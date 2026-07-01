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ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАД
ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАД - в отечественном музыковедении XX века термин, применявшийся по отношению к ладам, не имеющим единого тонального центра.
Характеризуется либо переменностью устоя без изменения звукоряда, либо переменностью звукоряда при неизменном устое. Перемена тонального устоя в таких ладах носит систематический характер; на разных участках гармонического развития в музыкальной композиции возникают местные тоники, по отношению к которым остальные устои воспринимаются как периферийные.
Термин разрабатывали Б.Л. Яворский, И.В. Способин, Ю.Н. Тюлин. О переменности в модальных ладах смотри в статье Метабола.
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