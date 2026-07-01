ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ в СССР проведены в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годах.
Осуществлялись на основании постановлений СНК (СМ) СССР, принимаемых по представлению статистических органов. В разработке программы и методики всесоюзных переписей населения и в их организации участвовали статистики и демографы ЦСУ СССР (в 1931-1941 годах Центральное управление народно-хозяйственного учё-та – ЦУНХУ) В.Г. Михайловский, О.А. Квиткин, И.А. Краваль, И.В. Саутин, И.Ю. Писарев, Н.Я. Воробьёв, П.Г. Подъячих, В.Н. Старовский, А.А. Исупов, Л.М. Володарский, М.А. Королёв и др.
Всесоюзным переписям предшествовала попытка провести в 1920 году масштабную перепись населения на территории РСФСР (до оз. Байкал), Украины, Северного Кавказа, Туркестана, Киргизии (всего 67 губерний) по решению 7-го Всероссийского съезда Советов (декабрь 1919 года). Вследствие Гражданской войны 1917-1922 годов перепись охватила лишь 72% населения территории РСФСР. Учитывалось наличное, а в городах и постоянное население по состоянию на 28 августа. Численность населения Советской России с доисчислением по территориям, не охваченным переписью (выполнены на основе данных Всероссийской переписи населения 1897, сельскохозяйственных переписей 1916 и 1917 годов, городской переписи 1917 года и текущего учёта демографических событий), составила 136,8 миллионов человек, в том числе городского - 20,9 миллионов человек (15,3%).
Всесоюзные переписи населения являлись сплошными: учитывали всё наличное и постоянное (т.е. постоянно проживавшее на обследуемой территории в течение не менее 1/2 года) население, кроме переписей 1926 (учитывала наличное население, а постоянное - только в городах) и 1937 (учитывала только наличное население) годов. Одновременно со сплошной переписью в 1970, 1979 и 1989 годах проводился выборочный опрос 1/4 части населения по дополнительной программе. Общими для всех переписей были вопросы - пол, возраст, состояние в браке, национальность (в 1926 году народность), родной язык (с 1970 года также вопрос о другом языке народов СССР, которым респондент свободно владеет), продолжительность проживания в месте переписи (кроме 1937 года), род занятий (место работы), источник средств существования, принадлежность к общественной (социальной) группе (кроме 1926 года), отношение к главе семьи (кроме 1926, 1937 и 1989 годов). В переписях 1926, 1937 и 1939 годов содержался вопрос о грамотности, в 1959 году существовал в качестве подвопроса в пункте об образовании (в последующем был снят), в переписях 1937, 1939, 1959 годах - о гражданстве (в 1979, 1989 годах он был адресован только иностранным гражданам). Переписи проводились счётчиками (переписчиками) методом личного опроса респондентов или их родственников в случае отсутствия респондента или его недееспособности (в 1939 году только методом личного опроса). Опрашивались лица, находившиеся в день переписи в местах проживания, а также в пути и на отдыхе. Во всех всесоюзных переписях населения критическим моментом (т.е. моментом времени, к которому приурочивались собираемые сведения) являлось начало суток 1-го дня переписи. Население, проживавшее в некоторых труднодоступных районах и в районах Крайнего Севера, переписывалось в более длительные, чем основное население, сроки. Переписчики на основании ответов респондентов заполняли специальные бланки [главный из них - переписной лист (индивидуальный или списочной формы, заполнявшийся на несколько человек) с вопросами (признаками)]. Респондент не был обязан предъявлять документы, подтверждавшие его информацию. В рамках общих переписей 1937 и 1939 годов органами НКВД и Наркомата обороны проведена перепись спецконтингента (заключённых, служащих охраны мест заключения, сотрудников аппарата НКВД) и военнослужащих. С 1939 года введён также контрольный бланк, содержавший вопросы переписного листа, он заполнялся при сплошных (с 1970 года - выборочных) контрольных обходах на всех проживавших постоянно или временно в данном помещении, но на момент переписи находившихся в другом месте. Обработка данных переписи 1926 года осуществлялась в ЦСУ (ЦУНХУ) главным образом ручным способом, в последующем - на машиносчётных станциях, с 1970 года - с использованием ЭВМ. В переписях 1970 и 1989 годов большая часть материала разрабатывалась по постоянному населению.
