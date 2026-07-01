ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ в СССР проведены в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годах.

Осу­ще­ст­в­ля­лись на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ний СНК (СМ) СССР, при­ни­мае­мых по пред­став­ле­нию ста­ти­стических ор­га­нов. В раз­ра­бот­ке про­грам­мы и ме­то­ди­ки всесоюзных переписей населения и в их ор­га­ни­за­ции уча­ст­во­ва­ли ста­ти­сти­ки и де­мо­гра­фы ЦСУ СССР (в 1931-1941 годах Центральное управ­ле­ние на­род­но-хо­зяй­ст­вен­но­го учё-та – ЦУНХУ) В.Г. Ми­хай­лов­ский, О.А. Квит­кин, И.А. Кра­валь, И.В. Сау­тин, И.Ю. Пи­са­рев, Н.Я. Во­робь­ёв, П.Г. Подъ­я­чих, В.Н. Ста­ров­ский, А.А. Ису­пов, Л.М. Во­ло­дар­ский, М.А. Ко­ро­лёв и др.

Все­со­юз­ным пе­ре­пи­сям пред­ше­ст­во­ва­ла по­пыт­ка про­вес­ти в 1920 году мас­штаб­ную пе­ре­пись на­се­ле­ния на тер­ри­то­рии РСФСР (до оз. Бай­кал), Ук­раи­ны, Северного Кав­ка­за, Тур­ке­ста­на, Кир­ги­зии (все­го 67 гу­бер­ний) по ре­ше­нию 7-го Все­российского съез­да Со­ве­тов (декабрь 1919 года). Вслед­ст­вие Гражданской вой­ны 1917-1922 годов пе­ре­пись ох­ва­ти­ла лишь 72% населения тер­ри­то­рии РСФСР. Учи­ты­ва­лось на­лич­ное, а в го­ро­дах и по­сто­ян­ное на­се­ле­ние по со­стоя­нию на 28 августа. Чис­лен­ность на­се­ле­ния Советской Рос­сии с до­ис­чис­ле­ни­ем по тер­ри­то­ри­ям, не ох­ва­чен­ным пе­ре­пи­сью (вы­пол­не­ны на ос­но­ве дан­ных Все­рос­сий­ской пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1897, сельскохозяйственных пе­ре­пи­сей 1916 и 1917 годов, городской пе­ре­пи­си 1917 года и те­ку­ще­го учё­та де­мо­гра­фических со­бы­тий), со­ста­ви­ла 136,8 миллионов человек, в том числе го­род­ско­го - 20,9 миллионов человек (15,3%).

