ПЕРЕДРЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ПЕРЕДРЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский поэт.
Родился в крестьянской семье. С 1933 года жил в Грозном, учился в нефтяном институте (1952-1953 годы), позднее на заочном отделении филологического факультета Саратовского государственного университета. Сменил несколько профессий: был крановщиком, шофёром, литсотрудником многотиражной газеты «Огни Ангары» и др. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького (1965 год).
Дебютировал как поэт в 1959 году: стихотворения «Три старших брата было у меня», «В лесу», «Щель», а также «Баллада о безногом сапожнике» (1959 год), посвящённая одному из братьев, вернувшемуся с войны инвалидом, были высоко оценены Н.Н. Асеевым и сразу сделали имя Передреева известным. В 1964 году вышел первый поэтический сборник «Судьба». В раннем творчестве испытал влияние поэзии конца 1950-х годов (Л.Н.Мартынов, Б.А. Слуцкий). В середине 1960-х годов совершает решительный поворот к традициям русской поэзии 1-й половины XIX века.
Творчество Передреева - у истоков поэтического направления, получившего название «тихая лирика» (Н.М.Рубцов, В.Н. Соколов, А.В. Жигулин, С.Ю. Куняев и др.); её отличают лаконичность, гармония и ясность стиля, искренность и сила в передаче чувства, осознание глубинной связи с родной природой, острое переживание современности.
Автор поэтических сборников «Равнина» (1971 год), «Возвращение» (1972 год), «Дорога в Шемаху» (1981 год), «Стихотворения» (1986 год); переводов.
Сочинения:
Любовь на окраине. М., 1988;
Лебедь у дороги: Стихотворения. Переводы. Размышления о поэзии. М., 1990;
Разбуди эту землю, весна. М., 1996.