Каждая перепись имела ряд особенностей. Перепись 1926 года (по полноте собранных данных была самой представительной) проходила в период НЭПа, когда допускались свобода частного предпринимательства и рыночные отношения. Программа включала, помимо переписного листа, в городских поселениях - и «владенную ведомость» (указывались принадлежность владения, наличие земельного участка, благоустройство), а в сельских местностях по каждому населённому пункту - особый «поселенный список домохозяев» (перечень всех наличных домохозяев с указанием их народности и числа наличных членов домохозяйства). Среди вопросов были: главное и побочное занятия, положение в занятии (предполагались ответы «хозяин», «наёмный рабочий», «служащий», «рантье», «безработный», «лицо свободной профессии», «деклассированный» и т.д.); для безработных - продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств существования. Фиксировались также физические недостатки и причины их происхождения (врождённые; увечья, полученные в Первую мировую войну, Гражданскую войну или на работе), данные о психическом здоровье. Для жителей городов и поселений городского типа заполнялась также семейная карта (в том числе на одиноких людей), в которой содержались сведения о брачном состоянии («холостые», «состоящие в браке», «вдовые» и «разведённые») и учитывались состав семей с выделением супружеских пар и их детей, продолжительность брака, а также жилищные условия.
Очередная перепись была назначена на 1933 год. Однако голод 1932-1933 годов и вызванные им потери населения заставили руководство страны неоднократно переносить срок переписи, чтобы скрыть демографическую катастрофу, - на начало 1935 года, январь 1936 года, декабрь 1936 года. В конечном итоге перепись была назначена на январь 1937. Проект переписи 1937 года рассматривался специальной партийно-государственной комиссией, которая внесла в него существенные изменения. Были исключены вопросы о семье, жилище, месте рождения, продолжительности проживания в одном месте, побочном занятии, положении в занятии; для лиц старше 16 лет включён вопрос о религии (содержал два подвопроса - верует респондент или нет, а для верующих - о вероисповедании по самоопределению). Окончательный вариант переписного листа отредактирован И.В. Сталиным. Чтобы увеличить численность городского населения и тем самым доказать успехи социалистической индустриализации, накануне и в ходе переписи 1937 года (как впоследствии и переписи 1939 года) значительной число сельских поселений не всегда обоснованно переведено в статус городских. Погрешность данных переписи составила менее 0,5%. Установленная переписью численность населения (162 миллиона человек) оказалась значительно ниже рассчитанной ЦУНХУ на основании текущего учёта (165,7 миллионов человек на 1 января 1933 года) и официально объявленной И.В. Сталиным на 17-м съезде ВКП(б) (январь - февраль 1934 года) (168 миллионов человек на конец 1933 года). Было обнаружено резкое понижение численности лиц 1932-1934 годов рождения, так называемая демографическая яма - следствие голодных лет. Вместо «сплошной грамотности», ожидаемой руководством страны, перепись зафиксировала среди населения 9 лет и старше 14% неграмотных среди мужчин и 34% среди женщин, в том числе в среднем и даже в молодом возрасте. Высокой среди взрослого населения оказалась доля верующих (57%).
Перепись постановлением СНК СССР от 26 сентября 1937 года была объявлена «дефектной», назначена повторная. Многие организаторы и исполнители переписи 1937 года арестованы, руководители (И.А. Краваль, О.А. Квиткин и др.) расстреляны. Собранные переписью сведения (свыше 100 томов) были строго засекречены (первые публикации появились в 1990-е годы, наиболее полная осуществлена В.Б. Жиромской и Ю.А. Поляковым в 2007 году, однако большая часть региональных материалов оказалась утраченной).
В переписной лист переписи 1939 года были возвращены некоторые вопросы, исключённые из переписного листа 1937 года, - характер проживания (постоянно или временно), место постоянного жительства и время отсутствия в нём (для временно проживавших в месте проведения переписи), время отсутствия в месте переписи (для временно отсутствовавших). Подробнее были представлены вопросы об уровне образования (название учебного заведения, ступень обучения, факт окончания средней или высшей школы). Был снят вопрос о религии. За уклонение от переписи предусматривалось уголовное наказание. В предписании СНК СССР, адресованном ЦУНХУ, рекомендовалось разыскивать и учитывать при переписи бездомных и нищих. По итогам переписи в 1939-1940 годах опубликовано несколько таблиц. В официальных итогах численность населения (в том числе городского) в 1939 году была искусственно завышена на 3,3 миллиона человек. Подлинные данные переписи 1939 года (хранились в архивах) подтвердили по всем основным показателям итоги переписи 1937 года. Почти 20% населения в возрасте 9 лет и старше было неграмотно (по Инструкции к заполнению переписного листа грамотным считался человек, умеющий читать по складам и расписываться). Перепись 1939 года показала также быстрый рост советского государственного и партийного аппарата (в 6 раз по сравнению с 1926 годом). Среди руководящих работников партийных, государственных, кооперативных и общественных учреждений общесоюзного, республиканского и областного уровня высшее образование имели около 21%, среднее - около 52%, среди прокуроров и судей - соответственно 12% и 48%.
