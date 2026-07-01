ПЕРЕДРЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ПЕРЕДРЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский поэт.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. С 1933 года жил в Гроз­ном, учил­ся в неф­тя­ном институте (1952-1953 годы), позд­нее на за­оч­ном отделении фи­ло­ло­гического факультета Са­ра­тов­ско­го государственного университета. Сме­нил несколько про­фес­сий: был кра­нов­щи­ком, шо­фё­ром, лит­сот­руд­ни­ком мно­го­ти­раж­ной газеты «Ог­ни Ан­га­ры» и др. Окон­чил Литературный институт имени А.М. Горь­ко­го (1965 год).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1959 году: сти­хотво­ре­ния «Три стар­ших бра­та бы­ло у ме­ня», «В ле­су», «Щель», а так­же «Бал­ла­да о без­но­гом са­пож­ни­ке» (1959 год), по­свя­щён­ная од­но­му из брать­ев, вер­нув­ше­му­ся с вой­ны ин­ва­ли­дом, бы­ли вы­со­ко оце­не­ны Н.Н. Асее­вым и сра­зу сде­ла­ли имя Передреева из­вест­ным. В 1964 году вы­шел пер­вый по­этический сборник «Судь­ба». В ран­нем твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние по­эзии конца 1950-х годов ( Л.Н.Мар­ты­нов , Б.А. Слуц­кий). В середине 1960-х годов со­вер­ша­ет ре­ши­тель­ный по­во­рот к тра­ди­ци­ям русской по­эзии 1-й половины XIX века.

Твор­че­ст­во Передреева - у ис­то­ков по­этического на­прав­ле­ния, по­лу­чив­ше­го название «ти­хая ли­ри­ка» (Н.М.Руб­цов, В.Н. Со­ко­лов, А.В. Жи­гу­лин , С.Ю. Ку­ня­ев и др.); её от­ли­ча­ют ла­конич­ность, гар­мо­ния и яс­ность сти­ля, ис­крен­ность и си­ла в пе­ре­да­че чув­ст­ва, осоз­на­ние глу­бин­ной свя­зи с род­ной при­ро­дой, ост­рое пе­ре­жи­ва­ние со­вре­мен­но­сти.

Ав­тор по­этических сборников «Рав­ни­на» (1971 год), «Воз­вра­ще­ние» (1972 год), «До­ро­га в Ше­ма­ху» (1981 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» (1986 год); пе­ре­во­дов.

Сочинения:

Лю­бовь на ок­раи­не. М., 1988;

Ле­бедь у до­ро­ги: Сти­хо­тво­ре­ния. Пе­ре­во­ды. Раз­мыш­ле­ния о по­эзии. М., 1990;

Раз­бу­ди эту зем­лю, вес­на. М., 1996.