Всесоюзные переписи населения яв­ля­лись сплош­ны­ми: учи­ты­ва­ли всё на­лич­ное и по­сто­ян­ное (т.е. по­сто­ян­но про­жи­вав­шее на об­сле­дуе­мой тер­ри­то­рии в те­че­ние не ме­нее 1/2 го­да) на­се­ле­ние, кро­ме пе­ре­пи­сей 1926 (учи­ты­ва­ла на­лич­ное на­се­ле­ние, а по­сто­ян­ное - толь­ко в го­ро­дах) и 1937 (учи­ты­ва­ла толь­ко на­лич­ное на­се­ле­ние) годов. Од­но­вре­мен­но со сплош­ной пе­ре­пи­сью в 1970, 1979 и 1989 годах про­во­дил­ся вы­бо­роч­ный оп­рос 1/4 час­ти на­се­ле­ния по до­пол­нительной про­грам­ме. Об­щи­ми для всех пе­ре­пи­сей бы­ли во­про­сы - пол, воз­раст, со­стоя­ние в бра­ке, на­цио­наль­ность (в 1926 году на­род­ность), род­ной язык (с 1970 года так­же во­прос о другом язы­ке на­ро­дов СССР, ко­то­рым рес­пон­дент сво­бод­но вла­де­ет), про­дол­жи­тель­ность про­жи­ва­ния в мес­те пере­пи­си (кро­ме 1937 года), род за­ня­тий (место ра­бо­ты), ис­точ­ник средств су­ще­ст­во­ва­ния, при­над­леж­ность к об­щественной (со­ци­аль­ной) груп­пе (кро­ме 1926 года), от­но­ше­ние к гла­ве се­мьи (кро­ме 1926, 1937 и 1989 годов). В пе­ре­пи­сях 1926, 1937 и 1939 годов со­дер­жал­ся во­прос о гра­мот­но­сти, в 1959 году су­ще­ст­во­вал в ка­че­ст­ве под­во­про­са в пунк­те об об­ра­зо­ва­нии (в по­сле­дую­щем был снят), в пе­ре­пи­сях 1937, 1939, 1959 годах - о гра­ж­дан­ст­ве (в 1979, 1989 годах он был ад­ре­со­ван толь­ко иностранным гра­ж­да­нам). Пе­ре­пи­си про­во­ди­лись счёт­чи­ка­ми (пе­ре­пис­чи­ка­ми) ме­то­дом лич­но­го оп­ро­са рес­пон­ден­тов или их род­ствен­ни­ков в слу­чае от­сут­ст­вия рес­пон­ден­та или его не­дее­спо­соб­но­сти (в 1939 году толь­ко ме­то­дом лич­но­го оп­ро­са). Оп­ра­ши­ва­лись ли­ца, на­хо­див­шие­ся в день пе­репи­си в мес­тах про­жи­ва­ния, а так­же в пу­ти и на от­ды­хе. Во всех всесоюзных переписях населения кри­тическим мо­мен­том (т.е. мо­мен­том вре­ме­ни, к ко­то­ро­му при­уро­чи­ва­лись со­би­рае­мые све­де­ния) яв­ля­лось на­ча­ло су­ток 1-го дня пе­ре­пи­си. На­се­ле­ние, про­жи­вав­шее в не­ко­то­рых труд­но­дос­туп­ных рай­онах и в рай­онах Край­не­го Се­ве­ра, пе­ре­пи­сы­ва­лось в бо­лее дли­тель­ные, чем основное на­се­ле­ние, сро­ки. Пе­ре­пис­чи­ки на ос­но­ва­нии от­ве­тов рес­пон­ден­тов за­пол­ня­ли специальные блан­ки [глав­ный из них - пе­ре­пис­ной лист (ин­ди­ви­ду­аль­ный или спи­соч­ной фор­мы, за­пол­няв­ший­ся на несколько че­ло­век) с во­про­са­ми (при­зна­ка­ми)]. Рес­пон­дент не был обя­зан предъ­яв­лять до­ку­мен­ты, под­твер­ждав­шие его ин­фор­ма­цию. В рам­ках об­щих пе­ре­пи­сей 1937 и 1939 годов ор­га­на­ми НКВД и Нар­ко­ма­та обо­ро­ны про­ве­де­на пе­ре­пись спец­кон­тин­ген­та (за­клю­чён­ных, слу­жа­щих ох­ра­ны мест за­клю­че­ния, со­труд­ни­ков ап­па­ра­та НКВД) и во­ен­но­слу­жа­щих. С 1939 года вве­дён так­же кон­троль­ный бланк, со­дер­жав­ший во­про­сы пе­ре­пис­но­го лис­та, он за­пол­нял­ся при сплош­ных (с 1970 года - вы­бо­роч­ных) кон­троль­ных об­хо­дах на всех про­жи­вав­ших по­сто­ян­но или вре­мен­но в дан­ном по­ме­ще­нии, но на мо­мент пе­ре­пи­си на­хо­див­ших­ся в другом мес­те. Об­ра­бот­ка дан­ных пе­ре­пи­си 1926 года осу­ще­ст­в­ля­лась в ЦСУ (ЦУНХУ) главным образом руч­ным спо­со­бом, в по­сле­дую­щем - на ма­ши­но­счёт­ных стан­ци­ях, с 1970 года - с ис­поль­зо­ва­ни­ем ЭВМ. В пе­ре­пи­сях 1970 и 1989 годов большая часть ма­те­риа­ла раз­ра­ба­ты­ва­лась по по­сто­ян­но­му на­се­ле­нию.

