ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 ГОДА - наступательная операция РККА Южного фронта во время Гражданской войны 1917-1922 годов .

Раз­гром­лен­ные РККА в Северной Тав­рии вой­ска «Рус­ской ар­мии» в на­ча­ле но­яб­ря от­сту­пи­ли на Крым­ский полуостров, где ук­ры­лись за мощ­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми на пе­ре­коп­ском и чон­гар­ском на­прав­ле­ни­ях. К на­ча­лу опе­ра­ции вой­ска генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля , обо­ро­няв­шие Крым, на­счи­ты­ва­ли свыше 40 тысяч человек, 214 ору­дий, 1663 пу­ле­мё­та, 3 тан­ка, свыше 20 бро­не­авто­мо­би­лей, 5 бро­не­по­ез­дов и 24 са­мо­лё­та.

На пе­ре­коп­ском на­прав­ле­нии обо­ро­ня­лась 1-я ар­мия (ко­мандующий - генерал-лейтенант А.П. Ку­те­пов), на чон­гар­ском - 2-я ар­мия (генерал-лейтенант Ф.Ф. Аб­ра­мов). Часть сил на­хо­ди­лась в рай­оне станции Ишунь (ре­зерв - свыше 14 тысяч человек) и на юге по­лу­ост­ро­ва (около 6 тысяч человек). План Вран­ге­ля сво­дил­ся к то­му, что­бы, опи­ра­ясь на фор­ти­фи­кационные ук­ре­п­ле­ния (в пер­вую оче­редь на Ту­рец­кий вал), а так­же ес­тественные пре­гра­ды, при под­держ­ке Чер­но­мор­ско­го фло­та (ви­це-адмирал М.А. Кед­ров) и французской эс­кад­ры (контр-адмирал Ш. Дю­ме­ниль) от­ра­зить на­сту­п­ле­ние советских войск и удер­жать Крым как плац­дарм для борь­бы с РСФСР. Советский Южный фронт (М.В. Фрун­зе; 4, 6 и 13-я, 1-я и 2-я Кон­ные ар­мии) на­счи­ты­вал около 200 тысяч человек, 550 ору­дий, 3059 пу­ле­мё­тов, 57 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 23 бро­не­по­ез­да и 84 са­мо­лё­та. За­мы­сел опе­ра­ции за­клю­чал­ся в том, что­бы на­не­се­ни­ем 2 уда­ров: глав­но­го - си­ла­ми 6-й ар­мии (А.И. Корк) на пе­ре­коп­ском на­прав­ле­нии и вспо­мо­га­тель­но­го - си­ла­ми 4-й ар­мии (В.С. Ла­за­ре­вич) на чон­гар­ском на­прав­ле­нии - про­рвать обо­ро­ну про­тив­ни­ка на Пе­ре­коп­ском и Чон­гар­ском пе­ре­шей­ках, раз­гро­мить его основные си­лы и во­рвать­ся в Крым. В даль­ней­шем вве­сти в сра­же­ние кон­ные под­виж­ные груп­пы, рас­чле­нить ос­тат­ки ар­мии Вран­ге­ля, унич­то­жить их по час­тям и ов­ла­деть Крым­ским полуостровом.

В 22 часа 7 но­ября штур­мо­вые ко­лон­ны Удар­ной груп­пы 6-й ар­мии че­рез Си­ваш по 3 бро­дам дви­ну­лись к крым­ско­му бе­ре­гу. В 24 часа вслед за ни­ми вы­сту­пи­ли главные си­лы. Во вто­ром ча­су но­чи пе­ре­до­вые под­раз­де­ле­ния вы­шли к Ли­тов­ско­му полуострову и с хо­ду ата­ко­ва­ли про­тив­ни­ка, ко­то­рый был за­стиг­нут врас­плох. Оп­ра­вив­шись от не­ожи­дан­но­сти, час­ти «Рус­ской ар­мии» ока­за­ли упор­ное со­про­тив­ле­ние. Тем не ме­нее к ут­ру советские вой­ска ов­ла­де­ли Ли­тов­ским полуостровом и вы­шли к Пе­ре­коп­ско­му пе­ре­шей­ку. По­до­шед­ши­ми ре­зер­ва­ми про­тив­ник контр­ата­кой от­бро­сил вой­ска Удар­ной груп­пы на Ли­тов­ский полуостров. Че­ты­ре ата­ки Ту­рец­ко­го ва­ла ока­за­лись не­удач­ны­ми. Час­ти РККА по­нес­ли боль­шие по­те­ри. Фрун­зе на­пра­вил им на по­мощь 7-ю и 16-ю кавказские ди­ви­зии и кон­ную груп­пу. По­няв, что по­пыт­ка сбро­сить Удар­ную груп­пу советской 6-й ар­мии в Си­ваш окон­чи­лась не­уда­чей, Вран­гель от­вёл вой­ска на ишунь­ские по­зи­ции, ос­та­вив Ту­рец­кий вал советским вой­скам. На рас­све­те 10 но­ября вой­ска 6-й ар­мии ата­ко­ва­ли ишунь­ские по­зи­ции по все­му фрон­ту и к 9 часам 30 минутам ов­ла­дели станцей Ишунь, за­вер­шив про­рыв вра­же­ской обо­ро­ны на Пе­ре­коп­ском пе­ре­шей­ке. Вран­ге­лем был от­дан при­каз об эва­куа­ции. В ночь на 11 но­ября вой­ска советской 4-й ар­мии фор­си­ро­ва­ли Чон­гар­ский пролив, ата­ко­ва­ли про­тив­ни­ка на Тюп-Джан­кой­ском полуострове и че­рез су­тки про­рва­ли обо­ро­ну про­тив­ни­ка на Чон­гар­ском пе­ре­шей­ке. В это же вре­мя советские вой­ска, пре­одо­лев Си­ваш­ский пролив по 1,5-ки­ло­мет­ро­вой дам­бе, за­хва­ти­ли станцию Та­га­наш, чем обес­пе­чи­ли про­дви­же­ние 4-й ар­мии в Крым. Ос­тат­ки ар­мии Вран­ге­ля 12 но­ября на­ча­ли по­спеш­ное от­сту­п­ле­ние к по­бе­ре­жью Чёр­но­го моря. В даль­ней­шем советские вой­ска за­ня­ли Ев­па­то­рию и Фео­до­сию (14 но­ября), Се­ва­сто­поль (15 но­ября), Керчь (16 но­ября) и Ял­ту (17 но­ября). Вран­гель су­мел эва­куи­ро­вать из Кры­ма около 146 тысяч человек, в том числе 80-85 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих.

В ре­зуль­та­те Перекопско-Чонгарской операции советские вой­ска Южного фрон­та раз­гро­ми­ли «Рус­скую ар­мию» Вран­ге­ля - са­мую бое­спо­соб­ную из бе­лых ар­мий за­клю­чительного пе­рио­да Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и ли­к­ви­ди­ро­ва­ли по­след­ний круп­ный очаг вой­ны на тер­ри­то­рии Рос­сии.

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