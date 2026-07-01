ПЕРЕПЁЛКИН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ПЕРЕПЁЛКИН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский египтолог.
Из семьи военного. Окончил физико-математический факультет Крымского государственного университета (1924 год) и факультет языкознания и материальной культуры ЛГУ (1927 год). Работал в Музее палеографии (в 1930 году преобразован в Институт истории книги, документа и письма) АН СССР, где изучал письменные памятники древности (в частности, Древнего Египта) и раннего Средневековья из коллекции Н.П. Лихачёва. В 1930 году защитил диссертацию по эпиграфике амарнской эпохи (смотри в статье Ахетатон) - периоду правления Аменхотепа IV Эхнатона.
Центральная тема его исследований - история уникального религиозного переворота царя-солнцепоклонника Аменхотепа IV, описанная Перепёлкиным с учётом всех доступных ему памятников. С 1938 году работал в Ленинградском отделении Института истории АН СССР; в 1943-1945 годах в эвакуации в городе Ташкент. Вернувшись в Ленинград, продолжил работу в Институте истории, в 1945-1949 годах преподавал также в ЛГУ. С 1959 года сотрудник возглавляемого В.В. Струве Кабинета Древнего Востока в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. В 1969 году защитил докторскую диссертацию.
Помимо монографий о реформе Эхнатона, реконструирующих в подробностях историю амарнской эпохи («Переворот Амен-хотпа IV», части 1-2, 1967-1984 годы; «Кэйе и Семнех-ке-рэ», 1979 год), пионерской работы, посвящённой представлениям египтян о частной собственности в эпоху Старого (Древнего) царства (1966 год; переведена на немецкий язык), и монографии о вельможеских хозяйствах (1988 год), перу Перепёлкина принадлежат главы по истории Древнего Египта в многотомной «Всемирной истории» (том 1, 1955: вышли с редакционной правкой, на которую Перепёлкин не дал своего согласия) и «Истории Древнего Востока» (часть 2, 1988 год), а также переведённая на английский язык книга «Тайна Золотого гроба» (1968 год). Одним из первых Перепёлкин показал невозможность применения современных терминов для описания социально-экономических отношений в Древнем Египте.
Перепёлкин - основатель современной петербургской школы египтологии. Среди его учеников - Н.С. Петровский, О.Д. Берлев, Е.С. Богословский, А.О. Большаков.