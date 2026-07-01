ПЕРЕК ЖОРЖ
ПЕРЕК ЖОРЖ - французский писатель.
Родился в семье польских евреев, рано осиротел. В 1954 году слушал лекции в Сорбонне. В 1961-1978 годах работал в Национальном центре научных исследований. С 1967 года член экспериментального объединения писателей и математиков OULIPO.
Первый опубликованный роман Перека - «Вещи» («Les Choses», 1965 год, русский перевод 1967 года) о механизмах «вещизма» общества потребления. Пронизанный неприятием окружающей действительности и преломивший влияние Ф. Кафки роман «Человек, который спит» («Un homme qui dort», 1967 год, русский перевод 2006 года; экранизация автора в сотрудничестве с Б. Кезаном - 1974 год) - осмысление личного опыта и одновременно манифест целого поколения. Бурлескный рассказ о призыве на военную службу «Что за маленький велосипед с хромированным рулём в глубине двора?» («Quel petit vélo а̀ guidon chromé au fond de la cour?», 1966 год) выявил пристрастие Перека к игре со словом. Экспериментом отмечены абсурдистский роман «Исчезание» («La Disparition», 1969 год, русский перевод 2005 года), в котором ни разу не встречается наиболее употребительная буква французского алфавита - «е», и эротическая повесть-фантазия «Преведенее» («Les Revenentes», 1972 год), где использованы исключительно слова, включающие букву «е».
Трагедии холокоста посвящён автобиографический проект Перека: книги мемуаров «Я вспоминаю» («Je me souviens», 1978 год) и «Рассказы с Эллис-Айленд» («Récits d’Ellis Island», 1980 год), а также роман-антиутопия «W или воспоминание детства» («W ou le souvenir d’enfance», 1975 год, русский перевод 2002 года), в котором фрагменты документального повествования чередуются с историей вымышленного тоталитарного общества, построенного на культе спорта. Наиболее значительноесочинение, отразившее многообразные творческие поиски Перека, - роман «Жизнь: способ употребления» («La Vie: mode d’emploi», 1978 год, русский перевод 2009 года), где за внешней ироничностью и пародийностью проступает трагическое мироощущение автора.
Среди других сочинений: повесть «Кунсткамера» («Un cabinet d’amateur», 1979 год, русский перевод 2001 года), сборник новелл «Зимнее путешествие» («Le Voyage d’hiver», 1993 год, русский перевод 1999 года); философско-социологическое эссе «Просто пространства» («Espèces d’espaces», 1974 год, русский перевод 2012 года) и «Думать, классифицировать» («Penser, classer», 1985 год, русский перевод 2012 года).
Сочинения:
Romans et récits. P., 2002;
Entretiens et conférences. P., 2003. Vol. 1–2.