ПЕРЕГУДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПЕРЕГУДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный-кораблестроитель, главный конструктор первой российской атомной подводной лодки.
Окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского (1926 год), Военно-морскую академию (1930 год). В 1930-1940 годах работал в секции подводного плавания в НТКМ (Научно-технический комитет Морского ведомства, Ленинград), с 1935 года начальник. Участвовал в строительстве первых типов российских подводных лодок. Репрессирован в 1937-1938 годах.
В 1941-1947 годах работал в Центральном КБ-18 (ныне Центральное КБ морское техники «Рубин», Санкт-Петербург). Главный конструктор ряда проектов подводных лодок, в том числе проекта 613 (по которому построено 215 дизельных подводных лодок). В 1947 году переведён в Центральный НИИ-45 (ныне Центральный НИИ имени академика А.Н. Крылова, Санкт-Петербург) начальник научно-исследовательского отдела, с 1951 года заместитель директора по научной работе. В 1953-1958 годах0 начальник и главный конструктор СКБ-143 (ныне Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»), где возглавил работу по созданию подводной лодки «Ленинский комсомол» - первой российской подводной лодки с ядерной энергетической установкой (спущена на воду в октябре 1957 года).
Основные работы в области исследования движения подводной лодки в вертикальной плоскости, устойчивости формы цилиндрических оболочек, подкреплённых рёбрами жесткости, исследования по выявлению причин аварий кораблей. Перегудов читал лекции по проектированию подводных лодок в Военно-морской академии, ленинградских военно-морских училищах, Ленинградском кораблестроительном институте. Ленинская премия, Государственная премия СССР.