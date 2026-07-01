ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ - из­бы­ток на­се­ле­ния от­но­си­тель­но раз­лич­ных ус­ло­вий его су­ще­ст­во­ва­ния (тер­ри­то­рии про­жи­ва­ния, сре­ды оби­та­ния или при­род­ных ре­сур­сов).

По­ня­тие «перенаселение» ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в эко­но­мических, де­мо­гра­фических, со­цио­ло­гических и иных ис­сле­до­ва­ни­ях, при вы­ра­бот­ке эко­но­мической, ми­гра­ци­он­ной, де­мо­гра­фической и эко­ло­гической по­ли­ти­ки. На ран­них эта­пах раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва, ко­гда зем­ля и вся ок­ру­жаю­щая сре­да яв­ля­лись пря­мым про­дол­же­ни­ем его при­род­но­го бы­тия, на­се­ле­ние в ви­де отдельных пле­мён столк­ну­лось с про­бле­мой ис­треб­ле­ния круп­ных жи­вот­ных. У охот­ничь­их пле­мён перенаселение про­яв­ля­лось в ожес­то­чён­ной борь­бе за охот­ни­чьи уго­дья; у пле­мён, ве­ду­щих иной об­раз жиз­ни, - за дру­гие при­род­ные ре­сур­сы, не­об­хо­ди­мые для вы­жи­ва­ния и вос­про­из­вод­ст­ва. В до­ин­ду­ст­ри­аль­ную эпо­ху, осо­бен­но в об­ще­ст­вах, где ос­но­вой бы­ла об­щи­на, су­ще­ст­во­ва­ние ка­ж­до­го че­ло­ве­ка, се­мьи за­ви­се­ло от вла­де­ния оп­ре­де­лён­ным ко­ли­че­ст­вом зем­ли. В ан­тич­ной ци­ви­ли­за­ции из­бы­точ­ность на­се­ле­ния при­во­ди­ла к вы­ну­ж­ден­ной эмиг­ра­ции сво­бод­ных гра­ж­дан морским пу­тём на но­вые зем­ли. Перенаселение у пле­мён Азии, за­ни­мав­ших­ся ско­то­вод­ст­вом, тре­бо­вав­шим об­шир­но­го про­стран­ст­ва, при­ве­ло к втор­же­нию в го­су­дар­ст­ва Древ­не­го ми­ра в ви­де «пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов». В сред­ние ве­ка в Ев­ро­пе перенаселение про­яви­лось в вой­нах ме­ж­ду об­щи­на­ми за вла­де­ние зем­лёй.

Наи­бо­лее ост­ро ещё на ру­бе­же XVIII-XIX веков эту про­бле­му сфор­му­ли­ро­вал Т.Р. Маль­тус , чей труд при­влёк все­об­щее вни­ма­ние в со­вре­мен­ном ему об­ще­ст­ве и про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся пред­ме­том дис­кус­сий до­ны­не. Дж.С. Милль ут­вер­ждал, что «не со­ци­аль­ная не­спра­вед­ли­вость, а ску­пость при­ро­ды яв­ля­ет­ся при­чи­ной бед­ст­вий, свя­зан­ных с пе­ре­на­се­ле­ни­ем». В ка­че­ст­ве мер, из­бав­ляю­щих от это­го яв­ле­ния, он пред­ла­гал эмиг­ра­цию на­се­ле­ния Британских островов и ко­ло­ни­за­цию ими об­шир­ных не­за­се­лён­ных тер­ри­то­рий, ссы­ла­ясь на американский опыт, ко­гда жи­те­ли восточных ре­гио­нов стра­ны миг­ри­ро­ва­ли на за­пад, что по­зво­ля­ло уве­ли­чить на­се­ле­ние всей стра­ны и не вы­зы­ва­ло рос­та труд­но­стей в «до­бы­ва­нии средств к су­ще­ст­во­ва­нию». К. Маркс и его по­сле­до­ва­те­ли счи­та­ли, что уро­вень раз­ви­тия об­ще­ст­ва и его про­из­во­дительных сил со­вмес­ти­мы лишь с оп­ре­де­лён­ным ко­ли­че­ст­вом на­ро­до­на­се­ле­ния - ес­ли для той или иной час­ти на­се­ле­ния тра­диционные ус­ло­вия жиз­не­дея­тель­но­сти ис­че­за­ют, то дан­ное на­се­ле­ние ста­но­вит­ся из­бы­точ­ным. Марк­сис­ты рас­смат­ри­ва­ли перенаселение не по от­но­ше­нию ко все­му на­се­ле­нию, а толь­ко к его тру­до­спо­соб­ной час­ти - «ра­бо­че­му на­се­ле­нию», вве­ли по­ня­тия «аб­со­лют­но­го» и «от­но­си­тель­но­го» перенаселения. Из­бы­точ­ность тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния, свя­зан­ная с по­яв­ле­ни­ем на­ём­но­го тру­да и промышленным раз­ви­ти­ем, уже не оп­ре­де­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но ко­ли­че­ст­вен­ны­ми па­ра­мет­ра­ми ес­те­ст­вен­но­го вос­про­из­вод­ст­ва на­се­ле­ния, а в пер­вую оче­редь, осо­бен­но на ран­них ста­ди­ях раз­ви­тия ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва, за­ви­сит от цик­лического ха­рак­те­ра эко­но­мического рос­та. Перенаселение пре­ж­де все­го вы­ра­жа­лось в на­ли­чии из­бы­точ­ных ра­бо­чих рук на рын­ке тру­да по от­но­ше­нию к спро­су на них и фор­ми­рую­щим его ин­ве­сти­ци­ям. Аг­рар­ное перенаселение яв­ля­лось зна­чительным пре­пят­ст­ви­ем раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва на про­тя­же­нии ря­да ве­ков и про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся та­ко­вым для многих стран и ре­гио­нов да­же в XXI веке.

