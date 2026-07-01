ПЕРЕМЫШЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПЕРЕМЫШЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - одна из административно-территориальных единиц, созданных после занятия части Галиции российскими войсками во время Первой мировой войны.
Образована в апреле 1915 года в составе Временного военного генерал- губернаторства Галиция. Центр Перемышльской губернии - город Перемышль (ныне Пшемысль, Польша). Уезды: Добромильский, Колбушовский, Ланцутский, Мосциский, Нисковский, Перемышльский, Пржеворский, Ржешовский, Самборский, Старосамборский, Тарнобжегский, Цешановский, Яворовский, Ярославский. Площадь свыше 12 тысяч км2. Население около 1,3 миллиона человек (по переписи 1910 года), главным образом русины (большинство в восточно-галицийских уездах, за исключением Ярославского) и поляки (большинство в западно-галицийских уездах).
В связи с тем, что основой хозяйства на этой территории являлось земледелие (основные культуры - картофель, пшеница, рожь, ячмень), коневодство и животноводство (в первую очередь разведение крупного рогатого скота и свиней), в условиях военного времени оно находилось в упадке. Пперемышльская губерния обладала развитой сетью железных дорог, по её территории проходили железнодорожные линии: Кашац - Ряшев; Ряшев - Львов - Подволочиск с ответвлением Ярослав - Сокал, Львов - Яворов; Новый Загорж - Стрый - Станиславов - Непоколуц; Сянки - Львов; Мезо-Лаборц - Перемышль.
После Горлицкого прорыва 1915 года австро-венгерских и германских войск практически вся территория Перемышльской губернии оставлена российскими войсками, в результате чего губерния прекратила своё существование.