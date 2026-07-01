ПЕРЕДВИЖНИКИ

Участники Товарищества передвижных художественных выставок, 1870—1923 гг.

Предыстория и предпосылки «передвижничества»

Феномен передвижных выставок в России возник на пересечении нескольких процессов, каждый из которых отражал специфику эпохи середины—второй половины XIX в. Кардинальную значение имели перемены в общественных умонастроениях, связанные с Великими реформами Александра II . В конце 1850—1860-х гг. в среде интеллигенции царило оживление, возникали различные группы и общества, нацеленные на пропаганду и развитие тех или иных отраслей знания и творчества. Так, в 1864 г. было учреждено Московское археологическое общество , в 1866 г. возникли Русское историческое и Русское техническое общества; свои организации создавали архитекторы, инженеры, музыканты. Не могли остаться в стороне от этого движения и художники.

Начиная со второй половины XVIII в., в сфере изобразительного искусства в России существовала монополия Императорской Академии художеств (ИАХ) , которая осуществляла не только подготовку кадров по разным направлениям художественного ремесла, но и занималась регламентацией всего художественного процесса. Будучи казённым заведением, ИАХ фактически служила инструментом государственного управления искусством. В 1859 г. был принят новый Устав ИАХ, значительно более либеральный по отношению к учащимся и поступающим. Важнейшей задачей для искусства вслед за литературой стало обличение социальных пороков, что обусловило выдвижение на первый план бытового жанра; живописцы искали злободневности, кисть в их руках оказывалась сродни перу публициста. В 1863 г., к 100-летнему юбилею учебного заведения, руководством ИАХ были изменены условия выполнения конкурсной программы на Большую золотую медаль (аналог дипломной работы). В частности, историческим живописцам, в отличие от предыдущих лет, было запрещено работать по свободно избранной теме и предписано составить композицию на сюжет из скандинавской мифологии. Такое усиление начальственного диктата и предложенная тема показались в равной степени неуместными группе конкурсантов, сплотившихся вокруг И. Н. Крамского и со скандалом вышедшее из Академии (Б. Вениг, А. Григорьев, Н. Дмитриев, Ф. Журавлёв, П. Заболоцкий, А. Корзухин, К. Лемох, А. Литовченко, К. Маковский, А. Морозов, М. Песков, Н. Петров, К. Трутовский, Н. Шустов). Их выступление, получившее название «Бунта четырнадцати», дало начало «Санкт-Петербургской Артели художников» - первому в истории России объединению художников, свободному от какого-либо государственного участия и покровительства меценатов. Артель была в первую очередь коммерческим предприятием, её участники предлагали широкий спектр услуг – от выполнения различных художественных работ (в том числе, иконописных) до уроков рисования, живописи и скульптуры. Не совсем верно считать учреждение ТПХВ прямым следствием «Бунта…» и возникновения петербургской Артели. Однако сама возможность появления Товарищества, несомненно, была подготовлена этими событиями. В основе деятельности ТПХВ лежала та же идея экономической самоорганизации художников (сам термин «товарищество» имел в те годы сугубо деловое значение).

Сама форма мобильных экспозиций, которые могли бы перемещаться из одного города в другой, значительно расширяя границы зрительской аудитории, была обязана своим рождением техническому прогрессу и международной культурной интеграции. К исходу 1860-х гг. в Европе имелся опыт мобильных художественных выставок (можно вспомнить Г. Курбе или более раннюю историю перемещения полотна «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова, показанного в нескольких европейских столицах), большое впечатление на современников производили и грандиозные Всемирные выставки, внутри которых также неизменно присутствовал художественный отдел, что предполагало транспортировку картин и скульптур на значительные расстояния. В условиях Российской империи единственным средством «передвижения» выставок из столицы в провинциальные города являлись железные дороги, строительство которых развернулось в пореформенные десятилетия.

Программа деятельности. Устав Товарищества

Датой основания Товарищества является 1870 г., когда был принят и утверждён МВД его Устав. Этому, однако, предшествовала серьёзная работа, состоявшая в том, чтобы сплотить между собой прогрессивные художественные силы Петербурга и Москвы. Самым деятельным зачинателем ТПХВ явился Г. Г. Мясоедов , недавно вернувшийся из академической пенсионерской поездки. Его энтузиазм увлёк за собой целый ряд московских художников, включая находившегося на пике своей славы В. Г. Перова . 23 ноября 1869 г. москвичи направили письмо членам петербургской Артели с предложением объединиться во имя перспективного сотрудничества и приложенным проектом Устава. Предложение было встречено в Петербурге с пониманием и скреплено подписями членов Артели. Благодаря этому сохранившемуся документу, круг основоположников ТПХВ хорошо известен: Г. Мясоедов, В. Перов, Л. Каменев, А. Саврасов, В. Шервуд, И. Прянишников, Ф. Васильев, А. Волков, М. П. Клодт, Н. Дмитриев-Оренбургский, Н. Ге, И. Крамской, К. Лемох, К. Трутовский, Н. Сверчков, А. Григорьев, Ф. Журавлев, Н. Петров, В. Якоби, А. Корзухин, И. Репин, И. Шишкин, А. Попов. Из-за опасений конфликта с функционерами ИАХ, которые могли быть не в восторге от появления альтернативной и независимой выставочной институции, в деле организации Товарищества случилась заминка. Возникли сомнения на предмет того, где именно следует начать практическую реализацию проекта: в Петербурге (что, конечно, престижнее) или в Москве (что безопаснее). На этом этапе организаторская инициатива перешла от Мясоедова к Крамскому, а список членов-учредителей изменился: некоторые не пожелали рисковать репутацией и отсеялись, хотя появились и некоторые новые имена. Устав ТПХВ, утверждённый собранием 2 ноября 1870 г., был подписан четырнадцатью художниками: В. Перовым, Г. Мясоедовым, А. Саврасовым, И. Прянишниковым, Н. Ге, И. Крамским, М. К. и М. П. Клодтами, И. Шишкиным, К. и Н. Маковскими, В. Якоби, А. Корзухиным, К. Лемохом.

