ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ
ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ - российский учёный, один из основоположников отечественной научно-популярной литературы.
Ввёл в научный оборот термин «научно-фантастическая литература». Окончил Петербургский лесной институт (1909 год). В 1904-1917 годах ответственный секретарь журнала «Природа и люди». В 1918-1919 годах по приглашению Н.К. Крупской работал в Наркомпросе РСФСР. В 1918-1922 годах преподавал физику и математику в средних и высших учебных заведениях Петрограда и Пскова. В 1922-1927 годах участвовал в составлении учебников и учебных пособий для школы («Физическая хрестоматия», 2-е издание, выпуски 1-4, 1924-1925 годы; «Практические занятия по геометрии», 3-е издание 1925 год, и др.). Создал сборник «Мир приключений» [1910-1928 годы; в 1912-1919 годах выходил как приложение к журналу «Природа и люди» (1912-1919 годы)].
В 1919 году организовал и редактировал первый отечественный научно-популярный журнал «В мастерской природы». Перельман впервые познакомил читателей с трудами и идеями К.Э. Циолковского («Межпланетные путешествия», 1915 год); состоял в переписке с С.П. Королёвым. Перельман - один из создателей Дома занимательной науки в Ленинграде (1934 год), который в наглядной и познавательной форме знакомил школьников с достижениями науки и техники. Создал цикл (около 100) научно-популярных книг по астрономии, математике, физике и др., выдержавших свыше 400 переизданий тиражом около 15 миллионов экземпляров. В 1931-1933 годах член Президиума ЛенГИРДа (Группы изучения ракетного движения), участвовал в разработке конструкции первой в СССР противоградной ракеты. В 1941 году читал лекции для воинов Советской Армии об ориентировании на местности без приборов, о физических законах полёта пуль, снарядов, гранат. Умер во время блокады Ленинграда.
Именем Перельмана назван один из кратеров на обратной стороне Луны.
Сочинения:
Полет на Луну. Современные проекты межпланетных перелетов. Л., 1925;
Ракетой на Луну. 4-е изд. М., 1935;
Наука на досуге. Л., 1935;
Занимательная геометрия. 11-е изд. М., 1959;
Занимательная арифметика. 9-е изд. М., 1959;
Занимательная астрономия. 11-е изд. М., 1966;
Живая математика. 11-е изд. М., 1978;
Занимательная алгебра. 13-е изд. М., 1978;
Занимательная физика. 23-е изд. М., 1991. Кн. 1–2;
Занимательный космос: межпланетные путешествия. М., 2008;
Живой учебник геометрии. М., 2009.