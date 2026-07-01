ПЕРЕДЕЛКИНО

ПЕРЕДЕЛКИНО - городок писателей, историко-культурный заповедник.

Рас­по­ло­жен на тер­ри­то­рии, при­сое­ди­нён­ной к Мо­ск­ве в 2011-2012 годах, в 2 км от плат­фор­мы Пе­ре­дел­ки­но.

По­ста­нов­ле­ние СНК СССР «О строи­тель­ст­ве "Го­род­ка пи­са­те­лей"» бы­ло при­ня­то 19 июля 1933 года. Для не­го был вы­бран лес­ной мас­сив пл. 25 га ме­ж­ду деревней Из­мал­ко­во и селом Лу­ки­но. Ис­то­рическое яд­ро го­род­ка со­ста­ви­лось из 5 улиц (про­ез­да Виш­нев­ско­го, улица Пав­лен­ко, улица Тре­нё­ва, улица Се­ра­фи­мо­ви­ча, улица По­го­ди­на; все на­зва­ния при­свое­ны по­сле Великой Отечественной вой­ны ). На 30 дач (площадь участка ка­ж­дой около 1 гектара) с осе­ни 1935 года ста­ли въез­жать пи­са­те­ли, к концу 1936 года все да­чи бы­ли за­се­ле­ны. Все 30 дач ста­ли соб­ст­вен­но­стью Литературного фон­да, по пра­ви­лам ко­то­ро­го они за­кре­п­ля­лись за пи­са­те­ля­ми по­жиз­нен­но. Сре­ди пе­ре­дел­кин­цев пер­вой вол­ны за­мет­ный след в ис­то­рии по­сёл­ка ос­та­ви­ли К.А. Фе­дин, Вс.В. Ива­нов, И.Л. Сель­вин­ский, Н.Ф. По­го­дин, Ф.И. Пан­фёров, В.П. Иль­ен­ков (на его да­че в 1947-1948 годах жил Н.А. За­бо­лоц­кий по­сле воз­вра­ще­ния из ссыл­ки), А.С. Се­ра­фи­мович, Л.М. Ле­о­нов, М.С. Ша­ги­нян, В.М. Ин­бер, немецкий пи­са­тель-по­лит­эмиг­рант Ф. Вольф. Б.Л. Пас­тер­нак в конце 1935 года по­лу­чил да­чу № 3 по улице Тре­нё­ва, а в 1939 году пе­ре­ехал на да­чу № 3 по улице Пав­лен­ко (с 1990 года здесь дей­ст­ву­ет его дом-му­зей). К.И. Чу­ков­ский про­жи­вал с 1938 года на да­че № 3 по улице Се­ра­фи­мо­ви­ча, по­сле Великой Отечественной вой­ны он прак­ти­че­ски без­вы­езд­но жил в Переделкино (в 1971 году ос­но­ван, в 1996 году офи­ци­аль­но от­крыт Дом-му­зей пи­са­те­ля).

Сре­ди из­вест­ных пи­са­те­лей - жи­те­лей Переделкино так­же А.А. Фа­де­ев, К.М. Си­мо­нов, И.Г. Эрен­бург, В.П. Ка­та­ев, И.Л. Ан­д­ро­ни­ков, Е.П. Ка­та­ев (смотри в статье Ильф и Пет­ров ), В.А. Ка­ве­рин, Л.А. Кас­силь, К.Г. Пау­стов­ский.

По­сле вой­ны го­ро­док силь­но раз­рос­ся. В 1947 году поя­ви­лись ули­цы Горь­ко­го (в основном бы­ла за­строе­на да­ча­ми Министерства обо­ро­ны и Государственного комитета по снаб­же­нию), Го­го­ля, Лер­мон­то­ва и Дов­жен­ко. В 1955 году от­крыт Дом твор­че­ст­ва пи­са­те­лей. Во 2-й половине XX - начале XXI веков в Переделкино жи­ли: А.А. Воз­не­сен­ский, Б. А. Ах­ма­ду­ли­на, Р.И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, С.П. За­лы­гин, Ч.Т. Айт­ма­тов, Б.Ш. Окуд­жа­ва (на да­че № 11 по улице Дов­жен­ко в 1998 году ос­но­ван, в 1999 году от­крыт ме­мо­ри­аль­ный му­зей). На да­че № 1 по улице Го­го­ля с 2010 года дей­ст­ву­ет Му­зей-га­ле­рея Е.А. Ев­ту­шен­ко. Ре­ше­ни­ем Московского об­ла­ст­но­го со­ве­та в 1988 году го­ро­док пи­са­те­лей Переделкино по­лу­чил ста­тус ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­вед­ни­ка. К 2014 году площадь го­род­ка около 100 гектар, на этой тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­но около 100 дач, из них 66 - в рас­по­ря­же­нии Ме­ж­ду­народного литературного фон­да (МЛФ; об­ра­зо­ван в 1992 году), ос­таль­ные в ча­ст­ном вла­де­нии.

