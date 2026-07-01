ПЕРЕГРИНЫ
ПЕРЕГРИНЫ - в Древнем Риме лично свободные иностранцы, не имевшие ни римского, ни латинского гражданства.
Первоначально жители союзных и подчинённых Риму городов Средиземноморья. После Второй Пунической войны (смотри Пунические войны) количество иностранцев в Риме существенно возросло, с 247 года до нашей эры для них было выработано особое право народов (ius gentium).
Юридическое различие в положении перегринов и римских граждан сохранялось до эдикта императора Каракаллы (212 год нашей эры). После предоставления римского гражданства всему свободному населению империи сформировались две разновидности перегринов: равные в правах с гражданами подданные Римской империи и подданные других государств, получившие права согласно договорам Рима с этими государствами.