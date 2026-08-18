Перемы́шль

Перемы́шль (ныне Пшемысль, пол. Przemyśl) — город на территории современной Польши, на правом берегу р. Сан, при впадении в нее притока Вяр. Численность населения — 59,7 тыс. человек (2020). По археологическим данным возник во 2‑й половине X в. Впервые упоминается в Повести временных лет под 981, когда Владимир Святославич отвоевал его у Польши. Располагался на торговом пути из Киева в Регенсбург. В 1080‑е Всеволод Ярославич передал его Рюрику Ростиславичу, в конце XI в. П. перешел его брату Володарю. В XII в. Владимир Володаревич присоединил П. к Галицкому княжеству. В XIII в. П. стал столицей Переяславского княжества, затем вошел в состав Польши. В П. имелся укрепленный детинец с посадом у подножия. При раскопках в детинце были найдены каменные постройки начала XI в., в том числе фундаменты крестово-купольного храма, возведенного при Володаре Ростиславиче, и ротонды. Последняя была построена Болеславом I , как и частично сохранившийся княжеский дворец. В XIV в. король Казимир III построил здесь готический замок (перестроен в XVII в.). Город был окружен земляными валами. После 1‑го раздела Польши (1772) отошел к Австро-Венгрии , в конце XIX — начале XX в. укреплен мощными фортификационными сооружениями, во время Первой мировой вой­ны — место ожесточенных боев в ходе Галицийской операции 1914 . В 1918–1939 — в составе Польши, после присоединения Зап. Украины к СССР — часть Украинской ССР, после Второй мировой вой­ны отошел к Польше по советско-польскому договору 1945, до 1999 — административный центр Пшемысльского воеводства.

Лит .: Kunysz A. Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Przemyśl, 1981. М. Л. Лавренченко.