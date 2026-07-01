ПЕРЕК ЖОРЖ

ПЕРЕК ЖОРЖ - французский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье польских ев­ре­ев, ра­но оси­ро­тел. В 1954 году слу­шал лек­ции в Сор­бон­не. В 1961-1978 годах ра­бо­тал в На­циональном цен­тре на­учных ис­сле­до­ва­ний. С 1967 года член экс­пе­риментального объ­е­ди­не­ния пи­са­те­лей и ма­те­ма­ти­ков OULIPO.

Пер­вый опуб­ли­ко­ван­ный ро­ман Перека - «Ве­щи» («Les Choses», 1965 год, русский перевод 1967 года) о ме­ха­низ­мах «ве­щиз­ма» об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния. Про­ни­зан­ный не­при­яти­ем ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти и пре­ло­мив­ший влия­ние Ф. Каф­ки ро­ман «Че­ло­век, ко­то­рый спит» («Un homme qui dort», 1967 год, русский перевод 2006 года; эк­ра­ни­за­ция ав­то­ра в со­труд­ни­че­ст­ве с Б. Ке­за­ном - 1974 год) - ос­мыс­ле­ние лич­но­го опы­та и од­но­вре­мен­но ма­ни­фест це­ло­го по­ко­ле­ния. Бур­ле­ск­ный рас­сказ о при­зы­ве на во­енную служ­бу «Что за ма­лень­кий ве­ло­си­пед с хро­ми­ро­ван­ным ру­лём в глу­би­не дво­ра?» («Quel petit vélo а̀ guidon chromé au fond de la cour?», 1966 год) вы­явил при­стра­стие Перека к иг­ре со сло­вом. Экс­пе­ри­мен­том от­ме­че­ны аб­сур­ди­ст­ский ро­ман «Ис­че­за­ние» («La Disparition», 1969 год, русский перевод 2005 года), в ко­то­ром ни ра­зу не встре­ча­ет­ся наи­бо­лее упот­ре­бительная бу­к­ва французского ал­фа­ви­та - «е», и эро­тическая по­весть-фан­та­зия «Пре­ве­де­нее» («Les Re­venentes», 1972 год), где ис­поль­зо­ва­ны ис­клю­чи­тель­но сло­ва, вклю­чаю­щие бу­к­ву «е».

Тра­ге­дии хо­ло­ко­ста по­свя­щён ав­то­био­гра­фический про­ект Перека: кни­ги ме­муа­ров «Я вспо­ми­наю» («Je me souviens», 1978 год) и «Рас­ска­зы с Эл­лис-Ай­ленд» («Récits d’Ellis Island», 1980 год), а так­же ро­ман-ан­ти­уто­пия «W или вос­по­ми­на­ние дет­ст­ва» («W ou le souvenir d’enfance», 1975 год, русский перевод 2002 года), в ко­то­ром фраг­мен­ты до­ку­мен­таль­но­го по­ве­ст­во­ва­ния че­ре­ду­ют­ся с ис­то­ри­ей вы­мыш­лен­но­го то­та­ли­тар­но­го об­ще­ст­ва, по­стро­ен­но­го на куль­те спор­та. Наи­бо­лее зна­чительноесо­чи­не­ние, от­ра­зив­шее мно­го­об­раз­ные творческие по­ис­ки Перека, - ро­ман «Жизнь: спо­соб упот­реб­ле­ния» («La Vie: mode d’emploi», 1978 год, русский перевод 2009 года), где за внеш­ней иро­нич­но­стью и па­ро­дий­но­стью про­сту­па­ет тра­гическое ми­ро­ощу­ще­ние ав­то­ра.

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть «Кун­ст­ка­ме­ра» («Un cabinet d’amateur», 1979 год, русский перевод 2001 года), сборник но­велл «Зим­нее пу­те­ше­ст­вие» («Le Voyage d’hiver», 1993 год, русский перевод 1999 года); фи­лософско-со­цио­ло­гическое эс­се «Про­сто про­стран­ст­ва» («Espèces d’espaces», 1974 год, русский перевод 2012 года) и «Ду­мать, клас­си­фи­ци­ро­вать» («Penser, classer», 1985 год, русский перевод 2012 года).

Сочинения:

Romans et récits. P., 2002;

Entretiens et conférences. P., 2003. Vol. 1–2.