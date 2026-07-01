ПЕРЕС ДЕ АЙАЛА РАМOН
ПЕРЕС ДЕ АЙАЛА РАМН - испанский писатель, общественный деятель, член Испанской королевской академии.
Сын коммерсанта. Учился на факультете права в университете города Овьедо. Изучал эстетику в университетах Англии, Германии, Италии. В 1931 году поддержал Вторую Испанскую республику, подписав антимонархический манифест. Посол Испании в Лондоне (1931-1936 годы). В 1936 году подверг критике республиканскую идеологию. Жил в Аргентине, где в годы франкизма служил испанским атташе по культуре (1946 год). Окончательно вернулся на родину в 1954 году.
Дебютировал как поэт сборником «Безмятежность пути» («La paz del sendero», 1904 год) в русле модернизма; размышлениями о человеческой жизни проникнуты сборники интеллектуальной лирики «Неисчислимый путь» («El sendero innumerable», 1916 год) и «Огненный путь» («El sendero andante», 1920 год). Наибольшую известность снискал как прозаик. Для ранних романов, связанных с традицией костумбризмаи реализма, характерны сатирико-ироническая тональность - «Мгла над вершинами» («Tinieblas en las cumbres», 1907 год), антиклерикализм - «Во славу Божию: Жизнь в иезуитской коллегии» [«A(d) M(ajorem) G(loriae) D(ei): La vida en un colegio de jesuitas», 1910 год], внимание к жизни богемы - «Фланирующие и танцующие» («Troteras y danzaderas», 1913 год).
Элементы символизма ощутимы в романе «Белярмин и Аполонио» («Belarmino y Apolonio», 1921 год, русский перевод 1925 года), влиянием декаданса отмечены романы «Медовый месяц, горький месяц» («Luna de miel, luna de hiel», 1923 год), «Труды Урбано и Симоны» («Los trabajos de Urbano y Simona», 1923 год); сборнки рассказов «Под знаком Артемиды» («Bajo el signo de Artemisa», 1924 год), «Пуп земли» («El ombligo del mundo», 1924 год) и др. Воссозданию особенностей испанской национальной психологии посвящены книги эссе «Политика и быки» («Política y toros», 1918 год), а также снискавший широкую популярность роман «Хуан-тигр. Лекарь своей чести» («Tigre Juan. El curandero de su honra», 1926 год, русский перевод 2005 года). Автор мемуаров «Привязанности и воспоминания» («Amistades y recuerdos», 1961 год).
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 1964;
Obras completas. Madrid, 1998–2003. Vol. 1–5.