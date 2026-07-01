ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1973), в 1969-1983 годах – командующий РВСН СВ СССР.

Биография

Родился 25 марта (по новому стилю – 7 апреля) 1913 года в деревне Орловка (ныне – Чулымский район Новосибирской области). В 1928 году окончил школу первой ступени. В 1934 году был призван на службу в РККА.

Начинал службу красноармейцем в 73-м артиллерийском полку. В 1937 году окончил Омскую военную объединённую школу имени М. В. Фрунзе, после чего служил на командных и штабных должностях. Участвовал в советско-финской войне.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил начальником штаба 86-го артиллерийского полка. С декабря 1941 года – начальник штаба 327-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии, сражавшейся в Заполярье. 6-23 февраля 1942 года на Массельском направлении, находясь на переднем крае, вместе с командиром полка руководил огнём артиллерии, обеспечивая продвижение пехоты. Только за те дни артиллеристы уничтожили 40 пулемётов, 3 миномётные батареи, 3 противотанковых орудия, 4 дзота, 6 миномётов, 3 наблюдательных пункта. 2 противотанковых ружья, 1 склад с боеприпасами, до 3 рот вражеской пехоты, подавлены и рассеяны значительные силы противника.

В феврале 1943 года был назначен командиром 928-го артиллерийского полка 367-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Карело-Финской ССР и Норвегии. В боях за город Никель командовал группой поддержки пехоты, проявив выдающиеся организационные способности и мужество. Благодаря его умелому руководству была подавлена огневая система опорных пунктов, что обеспечило успех действий стрелковых частей.

Послевоенная карьера

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Окончил Высшую офицерскую артиллерийскую штабную школу. Служил на высоких командных должностях.

В мае 1965 года Передельский был переведён в Москву на должность заместителя командующего РВСН СВ ВС СССР. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В июле 1969 года Передельский стал командующим этим родом войск. За годы его руководства ракетными и артиллерийскими частями на вооружение была принята новейшая техника (в частности, ракетные комплексы «Точка» и «Ока», самоходная гаубица «Гвоздика», самоходные артиллерийские установки «Акация», «Гиацинт-С», «Пион», «Тюльпан», «Нона-С»), достигнута высокая боевая подготовка, что способствовало созданию паритета с западными странами. Передельский внёс значительный вклад в создание системы непрерывного огневого поражения врага, разработку методики действий артиллерии во время боевых действий. Большое внимание уделял вопросам развития военного образования и научной мысли, проводил сборы и совещания с участием военнослужащих и преподавательского состава Военной артиллерийской академии и Военной академии Генерального штаба.

В июне 1983 года Передельский был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Параллельно с инспекторской работой, активно занимался научной деятельностью. Умер 21 ноября 1987 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.