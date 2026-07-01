ПЕРЕДОВЕРИЕ
ПЕРЕДОВЕРИЕ - передача представителем совершения действий, на которые он уполномочен, другому лицу.
Передоверие возможно в случаях, если представитель (поверенный) уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность и доверенность не запрещает передоверие.
Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.