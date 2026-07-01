ПЕРЕДОВЕРИЕ

ПЕРЕДОВЕРИЕ - передача представителем совершения действий, на которые он уполномочен, другому лицу.

Передоверие воз­мож­но в слу­ча­ях, ес­ли пред­ста­ви­тель (по­ве­рен­ный) упол­но­мо­чен на это до­ве­рен­но­стью ли­бо вы­ну­ж­ден к это­му си­лою об­стоя­тельств для ох­ра­ны ин­те­ре­сов вы­дав­ше­го до­ве­рен­ность и до­ве­рен­ность не за­пре­ща­ет пе­ре­до­ве­рие.

Пе­ре­дав­ший пол­но­мо­чия другому ли­цу дол­жен из­вес­тить об этом вы­дав­ше­го до­ве­рен­ность и со­об­щить ему не­об­хо­ди­мые све­де­ния о ли­це, ко­то­ро­му пе­ре­да­ны пол­но­мо­чия. Не­ис­пол­не­ние этой обя­зан­но­сти воз­ла­га­ет на пе­ре­дав­ше­го пол­но­мо­чия от­вет­ст­вен­ность за дей­ст­вия ли­ца, ко­то­ро­му он пе­ре­дал пол­но­мо­чия, как за свои соб­ст­вен­ные.

До­ве­рен­ность, вы­да­вае­мая в по­ряд­ке передоверия, долж­на быть но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­ре­на. Срок дей­ст­вия до­ве­рен­но­сти, вы­дан­ной в по­ряд­ке передоверия, не мо­жет пре­вы­шать сро­ка дей­ст­вия до­ве­рен­но­сти, на ос­но­ва­нии ко­то­рой она вы­да­на.

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