ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАД

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАД - в оте­че­ст­вен­ном му­зы­ко­ве­де­нии XX века тер­мин, при­ме­няв­ший­ся по от­но­ше­нию к ла­дам, не имею­щим еди­но­го то­наль­но­го цен­тра.

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ли­бо пе­ре­мен­но­стью ус­тоя без из­ме­не­ния зву­ко­ря­да , ли­бо пе­ре­мен­но­стью зву­ко­ря­да при не­из­мен­ном ус­тое. Пе­ре­ме­на то­наль­но­го ус­тоя в та­ких ла­дах но­сит сис­те­ма­тический ха­рак­тер; на раз­ных уча­ст­ках гар­мо­ни­че­ско­го раз­ви­тия в музыкальной ком­по­зи­ции воз­ни­ка­ют ме­ст­ные то­ни­ки, по от­но­ше­нию к ко­то­рым ос­таль­ные ус­тои вос­при­ни­ма­ют­ся как пе­ри­фе­рий­ные.

Тер­мин раз­ра­ба­ты­ва­ли Б.Л. Явор­ский, И.В. Спо­со­бин, Ю.Н. Тю­лин. О пе­ре­мен­но­сти в мо­даль­ных ла­дах смотри в статье Ме­та­бо­ла .

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