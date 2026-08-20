ПЕРЕС ДЕ ГУСМАН АЛОНСО

Испанский гранд, полководец, предводитель Испанской армады.

Родился в семье Хуана Карлоса Переса де Гусмана и де Арагона. В возрасте шести лет унаследовал титул графа Ньебла, а в 1558 титул 7-го герцога Медина-Сидония. В возрасте пятнадцати лет был обручен с Анной Гомес де Сильва и Мендоса (при этом получил от папы Римского разрешение на церемонию, хотя невесте было всего двенадцать лет).

В 1588 году был назначен Филиппом II предводителем эскадры из 130 кораблей, которая должна была направиться к берегам Англии с целью ее завоевания и низложения королевы Елизаветы I (так называемая Непобедимая Армада). Причиной назначения Переса де Гусмана стала смерть адмирала де Санта-Круса, которому и принадлежала идея строительства Армады. Сам Медина-Сидония безуспешно пытался уклониться от назначения, поскольку не имел достаточного военного и морского опыта. Существует предположение, что королевские секретари побоялись показать королю отказ герцога.

В самом начале похода флот попал в шторм и был вынужден зайти в порт Ла-Корунья. Оттуда герцог предупреждал Филиппа II о возможном провале операции. Несмотря на это, король продолжал настаивать на четком следовании плану. Медина-Сидония отправился к Ла-Маншу, чтобы встретиться с войсками герцога Пармского в Испанских Нидерландах. Однако мелководье и атаки англичан помешали осуществить этот план. После поражения в решающем Гравелинском сражении, Медина-Сидония отдал приказ флоту вернуться в Испанию окружным путем, вокруг Шотландии и Ирландии.

Современники и историки по-разному оценивали роль полководца в провале похода Армады. Одни считали, что неопытный, медлительный и нерешительный Медина-Сидония не смог адекватно командовать экспедицией, что и послужило причиной поражения. Другие полагали, что герцог стал заложником ситуации, и смог свести к минимуму потери в заранее обреченном походе.

Несмотря на провал, Филипп II назначил герцога командующим всего испанского флота.

Иллюстрация:

Портрет гарцога Медина-Сидония кисти неизвестного мастера XVII в.