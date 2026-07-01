ПЕРЕС ДЕ ИТА ХИНЕС

ПЕРЕС ДЕ ИТА ХИНЕС - испанский писатель.

Дос­то­вер­ные дан­ные о жиз­ни от­сут­ст­ву­ют. В по­эме «Кни­га о на­се­ле­нии и под­ви­гах го­ро­да Лор­ки» («Libro de la población y ha­za­ñas de la ciudad de Lorca», 1572 год) опи­сал бит­ву го­ро­жан Лор­ки про­тив мав­ров. Эпическая по­эма «Сем­на­дцать книг Да­ре­са о Тро­ян­ской вой­не…» («Los diez y siete libros de Daris del Bello Troyano…», 1596 год) - пе­ре­ло­же­ние средневековых об­ра­бо­ток пре­да­ний о Тро­ян­ской вой­не.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - книги «Гра­ж­дан­ские вой­ны в Гра­на­де» («Las guerras civiles de Granada»; части 1-2, 1595-1604 годы), в осо­бен­но­сти её 1-я часть, рас­ска­зы­ваю­щая о ги­бе­ли Гра­над­ско­го эми­ра­та и окон­ча­нии Ре­кон­ки­сты , во­шед­шая в ис­то­рию литературы под названием «По­весть о Сег­ри и Абен­сер­ра­хах» («Historia de los van­dos de los Zegries y Abencerrages»). В по­вес­ти вир­ту­оз­но со­че­та­ют­ся до­ку­мен­таль­ность и вы­мы­сел, эле­мен­ты хро­ни­ки, ро­ман­се­ро и ры­цар­ско­го ро­ма­на, нра­во­опи­са­тель­ность и вос­точ­ный эк­зо­тизм.

Пе­ре­ве­дён­ная на многие ев­ропейские язы­ки и не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вав­шая­ся в XVI-XVII веках как са­мо­сто­ятельный текст, по­весть по­ро­ди­ла мно­же­ст­во под­ра­жа­ний и пе­ре­ло­же­ний (так называемый гра­над­ский жанр в ев­ропейской литературе); к ней об­ра­ща­лись М. де Сер­ван­тес , Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо, П. Каль­де­рон де ла Бар­ка, М. де Скю­де­ри, М.М. де Ла­фай­ет, Ф.Р. де Ша­тоб­ри­ан, Дж. Драй­ден, В. Ир­винг.

Сочинения:

Guerras civiles de Granada. Madrid, 1913–1915. Vol. 1–2;

По­весть о Сег­ри и Абен­сер­ра­хах, мав­ри­тан­ских ры­ца­рях из Гра­на­ды. М., 1981.