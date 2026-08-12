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ПЕРЕПЕЧКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Перепечкин Кирилл Владимирович - российский историк. В 2014 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет. Специализация - история Средних веков.
В настоящее время (с 2014 года) обучается в аспирантуре Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Научный руководитель - Федоров С. Е.
С 2014 года - библиотекарь Иностранного фонда Российской национальной библиотеки.
Научные интересы: книгопечатание, история книги, книжная культура, книжная графика, история чтения.
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