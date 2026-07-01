ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР ХАВЬЕР

ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР ХАВЬЕР - перуанский дипломат, политик.

Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ООН (1982-1991 годы). По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ка­то­лическом университете в Ли­ме. С 1940 года ра­бо­тал в Министерстве иностранных дел Пе­ру, с 1944 года - в ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тель­ст­вах за ру­бе­жом. Член де­ле­га­ции Пе­ру на 1-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН в 1946 году и де­ле­га­ций, уча­ст­во­вав­ших в ра­бо­те 25-30-й сес­сий Ас­самб­леи. В 1964-1966 годах по­сол Пе­ру в Швей­ца­рии, в 1969-1971 годах - в СССР и Поль­ше, в 1977-1979 годах - в Ве­не­су­эле. В 1971-1975 годах по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель Пе­ру при ООН.

В 1973 и 1974 годах пред­став­лял Пе­ру в Со­ве­те Безо­пас­но­сти ООН; за­ни­мал долж­но­сти председателя Со­ве­та в пе­ри­од кипр­ских со­бы­тий в ию­ле 1974 года. В 1975-1977 годах специальный пред­ста­ви­тель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН на Ки­пре. В 1979-1981 годах заместитель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря по специальным по­ли­тическим во­про­сам. С апреля 1981 года од­но­вре­мен­но вы­пол­нял обя­зан­но­сти лич­но­го пред­ста­ви­те­ля Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН по уре­гу­ли­ро­ва­нию си­туа­ции в Аф­га­ни­ста­не, в этом ка­че­ст­ве в апреле и августе 1981 года по­се­тил Па­ки­стан и Аф­га­ни­стан.

В долж­но­сти Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН спо­соб­ст­во­вал в 1982 году уре­гу­ли­ро­ва­нию анг­ло-ар­гентинского кон­флик­та из-за Фолк­ленд­ских (Маль­див­ских) островов, в 1989 году - по­гра­нич­но­го спо­ра ме­ж­ду Гай­я­ной и Ве­не­су­элой, в конце 1980-х годов - си­туа­ции в На­ми­бии, ира­но-иракских от­ноше­ний по окон­ча­нии ира­но-ирак­ской вой­ны 1980-1988 годов, в 1991 году - за­клю­че­нию со­гла­ше­ния о пре­кра­ще­нии ог­ня ме­ж­ду пра­ви­тельств. си­ла­ми Ма­рок­ко и Фрон­том ПОЛИСАРИО в За­пад­ной Са­ха­ре. В 1995 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та Пе­ру, но про­иг­рал вы­бо­ры, по­лу­чив 22% го­ло­сов. В 2000-2001 годах воз­глав­лял Со­вет ми­ни­ст­ров Пе­ру. В 2002-2004 годах председатель Кон­грес­са Латинского сою­за (ме­ж­ду­народной организации, соз­дан­ной для за­щи­ты, раз­ви­тия и по­пу­ля­ри­за­ции об­ще­го куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов, го­во­ря­щих на романских язы­ках).