Зна­че­ние из­быт­ка ра­бо­чей си­лы для раз­ви­тия го­су­дар­ст­ва бы­ло впер­вые ис­сле­до­ва­но в ра­бо­тах Дж.М. Кейн­са, до­ка­зав­ше­го не­об­хо­ди­мость ре­гу­ли­ро­ва­ния раз­ме­ров перенаселения тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния. В современных ус­ло­ви­ях отдельной про­бле­мой, как след­ст­ви­ем перенаселения и рас­ши­ре­ния в ре­зуль­та­те это­го сре­ды оби­та­ния че­ло­ве­ка, ста­ло за­гряз­не­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды в ре­зуль­та­те хо­зяй­ственной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка, при­во­дя­щее к не­со­вмес­ти­мо­сти рас­ту­ще­го на­се­ле­ния и рав­но­ве­сия при­род­ной сре­ды. Мно­гие учё­ные, от Г. Джорд­жа, Д.И. Мен­де­лее­ва (про­гресс че­ло­ве­че­ст­ва со­вмес­тим толь­ко с оп­ре­де­лён­ным ко­ли­че­ст­вом на­се­ле­ния), Э. Дюрк­гей­ма до ис­сле­до­ва­те­лей XX века (например, док­ла­ды Рим­ско­го клу­ба), ста­ви­ли во­прос о про­бле­ме со­вме­ще­ния рас­ту­ще­го на­се­ле­ния и при­род­но-эко­ло­гической ём­ко­сти Зем­ли. Боль­шин­ст­во из них де­ла­ло вы­вод о не­из­беж­но­сти пре­кра­ще­ния рос­та чис­лен­но­сти на­се­ле­ния пла­не­ты и ог­ра­ни­че­ния вос­про­из­вод­ст­ва на­се­ле­ния ну­ле­вым при­рос­том. Про­бле­мы перенаселения пла­не­ты в це­лом вна­ча­ле ста­ли осоз­на­вать­ся в раз­ви­тых стра­нах по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны , что, в ча­ст­но­сти, при­ве­ло к соз­да­нию в 1946 году Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции пла­ни­руе­мо­го ро­ди­тель­ст­ва (International Planned Parenthood Federation), ко­то­рая яв­ля­ет­ся влия­тель­ной ми­ро­вой не­пра­ви­тельственной ор­га­ни­за­ци­ей, ока­зы­ваю­щей по­мощь раз­ви­ваю­щим­ся стра­нам по про­грам­мам пла­ни­ро­ва­ния се­мьи.

