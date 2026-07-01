ПЕРЕПЁЛКИН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ПЕРЕПЁЛКИН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский египтолог .

Из се­мьи во­ен­но­го. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Крым­ско­го государственного университета (1924 год) и факультет язы­ко­зна­ния и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ЛГУ (1927 год). Ра­бо­тал в Му­зее па­лео­гра­фии (в 1930 году пре­об­ра­зо­ван в Институт ис­то­рии кни­ги, до­ку­мен­та и пись­ма) АН СССР, где изу­чал письменные па­мят­ни­ки древ­но­сти (в ча­ст­но­сти, Древ­не­го Егип­та ) и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья из кол­лек­ции Н.П. Ли­ха­чёва. В 1930 году за­щи­тил дис­сер­та­цию по эпи­гра­фи­ке амарн­ской эпо­хи (смотри в статье Ахе­та­тон ) - пе­рио­ду прав­ле­ния Амен­хо­те­па IV Эх­на­то­на.

Центральная те­ма его ис­сле­до­ва­ний - ис­то­рия уни­каль­но­го ре­лигиозного пе­ре­во­ро­та ца­ря-солн­це­по­клон­ни­ка Амен­хо­те­па IV, опи­сан­ная Перепёлкиным с учё­том всех дос­туп­ных ему па­мят­ни­ков. С 1938 году ра­бо­тал в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института ис­то­рии АН СССР ; в 1943-1945 годах в эва­куа­ции в городе Таш­кент. Вер­нув­шись в Ле­нин­град, про­дол­жил ра­бо­ту в Институте ис­то­рии, в 1945-1949 годах пре­по­да­вал так­же в ЛГУ. С 1959 года со­труд­ник воз­глав­ляе­мо­го В.В. Стру­ве Ка­би­не­та Древ­не­го Вос­то­ка в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР. В 1969 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию.

По­ми­мо мо­но­гра­фий о ре­фор­ме Эх­на­то­на, ре­кон­ст­руи­рую­щих в под­роб­но­стях ис­то­рию амарн­ской эпо­хи («Пе­ре­во­рот Амен-хот­па IV», части 1-2, 1967-1984 годы; «Кэйе и Сем­нех-ке-рэ», 1979 год), пио­нер­ской ра­бо­ты, по­свя­щён­ной пред­став­ле­ни­ям егип­тян о ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти в эпо­ху Ста­ро­го (Древ­не­го) цар­ст­ва (1966 год; пе­ре­ве­де­на на немецкий язык), и мо­но­гра­фии о вель­мо­же­ских хо­зяй­ст­вах (1988 год), пе­ру Перепёлкина при­над­ле­жат гла­вы по ис­то­рии Древ­не­го Егип­та в мно­го­том­ной «Все­мир­ной ис­то­рии» (том 1, 1955: вы­шли с ре­дакционной прав­кой, на ко­то­рую Перепёлкин не дал сво­его со­гла­сия) и «Ис­то­рии Древ­не­го Вос­то­ка» (часть 2, 1988 год), а так­же пе­ре­ве­дён­ная на английский язык книга «Тай­на Зо­ло­то­го гро­ба» (1968 год). Од­ним из пер­вых Перепёлкин по­ка­зал не­воз­мож­ность при­ме­не­ния современных тер­ми­нов для опи­са­ния со­ци­аль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний в Древ­нем Егип­те.

Перепёлкин - ос­но­ва­тель современной пе­тербургской шко­лы егип­то­ло­гии. Сре­ди его уче­ни­ков - Н.С. Пет­ров­ский, О.Д. Бер­лев , Е.С. Бо­го­слов­ский, А.О. Боль­ша­ков.