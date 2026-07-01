ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ - исторический процесс изменения морфемного состава слова.
Связан с перемещением границ между морфемами при сохранении основой членимости. Например, в русском прилагательном «молчаливый» первоначально выделялись два суффикса: -л и -ив; после выхода из употребления производящего слова - существительного «молчаль» - произошло объединение этих суффиксов, и в современном русском языке вычленяется один суффикс -лив. Переразложение чаще вызывается выходом из употребления непосредственно производящих слов, а также действием закона аналогии.
Переразложение приводит к преобразованию морфемной структуры слова и изменению его членимости. При переразложении происходит увеличение объёма словообразующего аффикса за счёт поглощения одной служебной морфемы другой. Например, в слове «кустарник» после объединения первоначальных суффиксов -ар и -ник стал выделяться протяжённый аффикс -арник; английский суффикс -ation (ср. nomination, concentration и др.) возник в результате соединения глагольного суффикса -ate и субстантивного -ion.
Вследствие переразложение возникают новые аффиксы, как правило, путём слияния соседних приставок или суффиксов. Так, приставка обез- (обес-) возникла в результате соединения приставок о- и без-, суффикс -тиj - в результате объединения суффикса причастия -т и суффикса -иj (ср., например, существительное «взятие»). Благодаря переразложению язык обогащается новыми суффиксами и приставками.
Переразложение преимущественно характерно для флективных языков, а также часто наблюдается при лексических заимствованиях в процессе постепенного освоения языком-рецептором иноязычных слов. Например, суффикс -ем, представленный в лингвистических терминах «фонема», «лексема», «синтаксема» и др., возник в результате переразложения древнегреческой формы pho̅ne̅ma, где -ma - суффикс отглагольного существительного.
Переразложение впервые было отмечено И.А. Бодуэном де Куртенэ, который описал «сокращение основ в пользу окончаний» в славянских языках - переход в состав окончания тематического гласного «а», входившего в исходную основу; ср. «жена-мъ» - «жен-амъ». Термин «переразложение» предложен В.А. Богородицким.