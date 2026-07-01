ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ

ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ - российский учё­ный, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной на­уч­но-по­пу­ляр­ной ли­те­ра­ту­ры.

Ввёл в на­учный обо­рот тер­мин «на­уч­но-фан­та­сти­че­ская ли­те­ра­ту­ра». Окон­чил Пе­тербургский лес­ной институт (1909 год). В 1904-1917 годах от­ветственный сек­ре­тарь журнала «При­ро­да и лю­ди». В 1918-1919 годах по при­гла­ше­нию Н.К. Круп­ской ра­бо­тал в Нар­ком­про­се РСФСР. В 1918-1922 годах пре­по­да­вал фи­зи­ку и ма­те­ма­ти­ку в сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях Пет­ро­гра­да и Пско­ва. В 1922-1927 годах уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий для шко­лы («Фи­зи­че­ская хре­сто­ма­тия», 2-е издание, выпуски 1-4, 1924-1925 годы; «Прак­ти­че­ские за­ня­тия по гео­мет­рии», 3-е издание 1925 год, и др.). Соз­дал сборник «Мир при­клю­че­ний» [1910-1928 годы; в 1912-1919 годах вы­хо­дил как при­ло­же­ние к журналу «При­ро­да и лю­ди» (1912-1919 годы)].

В 1919 году ор­га­ни­зо­вал и ре­дак­ти­ро­вал пер­вый отечественный на­уч­но-по­пу­ляр­ный журнал «В мас­тер­ской при­ро­ды». Перельман впер­вые по­зна­комил чи­та­те­лей с тру­да­ми и идея­ми К.Э. Ци­ол­ков­ско­го («Меж­пла­нет­ные пу­те­ше­ст­вия», 1915 год); со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с С.П. Ко­ро­лё­вым. Перельман - один из соз­да­те­лей До­ма за­ни­ма­тель­ной нау­ки в Ле­нин­гра­де (1934 год), ко­то­рый в на­гляд­ной и по­зна­ва­тель­ной фор­ме зна­ко­мил школь­ни­ков с дос­ти­жения­ми нау­ки и тех­ни­ки. Соз­дал цикл (около 100) на­уч­но-по­пу­ляр­ных книг по ас­тро­но­мии, ма­те­ма­ти­ке, фи­зи­ке и др., вы­дер­жав­ших свыше 400 пе­ре­из­да­ний ти­ра­жом около 15 миллионов экземпляров. В 1931-1933 годах член Пре­зи­диу­ма Лен­ГИР­Да (Груп­пы изу­че­ния ра­кет­но­го дви­же­ния), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке кон­ст­рук­ции пер­вой в СССР про­ти­во­град­ной ра­ке­ты. В 1941 году чи­тал лек­ции для вои­нов Советской Ар­мии об ори­ен­ти­ро­ва­нии на ме­ст­но­сти без при­бо­ров, о фи­зических за­ко­нах по­лё­та пуль, сна­ря­дов, гра­нат. Умер во вре­мя бло­ка­ды Ленинграда .

Име­нем Перельмана на­зван один из кра­те­ров на об­рат­ной сто­ро­не Лу­ны.

Сочинения:

По­лет на Лу­ну. Со­вре­мен­ные про­ек­ты меж­пла­нет­ных пе­ре­ле­тов. Л., 1925;

Ра­ке­той на Лу­ну. 4-е изд. М., 1935;

Нау­ка на до­су­ге. Л., 1935;

За­ни­ма­тель­ная гео­мет­рия. 11-е изд. М., 1959;

За­ни­ма­тель­ная ариф­ме­ти­ка. 9-е изд. М., 1959;

За­ни­ма­тель­ная ас­тро­но­мия. 11-е изд. М., 1966;

Жи­вая ма­те­ма­ти­ка. 11-е изд. М., 1978;

За­ни­ма­тель­ная ал­геб­ра. 13-е изд. М., 1978;

За­ни­ма­тель­ная фи­зи­ка. 23-е изд. М., 1991. Кн. 1–2;

За­ни­ма­тель­ный кос­мос: меж­пла­нет­ные пу­те­ше­ст­вия. М., 2008;

Жи­вой учеб­ник гео­мет­рии. М., 2009.