ПЕРЕГУДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ПЕРЕГУДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный-кораблестроитель, главный конструктор первой российской атомной подводной лодки.

Окон­чил Выс­шее во­енно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го (1926 год), Во­енно-морскую ака­де­мию (1930 год). В 1930-1940 годах ра­бо­тал в сек­ции под­вод­но­го пла­ва­ния в НТКМ (На­учно-тех­нический ко­ми­тет Морского ве­дом­ст­ва, Ле­нин­град), с 1935 года на­чаль­ник. Уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве пер­вых ти­пов российских под­вод­ных ло­док. Ре­прес­си­ро­ван в 1937-1938 годах .

В 1941-1947 годах ра­бо­тал в Центральном КБ-18 (ны­не Центральное КБ морское тех­ни­ки «Ру­бин», Санкт-Пе­тер­бург). Главный кон­ст­рук­тор ря­да про­ек­тов под­вод­ных ло­док, в том числе про­ек­та 613 (по ко­то­ро­му по­строе­но 215 ди­зель­ных под­вод­ных ло­док). В 1947 году пе­ре­ве­дён в Центральный НИИ-45 (ны­не Центральный НИИ имени академика А.Н. Кры­ло­ва, Санкт-Пе­тер­бург) начальник научно-исследовательского от­де­ла, с 1951 года заместитель ди­рек­то­ра по на­учной ра­бо­те. В 1953-1958 годах0 начальник и главный кон­ст­рук­тор СКБ-143 (ны­не Санкт-Пе­тер­бург­ское морское бю­ро ма­ши­но­строе­ния «Ма­ла­хит»), где воз­гла­вил ра­бо­ту по соз­да­нию под­вод­ной лод­ки «Ле­нин­ский ком­со­мол» - пер­вой российской под­вод­ной лод­ки с ядер­ной энер­ге­тической ус­та­нов­кой (спу­ще­на на во­ду в октябре 1957 года).

Основные ра­бо­ты в об­лас­ти ис­сле­до­ва­ния дви­же­ния под­вод­ной лод­ки в вер­ти­каль­ной плос­ко­сти, ус­той­чи­во­сти фор­мы ци­лин­д­рических обо­ло­чек, под­кре­п­лён­ных рёб­ра­ми же­ст­ко­сти, ис­сле­до­ва­ния по вы­яв­ле­нию при­чин ава­рий ко­раб­лей. Перегудов чи­тал лек­ции по про­ек­ти­ро­ва­нию под­вод­ных ло­док в Во­енно-морской ака­де­мии, ле­нинградских во­енно-морских учи­ли­щах, Ле­нинградском ко­раб­ле­строи­тель­ном институте. Ле­нин­ская премия, Государственная премия СССР.