С 1960-х годов ме­стом по­гре­бе­ния вы­даю­щих­ся пи­са­те­лей и дея­те­лей куль­ту­ры ста­ло ме­мо­ри­аль­ное клад­би­ще Переделекино, где по­хо­ро­не­ны Н.Е. Вир­та, Арс.А. Тар­ков­ский, Г.М. По­же­нян, Н.К. До­ри­зо и др. Там построена церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (2006-2009 годы, архитектор З.А. Бат­ра­ко­ва).

В рас­ши­ри­тель­ном смыс­ле на­зва­ние Переделкино при­ме­ня­ет­ся к ме­ст­но­сти пло­ща­дью около 1600 га ме­ж­ду Мин­ским и Бо­ров­ским шос­се от плат­фор­мы Пе­ре­дел­ки­но до станции Ми­чу­ри­нец. Совместным ре­ше­ни­ем ор­га­нов управ­ле­ния Мо­ск­вы и Московской области от 12 октября 1998 года «боль­шое» Переделкино на­де­ле­но ста­ту­сом осо­бо ох­ра­няе­мых зе­мель.

Пер­вым из вла­де­ний «боль­шо­го» Переделкино в 1627 году упо­ми­на­ет­ся по­ме­стье И.Ф. Ле­он­ть­е­ва, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли, в част­но­сти, село Лу­ки­но, деревня Пе­ре­дель­цы, а к 1646 году воз­ник­шая нес­коль­ко позд­нее деревня Из­мал­ко­во. В 1646 году в Лу­ки­не был по­стро­ен де­ревянный храм Спа­са Пре­об­ра­же­ния (пе­ре­стро­ен в кам­не в 1815-1819 годах, ос­вя­щён в 1821 году; при­дел во имя Святого ми­тро­по­ли­та Фи­лип­па с па­пер­тью-га­ле­ре­ей и пе­ре­строй­ки в сти­ле эк­лек­ти­ки, 1884 год). С 1853 года Лу­ки­но при­над­ле­жа­ло ба­ро­ну М.Л. Бо­де (с 1875 года Бо­де-Ко­лы­чев), ко­то­рый по­стро­ил там ма­лый кремль с «бо­яр­ски­ми па­ла­та­ми», цер­ко­вью-усы­паль­ни­цей, ча­сов­ней и мра­мор­ным обе­ли­ском, на гра­нях ко­то­ро­го вы­би­ты име­на пред­ста­ви­те­лей ро­да Ко­лы­че­вых. В 1899 году на­чалось по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей близ усадь­бы железнодорожной ли­нии Мо­ск­ва - Брянск, бы­ла откры­та стан­ция 16-я вер­ста (ве­ро­ят­но, с 1920-х годов - Пе­ре­дел­ки­но). В 1952 году усадь­ба пе­ре­да­на Мо­с­ков­ско­му пат­ри­ар­ха­ту (в начале 2000-х годов зе­мель­ный уча­сток РПЦ уве­ли­чен с 2,3 до 30 гектар), здесь бы­ла уст­рое­на за­го­род­ная ре­зи­ден­ция пат­ри­ар­хов Мо­с­ков­ских и всея Ру­си (в ней скон­ча­лись пат­ри­ар­хи Алек­сий I и Алек­сий II). В 2000-2010-х годах осу­ще­ств­ля­ет­ся план соз­да­ния Цен­тра пра­во­слав­но­го на­сле­дия, воз­во­дят­ся на­уч­но-бо­го­слов­ский центр, му­зей РПЦ, по­стро­ен храм во имя Святого бла­го­вер­но­го великого князя Иго­ря Чер­ни­гов­ско­го и Ки­ев­ско­го (2009-2012 годы, архитектор А.И. Шип­ков). Усадь­ба Из­мал­ко­во в конце XVIII - начале XIX веков при­над­ле­жа­ла пред­ста­ви­те­лям ро­да Пет­ро­во-Со­ло­во­во, в 1830-1917 годах - Са­ма­ри­ным, с 1923 года там раз­мес­ти­лась дет­ская са­на­тор­ная ко­ло­ния, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны дей­ст­во­вал во­енный гос­пи­таль, а позд­нее - дет­ский брон­хо­лё­гоч­ный са­на­то­рий (за­крыт в 2002 году). К 2012 году главный дом усадь­бы в руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии, со­хра­ни­лись фли­гель, ос­тат­ки пар­ка, её зем­ли рас­про­да­ют­ся.

Осн. часть «боль­шо­го» Переделкино, вхо­див­шая в со­став Ленин­ско­го района Московской области, вклю­че­на в со­став Мо­ск­вы в 1983-2012 годах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)