В § 1 Устава были сформулированы задачи передвижных художественных выставок «во всех городах Империи». Устройство их предполагалось для:

а) доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством и следить за его успехами; б) развития любви к искусству в обществе; в) облегчения для художников сбыта их произведений.

Из § 2 («…Товарищество может устраивать выставки, производить на них продажу как художественных произведений, так и художественных изделий, а равно и фотоснимков») следует, что предприятие всё-таки не планировалось в качестве благотворительно-просветительского. Вопреки позднейшим попыткам сравнивать «передвижников» с народниками, стремившимися вглубь народной массы, дабы вполне бескорыстно обучать крестьян грамоте и сеять революционные идеи, художники отнюдь не были альтруистами. Закреплённый в Уставе порядок, согласно которому за осмотр со зрителей должна была взиматься плата, а также ограниченность понятия «провинции» в данном случае протяжённостью железнодорожных линий (т.е. речь шла о крупных губернских городах), говорят о том, что передвижные выставки в духе капиталистических реалий замышлялись прежде всего как доходное дело. Художников интересовали потенциальные покупатели и, возможно, заказчики. Выставки ТПХВ обязательно будут сопровождаться информационной поддержкой в прессе; большое внимание будет уделяться дизайну каталогов экспозиций, печать которых преследовала в том числе рекламные цели. Коммерческая направленность Товарищества видится вполне закономерной, ведь художники надеялись использовать дивиденды для поддержания своей материальной независимости. Согласно Уставу, на передвижных выставках экспонировались только специально созданные для них работы. Речь, таким образом, шла о полноценном производстве.

Выставочная практика Товарищества

«Коренниками» объединения были И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов и Н. Н. Ге, однако состав членов ТПХВ и содержание передвижных экспозиций были весьма разнообразными. Уже в первые годы наблюдалась ротация участников Товарищества: например, его покинул В. И. Якоби, сделавший выбор в пользу академической карьеры; присоединились В. Е. Маковский, В. М. Максимов, К. А. Савицкий и ряд др. мастеров, с которыми теперь прочно ассоциируется явление «передвижничества» в русском искусстве.

В арендованных Товариществом залах находилось место портретам и пейзажам, жанровой живописи и даже исторической картине. «Демократическая» тенденция, заметная в тематике работ отражала запросы современного им общества и, следовательно, рыночную конъюнктуру. Ведь уже в 1840-х гг. П. А. Федотов снискал известность у публики жанровыми картинами, представляющими курьёзы обывательской жизни. Пореформенный зритель тоже ожидал от художника в первую очередь характерного сюжета, правдивого повествования, а не формально-пластических изысков.

Всего за время существования ТПХВ состоялось 47 выставок, которые проходили с частотой приблизительно раз в год (с 1919 по 1921 гг. включительно выставки не проводились). Первые пять выставок ТПХВ (1871—1877 гг.) открывались экспозициями в залах ИАХ. Выбор площадки, очевидно, был продиктован желанием привлечь респектабельную публику, привыкшую созерцать картины в стенах Академии. Почти все выставленные полотна первой выставки 1871—1872 гг. были проданы уже в столице, Петербург и в дальнейшем останется главным рынком сбыта для «передвижников», оставляя некоторую долю Москве. В роли главных покупателей выступали П. М. Третьяков и император Александр III. Провинциальные же города почти не покупали, и с коммерческой точки зрения «передвижка» картин получилась предприятием малоприбыльным и рискованным по части сохранности экспонатов.

Расцвет ТПХВ (равно как и оформление его в качестве движения с определённой идейной программой) связан с приходом в его состав И. Е. Репина. В разные периоды к Товариществу примыкали А. Е. Архипов, А. М. и В. М. Васнецовы, Н. А. Касаткин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, В. А. Серов, В. И. Суриков, Н. А. Ярошенко (фактически возглавлявший ТПХВ в конце XIX в.) и др. Ещё шире был круг художников-экспонентов, не входивших в ТПХВ, но выставлявшихся под его эгидой.

ТПХВ стало первым в истории отечественного искусства независимым объединением, предвосхитив активное формирование творческих кружков на рубеже XIX—XX вв. В этой новой культурной реальности идеология и эстетика «передвижничества» становились мишенью для критики со стороны младшего поколения художников. В 1900-х гг. Товарищество переживает глубокий кризис: не желая мириться с косностью старших коллег, его покидают сразу 11 художников, включая именитых Серова и Нестерова. Важно отметить, что в начале ХХ в. ТПХВ являлось в подлинном смысле всероссийской организацией, объединяя вместе столичных художников и представителей провинциальных школ, в том числе с национальных окраин империи. В этом оно предвосхитило официальные творческие объединения советского периода.