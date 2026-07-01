ПЕРЕС ДЕ АЙАЛА РАМOН

ПЕРЕС ДЕ АЙАЛА РАМН - испанский писатель, общественный деятель, член Испанской королевской академии.

Сын ком­мер­сан­та. Учил­ся на факультете пра­ва в университете города Овь­е­до. Изу­чал эс­те­ти­ку в университетах Анг­лии, Гер­ма­нии, Ита­лии. В 1931 году под­дер­жал Вто­рую Ис­пан­скую рес­пуб­ли­ку, под­пи­сав ан­ти­мо­нар­хический ма­ни­фест. По­сол Ис­па­нии в Лон­до­не (1931-1936 годы). В 1936 году под­верг кри­ти­ке рес­пуб­ли­кан­скую идео­ло­гию. Жил в Ар­ген­ти­не, где в го­ды фран­киз­ма слу­жил испанским ат­та­ше по куль­ту­ре (1946 год). Окон­ча­тель­но вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1954 году.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт сборником «Без­мя­теж­ность пу­ти» («La paz del sendero», 1904 год) в рус­ле мо­дер­низ­ма ; раз­мыш­ле­ния­ми о че­ло­ве­че­ской жиз­ни про­ник­ну­ты сборники ин­тел­лек­ту­аль­ной ли­ри­ки «Не­ис­чис­ли­мый путь» («El sendero innumer­able», 1916 год) и «Ог­нен­ный путь» («El sen­dero andante», 1920 год). Наи­боль­шую из­вест­ность сни­скал как про­за­ик. Для ран­них ро­ма­нов, свя­зан­ных с тра­ди­ци­ей кос­тум­бриз­маи реа­лиз­ма, ха­рак­тер­ны са­ти­ри­ко-иро­ническая то­наль­ность - «Мгла над вер­ши­на­ми» («Tinieblas en las cum­b­res», 1907 год), ан­ти­кле­ри­ка­лизм - «Во сла­ву Бо­жию: Жизнь в ие­зу­ит­ской кол­ле­гии» [«A(d) M(ajorem) G(loriae) D(ei): La vida en un colegio de jesuitas», 1910 год], вни­ма­ние к жиз­ни бо­ге­мы - «Фла­ни­рую­щие и тан­цую­щие» («Troteras y dan­zaderas», 1913 год).

Эле­мен­ты сим­во­лиз­ма ощу­ти­мы в ро­ма­не «Бе­ляр­мин и Апо­ло­нио» («Belarmino y Apolonio», 1921 год, русский перевод 1925 года), влия­ни­ем де­ка­дан­са от­ме­че­ны ро­ма­ны «Ме­до­вый ме­сяц, горь­кий ме­сяц» («Luna de miel, luna de hiel», 1923 год), «Тру­ды Ур­ба­но и Си­мо­ны» («Los trabajos de Urbano y Simona», 1923 год); сборнки рас­ска­зов «Под зна­ком Ар­те­ми­ды» («Bajo el signo de Artemisa», 1924 год), «Пуп зем­ли» («El ombligo del mundo», 1924 год) и др. Вос­соз­да­нию осо­бен­но­стей испанской национальной пси­хо­ло­гии по­свя­ще­ны книги эссе «По­ли­ти­ка и бы­ки» («Política y toros», 1918 год), а так­же сни­скав­ший ши­ро­кую по­пу­ляр­ность ро­ман «Ху­ан-тигр. Ле­карь сво­ей чес­ти» («Tigre Juan. El curandero de su honra», 1926 год, русский перевод 2005 года). Ав­тор ме­муа­ров «При­вя­зан­но­сти и вос­по­ми­на­ния» («Amistades y recuer­dos», 1961 год).

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 1964;

Obras completas. Madrid, 1998–2003. Vol. 1–5.