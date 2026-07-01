ПЕРЕДУВАНИЕ
ПЕРЕДУВАНИЕ - способ извлечения обертонов на духовых музыкальных инструментах.
Не меняя положения пальцев на инструменте, играющий резко увеличивает подачу воздуха в канал ствола и напряжение амбушюра. В результате столб воздуха в канале делится на части, колеблющиеся самостоятельно и звучащие выше основного тона инструмента соответственно ступеням натурального звукоряда. При игре на деревянных духовых инструментах обычно извлекают гармоники не выше 4-й, причём из современных оркестровых инструментов флейта, гобой и фагот дают октавные передувания (2-я и 4-я гармоники), а кларнет - так называемые квинтовые (3-я гармоника; то есть при передувании возникает не октава, а дуодецима).
У гобоев, кларнетов, фаготов существуют специальные клапаны, облегчающие передувание. У амбушюрных музыкальных инструментов передувание - основной принцип (способ) звукоизвлечения (до изобретения вентильного механизма в начале XIX века - единственный), с помощью передувания на этих инструментах возможно достижение разных гармоник вплоть до 16-й.