ПЕРЕДУВАНИЕ

ПЕРЕДУВАНИЕ - способ извлечения обертонов на духовых музыкальных инструментах .

Не ме­няя по­ло­же­ния паль­цев на ин­ст­ру­мен­те, иг­раю­щий рез­ко уве­ли­чи­ва­ет по­да­чу воз­ду­ха в ка­нал ство­ла и на­пря­же­ние ам­бу­шю­ра. В ре­зуль­та­те столб воз­ду­ха в ка­на­ле де­лит­ся на час­ти, ко­леб­лю­щие­ся са­мо­стоя­тель­но и зву­ча­щие вы­ше ос­нов­но­го то­на ин­ст­ру­мен­та со­от­вет­ст­вен­но сту­пе­ням на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да . При иг­ре на де­ревянных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах обыч­но из­вле­ка­ют гар­мо­ни­ки не вы­ше 4-й, при­чём из современных ор­ке­ст­ро­вых ин­ст­ру­мен­тов флей­та, го­бой и фа­гот да­ют ок­тав­ные передувания (2-я и 4-я гар­мо­ни­ки), а клар­нет - так называемые квин­то­вые (3-я гар­мо­ни­ка; то есть при передувании воз­ни­ка­ет не ок­та­ва, а дуо­де­ци­ма ).

У го­бо­ев, клар­не­тов, фа­го­тов су­ще­ст­ву­ют специальные кла­па­ны, об­лег­чаю­щие передувание. У ам­бу­шюр­ных му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов передувание - основной прин­цип (спо­соб) зву­ко­из­вле­че­ния (до изо­бре­те­ния вен­тиль­но­го ме­ха­низ­ма в начале XIX века - един­ст­вен­ный), с по­мо­щью передувания на этих ин­ст­ру­мен­тах воз­мож­но дос­ти­же­ние раз­ных гар­мо­ник вплоть до 16-й.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)