Ка­ж­дая пе­ре­пись име­ла ряд осо­бен­но­стей. Пе­ре­пись 1926 года (по пол­но­те со­б­ран­ных дан­ных бы­ла са­мой пред­ста­ви­тель­ной) про­хо­ди­ла в пе­ри­од НЭПа, ко­гда до­пус­ка­лись сво­бо­да ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и ры­ноч­ные от­но­ше­ния. Про­грам­ма вклю­ча­ла, по­ми­мо пе­ре­пис­но­го лис­та, в городских по­се­ле­ни­ях - и «вла­ден­ную ве­до­мость» (ука­зы­ва­лись при­над­леж­ность вла­де­ния, на­ли­чие зе­мель­но­го уча­ст­ка, бла­го­ус­т­рой­ст­во), а в сель­ских ме­ст­но­стях по ка­ж­до­му на­се­лён­но­му пунк­ту - осо­бый «по­се­лен­ный спи­сок до­мо­хо­зя­ев» (пе­ре­чень всех на­лич­ных до­мо­хо­зя­ев с ука­за­ни­ем их на­род­но­сти и чис­ла на­лич­ных чле­нов до­мо­хо­зяй­ст­ва). Сре­ди во­про­сов бы­ли: глав­ное и по­боч­ное за­ня­тия, по­ло­же­ние в за­ня­тии (пред­по­ла­га­лись от­ве­ты «хо­зя­ин», «на­ём­ный ра­бо­чий», «слу­жа­щий», «ран­тье», «без­ра­бот­ный», «ли­цо сво­бод­ной про­фес­сии», «де­клас­си­ро­ван­ный» и т.д.); для без­ра­бот­ных - про­дол­жи­тель­ность без­ра­бо­ти­цы и преж­нее за­ня­тие, ис­точ­ник средств су­ще­ст­во­ва­ния. Фик­си­ро­ва­лись так­же фи­зические не­дос­тат­ки и при­чи­ны их про­ис­хо­ж­де­ния (вро­ж­дён­ные; уве­чья, по­лу­чен­ные в Первую ми­ро­вую вой­ну, Гражданскую вой­ну или на ра­бо­те), дан­ные о пси­хическом здо­ро­вье. Для жи­те­лей го­ро­дов и по­се­ле­ний городского ти­па за­пол­ня­лась так­же се­мей­ная кар­та (в том числе на оди­но­ких лю­дей), в ко­то­рой со­дер­жа­лись све­де­ния о брач­ном со­стоя­нии («хо­ло­стые», «со­стоя­щие в бра­ке», «вдо­вые» и «раз­ве­дён­ные») и учи­ты­ва­лись со­став се­мей с вы­де­ле­ни­ем суп­ру­же­ских пар и их де­тей, про­дол­жи­тель­ность бра­ка, а также жи­лищ­ные ус­ло­вия.

Оче­ред­ная пе­ре­пись бы­ла на­зна­че­на на 1933 год. Од­на­ко го­лод 1932-1933 годов и вы­зван­ные им по­те­ри на­се­ле­ния за­ста­ви­ли ру­ко­во­дство стра­ны не­од­но­крат­но пе­ре­но­сить срок пе­ре­пи­си, что­бы скрыть де­мо­гра­фическую ка­та­ст­ро­фу, - на начало 1935 года, январь 1936 года, декабрь 1936 года. В ко­неч­ном ито­ге пе­ре­пись бы­ла на­зна­че­на на январь 1937. Про­ект пе­ре­пи­си 1937 года рас­смат­ри­вал­ся специальной пар­тий­но-государственной ко­мис­си­ей, ко­то­рая вне­сла в не­го су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния. Бы­ли ис­клю­че­ны во­про­сы о се­мье, жи­ли­ще, мес­те ро­ж­де­ния, про­дол­жи­тель­но­сти про­жи­ва­ния в од­ном мес­те, по­боч­ном за­ня­тии, по­ло­же­нии в за­ня­тии; для лиц стар­ше 16 лет вклю­чён во­прос о ре­ли­гии (со­дер­жал два под­во­про­са - ве­ру­ет рес­пон­дент или нет, а для ве­рую­щих - о ве­ро­ис­по­ве­да­нии по са­мо­оп­ре­де­ле­нию). Окон­чательный ва­ри­ант пе­ре­пис­но­го лис­та от­ре­дак­ти­ро­ван И.В. Ста­ли­ным . Что­бы уве­ли­чить чис­лен­ность городского на­се­ле­ния и тем са­мым до­ка­зать ус­пе­хи со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции ​, на­ка­ну­не и в хо­де пе­ре­пи­си 1937 года (как впо­след­ст­вии и пе­ре­пи­си 1939 года) зна­чительной чис­ло сель­ских по­се­ле­ний не все­гда обос­но­ван­но пе­ре­ве­де­но в ста­тус го­род­ских. По­греш­ность дан­ных пе­ре­пи­си со­ста­ви­ла ме­нее 0,5%. Ус­та­нов­лен­ная пе­ре­пи­сью чис­лен­ность на­се­ле­ния (162 миллиона человек) ока­за­лась зна­чи­тель­но ни­же рас­счи­тан­ной ЦУНХУ на ос­но­ва­нии те­ку­ще­го учё­та (165,7 миллионов человек на 1 января 1933 года) и офи­ци­аль­но объ­яв­лен­ной И.В. Ста­ли­ным на 17-м съез­де ВКП(б) (январь - февраль 1934 года) (168 миллионов человек на конец 1933 года). Бы­ло об­на­ру­же­но рез­кое по­ни­же­ние чис­лен­но­сти лиц 1932-1934 годов ро­ж­де­ния, так называемая де­мо­гра­фическая яма - след­ст­вие го­лод­ных лет. Вме­сто «сплош­ной гра­мот­но­сти», ожи­дае­мой ру­ко­во­дством стра­ны, пе­репись за­фик­си­ро­ва­ла сре­ди на­се­ле­ния 9 лет и стар­ше 14% не­гра­мот­ных сре­ди муж­чин и 34% сре­ди жен­щин, в том числе в сред­нем и да­же в мо­ло­дом воз­рас­те. Вы­со­кой сре­ди взрос­ло­го на­се­ле­ния ока­за­лась до­ля ве­рую­щих (57%).

