ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР ХАВЬЕР
ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР ХАВЬЕР - перуанский дипломат, политик.
Генеральный секретарь ООН (1982-1991 годы). Получил юридическое образование в Католическом университете в Лиме. С 1940 года работал в Министерстве иностранных дел Перу, с 1944 года - в дипломатических представительствах за рубежом. Член делегации Перу на 1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году и делегаций, участвовавших в работе 25-30-й сессий Ассамблеи. В 1964-1966 годах посол Перу в Швейцарии, в 1969-1971 годах - в СССР и Польше, в 1977-1979 годах - в Венесуэле. В 1971-1975 годах постоянный представитель Перу при ООН.
В 1973 и 1974 годах представлял Перу в Совете Безопасности ООН; занимал должности председателя Совета в период кипрских событий в июле 1974 года. В 1975-1977 годах специальный представитель Генерального секретаря ООН на Кипре. В 1979-1981 годах заместитель Генерального секретаря по специальным политическим вопросам. С апреля 1981 года одновременно выполнял обязанности личного представителя Генерального секретаря ООН по урегулированию ситуации в Афганистане, в этом качестве в апреле и августе 1981 года посетил Пакистан и Афганистан.
В должности Генерального секретаря ООН способствовал в 1982 году урегулированию англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских (Мальдивских) островов, в 1989 году - пограничного спора между Гайяной и Венесуэлой, в конце 1980-х годов - ситуации в Намибии, ирано-иракских отношений по окончании ирано-иракской войны 1980-1988 годов, в 1991 году - заключению соглашения о прекращении огня между правительств. силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре. В 1995 году баллотировался на пост президента Перу, но проиграл выборы, получив 22% голосов. В 2000-2001 годах возглавлял Совет министров Перу. В 2002-2004 годах председатель Конгресса Латинского союза (международной организации, созданной для защиты, развития и популяризации общего культурного наследия народов, говорящих на романских языках).