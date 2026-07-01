ПЕРЕС ДЕ ИТА ХИНЕС
ПЕРЕС ДЕ ИТА ХИНЕС - испанский писатель.
Достоверные данные о жизни отсутствуют. В поэме «Книга о населении и подвигах города Лорки» («Libro de la población y hazañas de la ciudad de Lorca», 1572 год) описал битву горожан Лорки против мавров. Эпическая поэма «Семнадцать книг Дареса о Троянской войне…» («Los diez y siete libros de Daris del Bello Troyano…», 1596 год) - переложение средневековых обработок преданий о Троянской войне.
Наиболее значительное сочинение - книги «Гражданские войны в Гранаде» («Las guerras civiles de Granada»; части 1-2, 1595-1604 годы), в особенности её 1-я часть, рассказывающая о гибели Гранадского эмирата и окончании Реконкисты, вошедшая в историю литературы под названием «Повесть о Сегри и Абенсеррахах» («Historia de los vandos de los Zegries y Abencerrages»). В повести виртуозно сочетаются документальность и вымысел, элементы хроники, романсеро и рыцарского романа, нравоописательность и восточный экзотизм.
Переведённая на многие европейские языки и неоднократно переиздававшаяся в XVI-XVII веках как самостоятельный текст, повесть породила множество подражаний и переложений (так называемый гранадский жанр в европейской литературе); к ней обращались М. де Сервантес, Лопе Ф. де Вега Карпьо, П. Кальдерон де ла Барка, М. де Скюдери, М.М. де Лафайет, Ф.Р. де Шатобриан, Дж. Драйден, В. Ирвинг.
Сочинения:
Guerras civiles de Granada. Madrid, 1913–1915. Vol. 1–2;
Повесть о Сегри и Абенсеррахах, мавританских рыцарях из Гранады. М., 1981.