Пе­ре­пись по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 26 сентября 1937 года бы­ла объ­яв­ле­на «де­фект­ной», на­зна­че­на по­втор­ная. Мно­гие ор­га­ни­за­то­ры и ис­пол­ни­те­ли пе­ре­пи­си 1937 года аре­сто­ва­ны, ру­ко­во­ди­те­ли (И.А. Кра­валь, О.А. Квит­кин и др.) рас­стре­ля­ны. Со­б­ран­ные пе­ре­пи­сью све­де­ния (свыше 100 то­мов) бы­ли стро­го за­сек­ре­че­ны (пер­вые пуб­ли­ка­ции поя­ви­лись в 1990-е годы, наи­бо­лее пол­ная осу­ще­ст­в­ле­на В.Б. Жи­ром­ской и Ю.А. По­ля­ко­вым в 2007 году, од­на­ко большая часть ре­гио­наль­ных ма­те­риа­лов ока­за­лась ут­ра­чен­ной).

В пе­ре­пис­ной лист пе­ре­пи­си 1939 года бы­ли воз­вра­ще­ны не­ко­то­рые во­про­сы, ис­клю­чён­ные из пе­ре­пис­но­го лис­та 1937 года, - ха­рак­тер про­жи­ва­ния (по­сто­ян­но или вре­мен­но), ме­сто по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва и вре­мя от­сут­ст­вия в нём (для вре­мен­но про­жи­вав­ших в мес­те про­ве­де­ния пе­ре­пи­си), вре­мя от­сут­ст­вия в мес­те пе­ре­пи­си (для вре­мен­но от­сут­ст­во­вав­ших). Под­роб­нее бы­ли пред­став­ле­ны во­про­сы об уров­не об­ра­зо­ва­ния (на­зва­ние учеб­но­го за­ве­де­ния, сту­пень обу­че­ния, факт окон­ча­ния сред­ней или выс­шей шко­лы). Был снят во­прос о ре­ли­гии. За ук­ло­не­ние от пе­ре­пи­си пре­ду­смат­ри­ва­лось уго­лов­ное на­ка­за­ние. В пред­пи­са­нии СНК СССР, ад­ре­со­ван­ном ЦУНХУ, ре­ко­мен­до­ва­лось ра­зы­ски­вать и учи­ты­вать при пе­ре­пи­си без­дом­ных и ни­щих. По ито­гам пе­ре­пи­си в 1939-1940 годах опуб­ли­ко­ва­но несколько таб­лиц. В официальных ито­гах чис­лен­ность на­се­ле­ния (в том числе го­род­ско­го) в 1939 году бы­ла ис­кус­ст­вен­но за­вы­ше­на на 3,3 миллиона человек. Под­лин­ные дан­ные пе­ре­пи­си 1939 года (хра­ни­лись в ар­хи­вах) под­твер­ди­ли по всем основным по­ка­за­те­лям ито­ги пе­ре­пи­си 1937 года. Поч­ти 20% населения в воз­рас­те 9 лет и стар­ше бы­ло не­гра­мот­но (по Ин­ст­рук­ции к за­пол­не­нию пе­ре­пис­но­го лис­та гра­мот­ным счи­тал­ся че­ло­век, умею­щий чи­тать по скла­дам и рас­пи­сы­вать­ся). Пе­ре­пись 1939 года по­ка­за­ла так­же бы­ст­рый рост советского государственного и партийного ап­па­ра­та (в 6 раз по срав­не­нию с 1926 годом). Сре­ди ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков партийных, государственных, коо­пе­ра­тив­ных и об­щественных уч­ре­ж­де­ний об­ще­со­юз­но­го, рес­пуб­ли­кан­ско­го и об­ла­ст­но­го уров­ня выс­шее об­ра­зо­ва­ние име­ли около 21%, сред­нее - около 52%, сре­ди про­ку­ро­ров и су­дей - со­от­вет­ст­вен­но 12% и 48%.

