ПЕРЕДЕЛКИНО
ПЕРЕДЕЛКИНО - городок писателей, историко-культурный заповедник.
Расположен на территории, присоединённой к Москве в 2011-2012 годах, в 2 км от платформы Переделкино.
Постановление СНК СССР «О строительстве "Городка писателей"» было принято 19 июля 1933 года. Для него был выбран лесной массив пл. 25 га между деревней Измалково и селом Лукино. Историческое ядро городка составилось из 5 улиц (проезда Вишневского, улица Павленко, улица Тренёва, улица Серафимовича, улица Погодина; все названия присвоены после Великой Отечественной войны). На 30 дач (площадь участка каждой около 1 гектара) с осени 1935 года стали въезжать писатели, к концу 1936 года все дачи были заселены. Все 30 дач стали собственностью Литературного фонда, по правилам которого они закреплялись за писателями пожизненно. Среди переделкинцев первой волны заметный след в истории посёлка оставили К.А. Федин, Вс.В. Иванов, И.Л. Сельвинский, Н.Ф. Погодин, Ф.И. Панфёров, В.П. Ильенков (на его даче в 1947-1948 годах жил Н.А. Заболоцкий после возвращения из ссылки), А.С. Серафимович, Л.М. Леонов, М.С. Шагинян, В.М. Инбер, немецкий писатель-политэмигрант Ф. Вольф. Б.Л. Пастернак в конце 1935 года получил дачу № 3 по улице Тренёва, а в 1939 году переехал на дачу № 3 по улице Павленко (с 1990 года здесь действует его дом-музей). К.И. Чуковский проживал с 1938 года на даче № 3 по улице Серафимовича, после Великой Отечественной войны он практически безвыездно жил в Переделкино (в 1971 году основан, в 1996 году официально открыт Дом-музей писателя).
Среди известных писателей - жителей Переделкино также А.А. Фадеев, К.М. Симонов, И.Г. Эренбург, В.П. Катаев, И.Л. Андроников, Е.П. Катаев (смотри в статье Ильф и Петров), В.А. Каверин, Л.А. Кассиль, К.Г. Паустовский.
После войны городок сильно разросся. В 1947 году появились улицы Горького (в основном была застроена дачами Министерства обороны и Государственного комитета по снабжению), Гоголя, Лермонтова и Довженко. В 1955 году открыт Дом творчества писателей. Во 2-й половине XX - начале XXI веков в Переделкино жили: А.А. Вознесенский, Б. А. Ахмадулина, Р.И. Рождественский, С.П. Залыгин, Ч.Т. Айтматов, Б.Ш. Окуджава (на даче № 11 по улице Довженко в 1998 году основан, в 1999 году открыт мемориальный музей). На даче № 1 по улице Гоголя с 2010 года действует Музей-галерея Е.А. Евтушенко. Решением Московского областного совета в 1988 году городок писателей Переделкино получил статус историко-культурного заповедника. К 2014 году площадь городка около 100 гектар, на этой территории расположено около 100 дач, из них 66 - в распоряжении Международного литературного фонда (МЛФ; образован в 1992 году), остальные в частном владении.
С 1960-х годов местом погребения выдающихся писателей и деятелей культуры стало мемориальное кладбище Переделекино, где похоронены Н.Е. Вирта, Арс.А. Тарковский, Г.М. Поженян, Н.К. Доризо и др. Там построена церковь Воскресения Христова (2006-2009 годы, архитектор З.А. Батракова).
В расширительном смысле название Переделкино применяется к местности площадью около 1600 га между Минским и Боровским шоссе от платформы Переделкино до станции Мичуринец. Совместным решением органов управления Москвы и Московской области от 12 октября 1998 года «большое» Переделкино наделено статусом особо охраняемых земель.
Первым из владений «большого» Переделкино в 1627 году упоминается поместье И.Ф. Леонтьева, в состав которого входили, в частности, село Лукино, деревня Передельцы, а к 1646 году возникшая несколько позднее деревня Измалково. В 1646 году в Лукине был построен деревянный храм Спаса Преображения (перестроен в камне в 1815-1819 годах, освящён в 1821 году; придел во имя Святого митрополита Филиппа с папертью-галереей и перестройки в стиле эклектики, 1884 год). С 1853 года Лукино принадлежало барону М.Л. Боде (с 1875 года Боде-Колычев), который построил там малый кремль с «боярскими палатами», церковью-усыпальницей, часовней и мраморным обелиском, на гранях которого выбиты имена представителей рода Колычевых. В 1899 году началось постоянное движение по прошедшей близ усадьбы железнодорожной линии Москва - Брянск, была открыта станция 16-я верста (вероятно, с 1920-х годов - Переделкино). В 1952 году усадьба передана Московскому патриархату (в начале 2000-х годов земельный участок РПЦ увеличен с 2,3 до 30 гектар), здесь была устроена загородная резиденция патриархов Московских и всея Руси (в ней скончались патриархи Алексий I и Алексий II). В 2000-2010-х годах осуществляется план создания Центра православного наследия, возводятся научно-богословский центр, музей РПЦ, построен храм во имя Святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (2009-2012 годы, архитектор А.И. Шипков). Усадьба Измалково в конце XVIII - начале XIX веков принадлежала представителям рода Петрово-Соловово, в 1830-1917 годах - Самариным, с 1923 года там разместилась детская санаторная колония, во время Великой Отечественной войны действовал военный госпиталь, а позднее - детский бронхолёгочный санаторий (закрыт в 2002 году). К 2012 году главный дом усадьбы в руинированном состоянии, сохранились флигель, остатки парка, её земли распродаются.
Осн. часть «большого» Переделкино, входившая в состав Ленинского района Московской области, включена в состав Москвы в 1983-2012 годах.