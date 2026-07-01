ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ - исторический процесс изменения морфемного состава слова.

Свя­зан с пе­ре­ме­ще­ни­ем гра­ниц ме­ж­ду мор­фе­ма­ми при со­хра­не­нии ос­но­вой чле­ни­мо­сти. Например, в русском при­ла­га­тель­ном «мол­ча­ли­вый» пер­во­на­чаль­но вы­де­ля­лись два суф­фик­са: -л и -ив; по­сле вы­хо­да из упот­реб­ле­ния про­из­во­дя­ще­го сло­ва - су­ще­ст­ви­тель­но­го «мол­чаль» - про­изош­ло объ­е­ди­не­ние этих суф­фик­сов, и в современном русском язы­ке вы­чле­ня­ет­ся один суф­фикс -лив. Переразложение ча­ще вы­зы­ва­ет­ся вы­хо­дом из упот­реб­ле­ния не­по­сред­ст­вен­но про­из­во­дя­щих слов, а так­же дей­ст­ви­ем за­ко­на ана­ло­гии.

Переразложение при­во­дит к пре­об­ра­зо­ва­нию мор­фем­ной струк­ту­ры сло­ва и из­ме­не­нию его чле­ни­мо­сти. При переразложении про­ис­хо­дит уве­ли­че­ние объ­ё­ма сло­во­об­ра­зую­ще­го аф­фик­са за счёт по­гло­ще­ния од­ной слу­жеб­ной мор­фе­мы дру­гой. Например, в сло­ве «кус­тар­ник» по­сле объ­е­ди­не­ния пер­во­на­чаль­ных суф­фик­сов -ар и -ник стал вы­де­лять­ся про­тя­жён­ный аф­фикс -ар­ник; английский суф­фикс -ation (ср. nomination, concentration и др.) воз­ник в ре­зуль­та­те со­еди­не­ния гла­голь­но­го суф­фик­са -ate и суб­стан­тив­но­го -ion.

Вслед­ст­вие переразложение воз­ни­ка­ют но­вые аф­фик­сы, как пра­ви­ло, пу­тём слия­ния со­сед­них при­ста­вок или суф­фик­сов. Так, при­став­ка обез- (обес-) воз­ник­ла в ре­зуль­та­те со­еди­не­ния при­ста­вок о- и без-, суф­фикс -тиj - в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния суф­фик­са при­час­тия -т и суф­фик­са -иj (ср., например, су­ще­ст­ви­тель­ное «взя­тие»). Бла­го­да­ря переразложению язык обо­га­ща­ет­ся но­вы­ми суф­фик­са­ми и при­став­ка­ми.

Переразложение пре­имущественно ха­рак­тер­но для флек­тив­ных язы­ков, а так­же час­то на­блю­да­ет­ся при лек­сических за­им­ст­во­ва­ни­ях в про­цес­се по­сте­пен­но­го ос­вое­ния язы­ком-ре­цеп­то­ром ино­языч­ных слов. Например, суф­фикс -ем, пред­став­лен­ный в лин­гвис­тических тер­ми­нах «фо­не­ма», «лек­се­ма», «син­так­се­ма» и др., воз­ник в ре­зуль­та­те переразложения древнегреческой фор­мы pho̅ne̅ma, где -ma - суф­фикс от­гла­голь­но­го су­ще­ст­ви­тель­но­го.

Переразложение впер­вые бы­ло от­ме­че­но И.А. Бо­ду­эном де Кур­те­нэ, ко­то­рый опи­сал «со­кра­ще­ние ос­нов в поль­зу окон­ча­ний» в славянских язы­ках - пе­ре­ход в со­став окон­ча­ния те­ма­тического глас­но­го «а», вхо­див­ше­го в ис­ход­ную ос­но­ву; ср. «же­на-мъ» - «жен-амъ». Тер­мин «переразложение» пред­ло­жен В.А. Бо­го­ро­диц­ким.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)