В пе­ре­пи­си 1959 года во­прос об ис­точ­ни­ке средств су­ще­ст­во­ва­ния был ад­ре­со­ван лишь ли­цам, не имев­шим за­ня­тия. При раз­ра­бот­ке ма­те­риа­лов по се­мье впер­вые при­ме­нён вы­бо­роч­ный ме­тод (по­греш­ность учё­та на­се­ле­ния в пе­ре­пи­си со­став­ля­ет 0,1%). Пе­ре­пись от­ра­зи­ла из­ме­не­ния в чис­лен­но­сти, раз­ме­ще­нии, по­ло­воз­ра­ст­ном со­ста­ве на­се­ле­ния в свя­зи с люд­ски­ми по­те­ря­ми в Великой Отечественной вой­не и с учё­том из­ме­не­ния гра­ниц СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик. Чис­ло муж­чин 1920-1924 годов ро­ж­де­ния со­ста­ви­ло 2,7 миллиона человек в 1949 году (4,7 миллиона человек в 1930 году), 2,5 миллиона человек в 1959 году; 1915-1919 годов ро­ж­де­ния со­от­вет­ст­вен­но 2,5 миллиона чел. (4,2 миллиона человек), 2,3 миллиона человек. Жен­щи­ны в пер­вой из на­зван­ных воз­рас­тных групп со­став­ля­ли со­от­вет­ст­вен­но 4,2 миллиона человек. (4,9 миллиона человек), 4,0 миллиона человек, во вто­рой - 3,9 миллиона человек (4,8 миллиона человек), 3,8 миллиона человек. Пе­репись по­ка­за­ла уро­вень об­ра­зо­ва­ния в стра­не. В ней при­ме­нён вы­бо­роч­ный ме­тод при раз­ра­бот­ке ма­те­риа­лов по се­мье.

В пе­ре­пи­си 1970 года сре­ди но­вых бы­ли во­про­сы о при­чи­не и вре­ме­ни от­сут­ст­вия (для вре­мен­но от­сут­ст­во­вав­ших) в мес­те про­ве­де­ния пе­ре­пи­си; мес­те по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва и вре­ме­ни от­сут­ст­вия в нём. До­пол­нительная про­грам­ма (как и в сле­дую­щей пе­ре­пи­си) вклю­ча­ла: оп­рос­ный лист для лиц в тру­до­спо­соб­ном воз­рас­те (муж­чин 16-59 лет, жен­щин - 16-54 лет), за­ня­тых в до­маш­нем и лич­ном под­соб­ном хо­зяй­ст­ве (по­лу­чен­ные дан­ные по­зво­ли­ли оп­ре­де­лить воз­мож­ность во­вле­че­ния до­пол­нительной ра­бо­чей си­лы в эко­но­ми­ку стра­ны); бланк учё­та ма­ят­ни­ко­вой ми­гра­ции - пе­ре­дви­же­ния на­се­ле­ния от мес­та жи­тель­ст­ва до мес­та ра­бо­ты или обу­че­ния и др.

