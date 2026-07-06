Перéдняя А́зия

Перéдняя А́зия (Юго-Зап. Азия) — исторически выделяемое пространство, включающее ряд связанных регионов. Ядром пространства выступали страны Плодородного Полумесяца , делящиеся на два блока: Левант / Восточное Средиземноморье (с субрегионами Сев. Левант / Сирия, Южн. Левант / Палестина , Кипр , при частом выделении для древности Финикии — побережье Северного и Южного Леванта) и «Большая Месопотамия » (с субрегионами: Нижняя Месопотамия, делящаяся на южную и северную часть [приблизительно соответствуют Шумеру и Аккаду древности], Верхняя Месопотамия, с выделением в ее составе излучины Среднего Евфрата, Джезиры и северо-восточной части при Тигре, с причислением к последней ее затигрской восточной периферии до Загроса). Другие регионы П. А., занимавшие горные пространства и нагорья к северу и востоку от Плодородного Полумесяца, первоначально играли роль периферийных: Малая Азия ; Армянское нагорье и Закавказье; Западный и Северо-Западный Иран (Загрос и прилегающие области). К П. А. причисляется также Аравия и Иранское нагорье до Копет-дага (включительно), а иногда и продолжающие его на восток территории до Амударьи и Инда. На территории П. А. произошел первый в мире переход к производящему хозяйству (левантийский докерамический неолит А, с X–IX тыс. до н. э.), возникла одна из трех древнейших цивилизаций мира (конец IV–III тысячелетие до н. э.: Египет Древний , Месопотамия с ее периферией, Индская [Хараппская] цивилизация ).

Заселена людьми современного вида из Африки в эпоху верхнего палеолита (вобравшими в себя часть неандертальцев П. А.). Древнейшая последовательность полуоседлых и оседлых культур прослеживается в Леванте: кебара (XXI–XIV тысячелетия до н. э., полуоседлость) — натуфийская (XIII–X тысячелетия до н. э., оседлость, первые эксперименты по доместикации и аккультурации) — докерамический неолит А (X — начало IX тысячелетия до н. э., производящее хозяйство). Во 2‑й половине IV — начале III тысячелетия до н. э. в П. А. сложились ранние государства (на территории Плодородного Полумесяца и Ирана) и месопотамская (шумеро-аккадская) цивилизация на базе нижнемесопотамской их части. К концу III тысячелетия до н. э. ранние государства занимали также Анатолию и северо-восток Аравии. Во 2‑й половине III тысячелетия до н. э. функционирует древнейшая «мир-система» их цепных контактов от Анатолии, Кипра и Египта до Инда. Крупные переселения «варварских» периферийных народов и надрегиональные геополитические перевороты, часто вызывавшиеся ими, составляют главные вехи этнополитической истории П. А. (переселения сутиев- амореев и падение ранних месопотамских империй как интегрирующей силы от Ирана до Средиземного моря в XXI в. до н. э., трансиранские и хурритские переселения в XIX–XVII вв. до н. э. и крушение трансиранских связей П. А. с Индией; смена хеттско-гиксосско-старовавилонского доминирования в П. А. на митанно-новоегипетско-средневавилонское в так называемый «темный» XVI в. до н. э.; крушение митаннийского великодержавия под ударами хеттов и основание Ассирийской империи в XIV в. до н. э.; переселения «народов моря» и «катастрофа бронзового века», включая гибель Хеттской державы и других политий Анатолии в начале XII в. до н. э., переселения арамеев в XI–X вв. до н. э.; падение Ассирийской империи и вой­ны за ее наследство в конце VII — начале VI в. до н. э.).

Главные части П. А. были впервые интегрированы Ассирией в VIII–VII вв. до н. э., почти вся П. А. — в составе державы Ахеменидов и ее эллинистических наследников в VI–III вв. В I в. до н. э. — VII в. н. э. П. А. была поделена на три части: владения Рима Древнего (затем — Византии ), владения Иранской державы ( Парфии , затем Сасанидов ), независимые политии Аравии. В первые века нашей эры в П. А. распространилось христианство. В VII в. н. э. почти вся П. А. (кроме Анатолии и части Закавказья) была интегрирована в составе Арабского халифата; исламизация ныне мусульманских регионов П. А. растянулась на VII–XIV вв. н. э. После распада арабской исламской державы основными вехами истории П. А. были: нашествия кочевников — тюрок- огузов («сельджуков») в XI в. (интегрировавшее почти всю П. А. в составе сельджукидской державы) и монголов в XIII в. (с результатом в виде раздела П. А. в XIV–XV вв. на владения исламского Египта, территорию иранских исламских монгольских и пост-монгольских государств, владения тюркских политий Анатолии и христианских политий Закавказья, аравийскую периферию); взлет османской экспансии в XVI в., в результате которого П. А. оказалась поделена между Ираном и Османской империей ; ослабление обеих держав в конкуренции с европейскими государствами (около 1800–1918), завершившееся наибольшим распространением системы колониализма в П. А. и установлением ее современного территориального деления в результате краха Османской империи и его последствий (1918–1920‑е, включая Саудовскую интеграцию большей части Аравии); послевоенная деколониализация в П. А.

Лит. : Всемирная история. Т. 1–6. М., 2019. А. А. Немировский .