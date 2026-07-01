ПЕРЕМЫШЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПЕРЕМЫШЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - одна из административно-территориальных единиц, созданных после занятия части Галиции российскими войсками во время Первой мировой войны .

Об­ра­зо­ва­на в апреле 1915 года в со­ста­ве Временного во­енного ге­не­рал- гу­бер­на­тор­ст­ва Га­ли­ция. Центр Перемышльской губернии - город Пе­ре­мышль (ны­не Пше­мысль, Поль­ша). Уез­ды: Доб­ро­миль­ский, Кол­бу­шов­ский, Лан­цут­ский, Мос­цис­кий, Нис­ков­ский, Пе­ре­мышль­ский, Прже­вор­ский, Рже­шов­ский, Сам­бор­ский, Ста­ро­сам­бор­ский, Тар­ноб­жег­ский, Це­ша­нов­ский, Яво­ров­ский, Яро­слав­ский. Площадь свыше 12 тысяч км2. Население около 1,3 миллиона человек (по пе­ре­пи­си 1910 года), главным образом ру­си­ны (боль­шин­ст­во в восточно-га­ли­ций­ских уез­дах, за ис­клю­че­ни­ем Яро­слав­ско­го) и по­ля­ки (боль­шин­ст­во в западно-га­ли­ций­ских уез­дах).

В свя­зи с тем, что ос­но­вой хо­зяй­ст­ва на этой тер­ри­то­рии яв­ля­лось зем­леде­лие (основные куль­ту­ры - кар­то­фель, пше­ни­ца, рожь, яч­мень), ко­не­вод­ст­во и жи­вот­но­вод­ст­во (в пер­вую оче­редь раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та и сви­ней), в ус­ло­ви­ях во­енного вре­ме­ни оно на­хо­ди­лось в упад­ке. Пперемышльская губерния об­ла­да­ла раз­ви­той се­тью же­лез­ных до­рог , по её тер­ри­то­рии про­хо­ди­ли железнодорожные ли­нии: Ка­шац - Ря­шев; Ря­шев - Львов - Под­во­ло­чиск с от­ветв­ле­ни­ем Яро­слав - Со­кал, Львов - Яво­ров; Но­вый За­горж - Стрый - Ста­ни­сла­вов - Не­по­ко­луц; Сян­ки - Львов; Ме­зо-Ла­борц - Пе­ре­мышль.

Пос­ле Гор­лиц­ко­го про­ры­ва 1915 года ав­ст­ро-венгерских и германских войск прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия Перемышльской губернии ос­тав­ле­на российскими вой­ска­ми, в ре­зуль­та­те че­го гу­бер­ния пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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