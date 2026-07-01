ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 ГОДА - наступательная операция РККА Южного фронта во время Гражданской войны 1917-1922 годов.
Разгромленные РККА в Северной Таврии войска «Русской армии» в начале ноября отступили на Крымский полуостров, где укрылись за мощными укреплениями на перекопском и чонгарском направлениях. К началу операции войска генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, оборонявшие Крым, насчитывали свыше 40 тысяч человек, 214 орудий, 1663 пулемёта, 3 танка, свыше 20 бронеавтомобилей, 5 бронепоездов и 24 самолёта.
На перекопском направлении оборонялась 1-я армия (командующий - генерал-лейтенант А.П. Кутепов), на чонгарском - 2-я армия (генерал-лейтенант Ф.Ф. Абрамов). Часть сил находилась в районе станции Ишунь (резерв - свыше 14 тысяч человек) и на юге полуострова (около 6 тысяч человек). План Врангеля сводился к тому, чтобы, опираясь на фортификационные укрепления (в первую очередь на Турецкий вал), а также естественные преграды, при поддержке Черноморского флота (вице-адмирал М.А. Кедров) и французской эскадры (контр-адмирал Ш. Дюмениль) отразить наступление советских войск и удержать Крым как плацдарм для борьбы с РСФСР. Советский Южный фронт (М.В. Фрунзе; 4, 6 и 13-я, 1-я и 2-я Конные армии) насчитывал около 200 тысяч человек, 550 орудий, 3059 пулемётов, 57 бронеавтомобилей, 23 бронепоезда и 84 самолёта. Замысел операции заключался в том, чтобы нанесением 2 ударов: главного - силами 6-й армии (А.И. Корк) на перекопском направлении и вспомогательного - силами 4-й армии (В.С. Лазаревич) на чонгарском направлении - прорвать оборону противника на Перекопском и Чонгарском перешейках, разгромить его основные силы и ворваться в Крым. В дальнейшем ввести в сражение конные подвижные группы, расчленить остатки армии Врангеля, уничтожить их по частям и овладеть Крымским полуостровом.
В 22 часа 7 ноября штурмовые колонны Ударной группы 6-й армии через Сиваш по 3 бродам двинулись к крымскому берегу. В 24 часа вслед за ними выступили главные силы. Во втором часу ночи передовые подразделения вышли к Литовскому полуострову и с ходу атаковали противника, который был застигнут врасплох. Оправившись от неожиданности, части «Русской армии» оказали упорное сопротивление. Тем не менее к утру советские войска овладели Литовским полуостровом и вышли к Перекопскому перешейку. Подошедшими резервами противник контратакой отбросил войска Ударной группы на Литовский полуостров. Четыре атаки Турецкого вала оказались неудачными. Части РККА понесли большие потери. Фрунзе направил им на помощь 7-ю и 16-ю кавказские дивизии и конную группу. Поняв, что попытка сбросить Ударную группу советской 6-й армии в Сиваш окончилась неудачей, Врангель отвёл войска на ишуньские позиции, оставив Турецкий вал советским войскам. На рассвете 10 ноября войска 6-й армии атаковали ишуньские позиции по всему фронту и к 9 часам 30 минутам овладели станцей Ишунь, завершив прорыв вражеской обороны на Перекопском перешейке. Врангелем был отдан приказ об эвакуации. В ночь на 11 ноября войска советской 4-й армии форсировали Чонгарский пролив, атаковали противника на Тюп-Джанкойском полуострове и через сутки прорвали оборону противника на Чонгарском перешейке. В это же время советские войска, преодолев Сивашский пролив по 1,5-километровой дамбе, захватили станцию Таганаш, чем обеспечили продвижение 4-й армии в Крым. Остатки армии Врангеля 12 ноября начали поспешное отступление к побережью Чёрного моря. В дальнейшем советские войска заняли Евпаторию и Феодосию (14 ноября), Севастополь (15 ноября), Керчь (16 ноября) и Ялту (17 ноября). Врангель сумел эвакуировать из Крыма около 146 тысяч человек, в том числе 80-85 тысяч военнослужащих.
В результате Перекопско-Чонгарской операции советские войска Южного фронта разгромили «Русскую армию» Врангеля - самую боеспособную из белых армий заключительного периода Гражданской войны 1917-1922 годов и ликвидировали последний крупный очаг войны на территории России.