelo», 1904 год), «Кас­сан­д­ра» («Casandra», 1905 год) и др.

Твор­че­ст­во Переса Гальдоса во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию реа­лиз­ма в испанской литературе. В Рос­сии про­из­ве­де­ния Переса Гальдоса поль­зо­ва­лись ус­пе­хом в конце XIX - начале XX веков.

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 2003. Vol. 1–12;

Собр. соч. М., 1911. Т. 1–2.