В переписи 1959 года вопрос об источнике средств существования был адресован лишь лицам, не имевшим занятия. При разработке материалов по семье впервые применён выборочный метод (погрешность учёта населения в переписи составляет 0,1%). Перепись отразила изменения в численности, размещении, половозрастном составе населения в связи с людскими потерями в Великой Отечественной войне и с учётом изменения границ СССР и союзных республик. Число мужчин 1920-1924 годов рождения составило 2,7 миллиона человек в 1949 году (4,7 миллиона человек в 1930 году), 2,5 миллиона человек в 1959 году; 1915-1919 годов рождения соответственно 2,5 миллиона чел. (4,2 миллиона человек), 2,3 миллиона человек. Женщины в первой из названных возрастных групп составляли соответственно 4,2 миллиона человек. (4,9 миллиона человек), 4,0 миллиона человек, во второй - 3,9 миллиона человек (4,8 миллиона человек), 3,8 миллиона человек. Перепись показала уровень образования в стране. В ней применён выборочный метод при разработке материалов по семье.
В переписи 1970 года среди новых были вопросы о причине и времени отсутствия (для временно отсутствовавших) в месте проведения переписи; месте постоянного жительства и времени отсутствия в нём. Дополнительная программа (как и в следующей переписи) включала: опросный лист для лиц в трудоспособном возрасте (мужчин 16-59 лет, женщин - 16-54 лет), занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (полученные данные позволили определить возможность вовлечения дополнительной рабочей силы в экономику страны); бланк учёта маятниковой миграции - передвижения населения от места жительства до места работы или обучения и др.
Перепись 1979 года показала высокую миграционную подвижность населения (в месте постоянного жительства не с рождения проживало 47% населения), низкий уровень занятости в личном подсобном хозяйстве (0,2% от всего населения, среди женщин - 0,4%), низкий уровень простого воспроизводства населения (среднее число рождений, не считая мертворождённых, на 1 женщину - 1,96).
Переписные листы переписи 1989 года, кроме обычных вопросов, содержали вопросы о жилищных условиях респондентов: о периоде постройки их дома, материале наружных стен, принадлежности дома (государственной организации, жилищно-строительному кооперативу и т.д.), благоустройстве жилого помещения, числе занимаемых респондентами жилых комнат, размере площади - общей и жилой. В отдельных квартирах и индивидуальных домах проживало 86% всех семей. По данным переписи, 61,2% населения в возрасте 15 лет и старше имели высшее и полное среднее образование, в том числе среди работающих - 92,1%, среди городского населения - 86,5%, среди сельского - 70,2%. Около 50% населения страны было занято в общественном производстве; свыше 20% имели основным источником средств существования пенсию, пособие, стипендию или другой вид государственного обеспечения, 30% (в основном учащиеся и дети дошкольного возраста) находились на иждивении родителей или других родственников. Два источника средств существования имело 15% населения, главным образом работающие пенсионеры, а также лица, совмещавшие свою основную деятельность с занятостью в личном подсобном хозяйстве либо получавшие стипендию, пенсию, пособие и помощь от родственников. Перепись выявила большое число одиноких людей: не имели семьи или утратили связь с ней 16,4 миллионов человек.
Источники:
Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г. // Труды ЦСУ. М., 1920-1921. Т. 1. Вып. 1-5;
Итоги переписи населения 1920 г. М., 1928;
Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928-1935. Т. 1-56;
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. М., 1962-1963. Т. 1-16;
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М., 1972-1973. Т. 1-7;
Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1984;
Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1989-1990. Т. 1-10;
Население СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990;
Семья в СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990;
Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.: В 4 ч. М., 1991;
Всесоюзная перепись населения 1939 г. М., 1992;
Всесоюзная перепись населения 1939 г.: Основные итоги. Россия / Сост. В. Б. Жиромская. СПб., 1999;
Всесоюзная перепись населения 1937 г.: Общие итоги / Сост. В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков. М., 2007.