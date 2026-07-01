ПЕРЕЛЬ ВЛАДИМИР ИДЕЛЕВИЧ
ПЕРЕЛЬ ВЛАДИМИР ИДЕЛЕВИЧ - российский физик, академик.
После окончания ЛГУ (1950 год) работал школьным учителем в Петрозаводске, затем преподавателем в Карело-Финском государственном университете (с 1953 года) и в Ленинградской военно-инженерной академии (с 1956 года). С 1958 года в Ленинградском физико-техническом институте АН СССР (позднее Физико-технический институт РАН). Профессор Ленинградского электротехнического института (с 1973 года).
Основные научные труды по физике полупроводников и атомной физике. Совместно с О.В. Константиновым предсказал существование геликонов в металлах (1960 год) и рекомбинационных волн в полупроводниках (1967 год). В 1971 году совместно с М.И. Дьяконовым предсказал спиновый эффект Холла (экспериментально обнаруженный в 2003 году) и заложил основы физики спиновых явлений в полупроводниках (спинтроники), в том числе предложил механизм спиновой релаксации (так называемая релаксация Дьяконова - Переля). Совместно с В.Н. Абакумовым и И.Н. Яссиевичем разработал теорию безызлучательной рекомбинации в полупроводниках. Создал отечественную научную школу физиков-теоретиков. Главный редактор журнала «Физика и техника полупроводников» (с 1991 года). Государственная премия СССР (1976 год).
Сочинения:
Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках. СПб., 1997 (совм. с В. Н. Абакумовым, И. Н. Яссиевичем);
Основы физики полупроводников. М., 2009 (совм. с Г. Г. Зегрёй).