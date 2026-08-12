ПЕРЕПЕЧКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Перепечкин Кирилл Владимирович - российский историк. В 2014 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет. Специализация - история Средних веков.

В настоящее время (с 2014 года) обучается в аспирантуре Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Научный руководитель - Федоров С. Е.

С 2014 года - библиотекарь Иностранного фонда Российской национальной библиотеки.

Научные интересы: книгопечатание, история книги, книжная культура, книжная графика, история чтения.