Современные тен­ден­ции перенаселения, осо­бен­но яр­ко вы­ра­жен­ные в наи­ме­нее раз­ви­тых стра­нах, где до­ля мо­ло­дё­жи со­став­ля­ет около 1/3 все­го на­се­ле­ния, про­яв­ля­ют­ся и в воз­ник­но­ве­нии и рас­ши­ре­нии так называемых фун­да­мен­та­ли­ст­ских дви­же­ний. Они воз­ни­ка­ют в стра­нах, где де­мо­гра­фическое дав­ле­ние на Зем­лю, то есть чрез­мер­ная плот­ность на­се­ле­ния, по мне­нию С. Хан­тинг­то­на, де­ла­ет даль­ней­шее су­ще­ст­во­ва­ние преж­не­го сель­ско­го об­раза жиз­ни не­воз­мож­ным, а СМИ про­ни­ка­ют в де­рев­ни и раз­ру­ша­ют ве­ко­вые мо­раль­ные ус­тои сель­ской жиз­ни. Перенаселение за­труд­ня­ет или де­ла­ет не­воз­мож­ным для мо­ло­дё­жи най­ти ра­бо­ту в го­ро­де, обес­пе­чи­ваю­щую при­ем­ле­мое су­ще­ст­во­ва­ние, или иметь в сель­ской ме­ст­но­сти зем­лю для об­ра­бот­ки, что ве­дёт к по­пол­не­нию ею ря­дов ми­гран­тов, тер­ро­ри­стов, мар­ги­на­лов.

В 1960-е годы перенаселение ста­ли рас­смат­ри­вать с по­мо­щью по­ня­тия «по­пу­ля­ци­он­ной ём­ко­сти» («carrying capacity») как оп­ти­маль­ной или воз­мож­ной для дан­ных ус­ло­вий чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, не на­рушаю­щей ба­ланс эко­но­мической, эко­ло­гической и ре­сурс­ной сис­тем тер­ри­то­рии или их ком­би­на­ции. Ча­ще все­го по­пу­ля­ци­он­но-де­мо­гра­фическая ём­кость рас­смат­ри­ва­ют по от­но­ше­нию к пла­не­те в це­лом, про­гно­зи­руя рост чис­лен­но­сти ми­ро­во­го на­се­ле­ния и влия­ние это­го рос­та на спо­соб­ность пла­не­ты обес­пе­чи­вать су­ще­ст­во­ва­ние лю­дей и по­треб­ле­ние ими не­об­хо­ди­мо­го для это­го ко­ли­че­ст­ва ре­сур­сов. Че­ло­ве­че­ская по­пу­ля­ция в современных ци­ви­ли­за­ци­ях не мо­жет ог­ра­ни­чи­вать­ся прин­ци­пом спо­соб­но­сти вы­жи­ва­ния в дан­ной эко­си­сте­ме, а тре­бу­ет дос­той­но­го со­ци­аль­но-эко­но­мического уров­ня су­ще­ст­во­ва­ния, рас­ту­ще­го по­треб­ле­ния в ус­ло­ви­ях по край­ней ме­ре не ухуд­шаю­ще­го­ся ка­че­ст­ва жиз­ни.

Идеи Г. Мюр­да­ля, вы­ска­зан­ные им ещё в конце 1960-х годов («Ази­ат­ская дра­ма: ис­сле­до­ва­ние бед­но­сти на­ро­дов»), о не­об­хо­ди­мо­сти кон­тро­ля над ро­ж­дае­мо­стью для сни­же­ния тем­пов при­рос­та на­се­ле­ния и про­ве­де­ния раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми ра­ди­каль­ных ре­форм ока­за­ли не­со­мнен­ное влия­ние на пра­ви­тель­ст­ва многих стран, пре­ж­де все­го ази­ат­ских, ко­то­рые в борь­бе с перенаселением ис­поль­зо­ва­ли его пред­ло­же­ния о глу­бо­ких со­ци­аль­ных ре­фор­мах в об­лас­ти рас­пре­де­ле­ния сельскохозяйственных зе­мель, здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния и других сфе­рах жиз­не­дея­тель­но­сти. Эти про­бле­мы ны­не ре­ша­ют­ся в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах в ус­ло­ви­ях ми­ро­вой гло­ба­ли­за­ции с по­мо­щью ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, все­го ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)