ПЕРЕЛЬ ВЛАДИМИР ИДЕЛЕВИЧ

ПЕРЕЛЬ ВЛАДИМИР ИДЕЛЕВИЧ - российский физик, академик.

По­сле окон­ча­ния ЛГУ (1950 год) ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем в Пет­ро­за­вод­ске, за­тем пре­по­да­ва­те­лем в Ка­ре­ло-Фин­ском государственном университете (с 1953 года) и в Ле­нинградской во­енно-инженерной ака­де­мии (с 1956 года). С 1958 года в Ле­нинградском фи­зи­ко-тех­ническом институте АН СССР (позд­нее Фи­зи­ко-тех­нический институт РАН). Профессор Ле­нин­град­ско­го элек­тро­тех­нического института (с 1973 года).

Основные на­учные тру­ды по фи­зи­ке по­лу­про­вод­ни­ков и атом­ной фи­зи­ке. Совместно с О.В. Кон­стан­ти­но­вым пред­ска­зал су­ще­ст­во­ва­ние ге­ли­ко­нов в ме­тал­лах (1960 год) и ре­ком­би­на­ци­он­ных волн в по­лу­про­вод­ни­ках (1967 год). В 1971 году совместно с М.И. Дья­ко­но­вым пред­ска­зал спи­но­вый эф­фект Хол­ла (экс­пе­ри­мен­таль­но об­на­ру­жен­ный в 2003 году) и за­ло­жил ос­но­вы фи­зи­ки спи­но­вых яв­ле­ний в по­лу­про­вод­ни­ках (спин­тро­ни­ки), в том числе пред­ло­жил ме­ха­низм спи­но­вой ре­лак­са­ции (так называемая ре­лак­са­ция Дья­ко­но­ва - Пе­ре­ля). Совместно с В.Н. Аба­ку­мо­вым и И.Н. Яс­сие­ви­чем раз­ра­бо­тал тео­рию бе­зыз­лу­ча­тель­ной ре­ком­би­на­ции в по­лу­про­вод­ни­ках. Соз­дал отечественную на­учную шко­лу фи­зи­ков-тео­ре­ти­ков. Главный ре­дак­тор журнала «Фи­зи­ка и тех­ни­ка по­лу­про­вод­ни­ков» (с 1991 года). Государственная премия СССР (1976 год).

Сочинения:

Бе­зыз­лу­ча­тель­ная ре­ком­би­на­ция в по­лу­про­вод­ни­ках. СПб., 1997 (совм. с В. Н. Аба­ку­мо­вым, И. Н. Яс­сие­ви­чем);

Ос­но­вы фи­зи­ки по­лу­про­вод­ни­ков. М., 2009 (совм. с Г. Г. Зег­рёй).