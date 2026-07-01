ПЕРЕГРИНЫ

ПЕРЕГРИНЫ - в Древнем Риме лично свободные иностранцы, не имевшие ни римского, ни латинского гражданства.

Пер­во­на­чаль­но жи­те­ли со­юз­ных и под­чи­нён­ных Ри­му го­ро­дов Сре­ди­зем­но­мо­рья. По­сле Второй Пу­ни­че­ской вой­ны (смотри Пу­ни­че­ские вой­ны ) ко­ли­че­ст­во ино­стран­цев в Ри­ме су­ще­ст­вен­но воз­рос­ло, с 247 года до нашей эры для них бы­ло вы­ра­бо­та­но осо­бое пра­во на­ро­дов (ius gentium).

Юри­дическое раз­ли­чие в по­ло­же­нии перегринов и римских гра­ж­дан со­хра­ня­лось до эдик­та императора Ка­ра­кал­лы (212 год нашей эры). По­сле пре­дос­тав­ле­ния римского гра­ж­дан­ст­ва все­му сво­бод­но­му на­се­ле­нию им­пе­рии сфор­ми­ро­ва­лись две раз­но­вид­но­сти перегринов: рав­ные в пра­вах с гра­ж­да­на­ми под­дан­ные Римской им­пе­рии и под­дан­ные других го­су­дарств, по­лу­чив­шие пра­ва со­глас­но до­го­во­рам Ри­ма с эти­ми го­су­дар­ст­ва­ми.

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