Пе­ре­пись 1979 года по­ка­за­ла вы­со­кую ми­гра­ци­он­ную под­виж­ность на­се­ле­ния (в мес­те по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва не с ро­ж­де­ния про­жи­ва­ло 47% на­се­ле­ния), низ­кий уро­вень за­ня­то­сти в лич­ном под­соб­ном хо­зяй­ст­ве (0,2% от все­го на­се­ле­ния, сре­ди жен­щин - 0,4%), низ­кий уро­вень про­сто­го вос­про­из­вод­ст­ва на­се­ле­ния (среднее чис­ло ро­ж­де­ний, не счи­тая мер­тво­ро­ж­дён­ных, на 1 жен­щи­ну - 1,96).

Пе­ре­пис­ные лис­ты пе­ре­пи­си 1989 года, кро­ме обыч­ных во­про­сов, со­дер­жа­ли во­про­сы о жи­лищ­ных ус­ло­ви­ях рес­пон­ден­тов: о пе­рио­де по­строй­ки их до­ма, ма­те­риа­ле на­руж­ных стен, при­над­леж­но­сти до­ма (государственной ор­га­ни­за­ции, жи­лищ­но-стро­ительному коо­пе­ра­ти­ву и т.д.), бла­го­ус­т­рой­ст­ве жи­ло­го по­ме­ще­ния, чис­ле за­ни­мае­мых рес­пон­ден­та­ми жи­лых ком­нат, раз­ме­ре пло­ща­ди - об­щей и жи­лой. В отдельных квар­ти­рах и ин­ди­ви­ду­аль­ных до­мах про­жи­ва­ло 86% всех се­мей. По дан­ным пе­ре­пи­си, 61,2% на­се­ле­ния в воз­рас­те 15 лет и стар­ше име­ли выс­шее и пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние, в том числе сре­ди ра­бо­таю­щих - 92,1%, сре­ди городского на­се­ле­ния - 86,5%, сре­ди сель­ско­го - 70,2%. Око­ло 50% населения стра­ны бы­ло за­ня­то в об­щественном про­из­вод­ст­ве; свыше 20% име­ли основным ис­точ­ни­ком средств су­ще­ст­во­ва­ния пен­сию, по­со­бие, сти­пен­дию или другой вид государственного обес­пе­че­ния, 30% (в основном уча­щие­ся и де­ти до­шко­ль­но­го воз­рас­та) на­хо­ди­лись на иж­ди­ве­нии ро­ди­те­лей или других род­ст­вен­ни­ков. Два ис­точ­ни­ка средств су­ще­ст­во­ва­ния име­ло 15% населения, главным образом ра­бо­таю­щие пен­сио­не­ры, а так­же ли­ца, со­вме­щав­шие свою основную дея­тель­ность с за­ня­то­стью в лич­ном под­соб­ном хо­зяй­ст­ве ли­бо по­лу­чав­шие сти­пен­дию, пен­сию, по­со­бие и по­мощь от род­ст­вен­ни­ков. Пе­ре­пись вы­яви­ла боль­шое чис­ло оди­но­ких лю­дей: не име­ли се­мьи или ут­ра­ти­ли связь с ней 16,4 миллионов человек.

Ис­точники:

Пред­ва­ри­тель­ные ито­ги пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 28 августа 1920 г. // Тру­ды ЦСУ. М., 1920-1921. Т. 1. Вып. 1-5;

Ито­ги пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1920 г. М., 1928;

Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1926 г. М., 1928-1935. Т. 1-56;

Ито­ги Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1959 г. М., 1962-1963. Т. 1-16;

Ито­ги Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1970 г. М., 1972-1973. Т. 1-7;

Чис­лен­ность и со­став на­се­ле­ния СССР. По дан­ным Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1979 г. М., 1984;

Ито­ги Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1979 г. М., 1989-1990. Т. 1-10;

На­се­ле­ние СССР: По дан­ным Все­союзной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1989 г. М., 1990;

Се­мья в СССР: По дан­ным Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1989 г. М., 1990;

Крат­кая со­ци­аль­но-де­мо­гра­фи­че­ская ха­рак­те­ри­сти­ка на­се­ле­ния РСФСР по дан­ным Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1989 г.: В 4 ч. М., 1991;

Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1939 г. М., 1992;

Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1939 г.: Ос­нов­ные ито­ги. Рос­сия / Сост. В. Б. Жи­ром­ская. СПб., 1999;

Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1937 г.: Об­щие ито­ги / Сост. В. Б. Жи­ром­ская, Ю. А. По­ля­ков. М., 2007.

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