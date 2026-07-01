ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ
ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ - избыток населения относительно различных условий его существования (территории проживания, среды обитания или природных ресурсов).
Понятие «перенаселение» широко используется в экономических, демографических, социологических и иных исследованиях, при выработке экономической, миграционной, демографической и экологической политики. На ранних этапах развития человечества, когда земля и вся окружающая среда являлись прямым продолжением его природного бытия, население в виде отдельных племён столкнулось с проблемой истребления крупных животных. У охотничьих племён перенаселение проявлялось в ожесточённой борьбе за охотничьи угодья; у племён, ведущих иной образ жизни, - за другие природные ресурсы, необходимые для выживания и воспроизводства. В доиндустриальную эпоху, особенно в обществах, где основой была община, существование каждого человека, семьи зависело от владения определённым количеством земли. В античной цивилизации избыточность населения приводила к вынужденной эмиграции свободных граждан морским путём на новые земли. Перенаселение у племён Азии, занимавшихся скотоводством, требовавшим обширного пространства, привело к вторжению в государства Древнего мира в виде «переселения народов». В средние века в Европе перенаселение проявилось в войнах между общинами за владение землёй.
Наиболее остро ещё на рубеже XVIII-XIX веков эту проблему сформулировал Т.Р. Мальтус, чей труд привлёк всеобщее внимание в современном ему обществе и продолжает оставаться предметом дискуссий доныне. Дж.С. Милль утверждал, что «не социальная несправедливость, а скупость природы является причиной бедствий, связанных с перенаселением». В качестве мер, избавляющих от этого явления, он предлагал эмиграцию населения Британских островов и колонизацию ими обширных незаселённых территорий, ссылаясь на американский опыт, когда жители восточных регионов страны мигрировали на запад, что позволяло увеличить население всей страны и не вызывало роста трудностей в «добывании средств к существованию». К. Маркс и его последователи считали, что уровень развития общества и его производительных сил совместимы лишь с определённым количеством народонаселения - если для той или иной части населения традиционные условия жизнедеятельности исчезают, то данное население становится избыточным. Марксисты рассматривали перенаселение не по отношению ко всему населению, а только к его трудоспособной части - «рабочему населению», ввели понятия «абсолютного» и «относительного» перенаселения. Избыточность трудоспособного населения, связанная с появлением наёмного труда и промышленным развитием, уже не определяется непосредственно количественными параметрами естественного воспроизводства населения, а в первую очередь, особенно на ранних стадиях развития индустриального общества, зависит от циклического характера экономического роста. Перенаселение прежде всего выражалось в наличии избыточных рабочих рук на рынке труда по отношению к спросу на них и формирующим его инвестициям. Аграрное перенаселение являлось значительным препятствием развития человечества на протяжении ряда веков и продолжает оставаться таковым для многих стран и регионов даже в XXI веке.
Значение избытка рабочей силы для развития государства было впервые исследовано в работах Дж.М. Кейнса, доказавшего необходимость регулирования размеров перенаселения трудоспособного населения. В современных условиях отдельной проблемой, как следствием перенаселения и расширения в результате этого среды обитания человека, стало загрязнение окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека, приводящее к несовместимости растущего населения и равновесия природной среды. Многие учёные, от Г. Джорджа, Д.И. Менделеева (прогресс человечества совместим только с определённым количеством населения), Э. Дюркгейма до исследователей XX века (например, доклады Римского клуба), ставили вопрос о проблеме совмещения растущего населения и природно-экологической ёмкости Земли. Большинство из них делало вывод о неизбежности прекращения роста численности населения планеты и ограничения воспроизводства населения нулевым приростом. Проблемы перенаселения планеты в целом вначале стали осознаваться в развитых странах после Второй мировой войны, что, в частности, привело к созданию в 1946 году Международной федерации планируемого родительства (International Planned Parenthood Federation), которая является влиятельной мировой неправительственной организацией, оказывающей помощь развивающимся странам по программам планирования семьи.
Современные тенденции перенаселения, особенно ярко выраженные в наименее развитых странах, где доля молодёжи составляет около 1/3 всего населения, проявляются и в возникновении и расширении так называемых фундаменталистских движений. Они возникают в странах, где демографическое давление на Землю, то есть чрезмерная плотность населения, по мнению С. Хантингтона, делает дальнейшее существование прежнего сельского образа жизни невозможным, а СМИ проникают в деревни и разрушают вековые моральные устои сельской жизни. Перенаселение затрудняет или делает невозможным для молодёжи найти работу в городе, обеспечивающую приемлемое существование, или иметь в сельской местности землю для обработки, что ведёт к пополнению ею рядов мигрантов, террористов, маргиналов.
В 1960-е годы перенаселение стали рассматривать с помощью понятия «популяционной ёмкости» («carrying capacity») как оптимальной или возможной для данных условий численности населения, не нарушающей баланс экономической, экологической и ресурсной систем территории или их комбинации. Чаще всего популяционно-демографическая ёмкость рассматривают по отношению к планете в целом, прогнозируя рост численности мирового населения и влияние этого роста на способность планеты обеспечивать существование людей и потребление ими необходимого для этого количества ресурсов. Человеческая популяция в современных цивилизациях не может ограничиваться принципом способности выживания в данной экосистеме, а требует достойного социально-экономического уровня существования, растущего потребления в условиях по крайней мере не ухудшающегося качества жизни.
Идеи Г. Мюрдаля, высказанные им ещё в конце 1960-х годов («Азиатская драма: исследование бедности народов»), о необходимости контроля над рождаемостью для снижения темпов прироста населения и проведения развивающимися странами радикальных реформ оказали несомненное влияние на правительства многих стран, прежде всего азиатских, которые в борьбе с перенаселением использовали его предложения о глубоких социальных реформах в области распределения сельскохозяйственных земель, здравоохранения, образования и других сферах жизнедеятельности. Эти проблемы ныне решаются в развивающихся странах в условиях мировой глобализации с помощью международных организаций, всего мирового сообщества.