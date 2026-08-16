ПЕРЕДА АНТОНИО

Художник из плеяды мастеров «золотого века» испанской живописи, натюрморист, представитель Мадридской школы, последователь принципов караваджизма.

Биография

Антонио Переда, сын малоизвестного вальядолидского художника, выходца из идальго, в 11 лет остался сиротой и был перевезен Андресом Кареньо, живописцем и душеприказчиком его отца, в Мадрид. Вероятно, первые шаги на художественном поприще будущий автор «бодегонес» сделал еще в мастерской Переды-старшего. Андрес Кареньо, видя в мальчике талант и способности, определил его в мастерскую к Педро де лас Куэвас. Об этом этапе становления художника сведения достаточно скудны – известно лишь, что покровителем Переды становится Франсиско де Техада, член Королевского Совета. Именно собранная им коллекция живописных произведений становится предметом изучения и копирования молодым художником. Эти сведения, в действительности столь немногочисленные, как и те, что касаются его детства и юности, были сообщены Антонио Паломино в сборнике биографий испанских живописцев «Музей живописи и оптическая скала». В этом же произведении даны скудные характеристики личности живописца. Прежде всего, Паломино констатировал безграмотность Переда, «качество не достойное человека столь знатного происхождения».

Впоследствии Переда попадает под влияние итальянского художника и архитектора Джованни (исп. Хуана) Батиста Креченци, маркиза де ла Торре, прибывшему из Рима ко двору Филиппа III для выполнения декоративных работ в Усыпальнице королей дворца-монастыря Эль Эскориал. Креченци – владелец большого собрания венецианской живописи, а также работ караваджистов. Именно его покровительство оказывает решающее влияние на формирование стиля Переды, а также на начало его карьеры – итальянский архитектор заказывает ему написать «Непорочное зачатие» для своего брата кардинала. Опыт этого сотрудничества оказался успешным, и Креченци при содействии всесильного графа Оливареса в 1634 г. выхлопотал для Переда заказ на два полотна батального жанра для Зала Королей Дворца Буэн Ретиро. Однако смерть высокого покровителя в 1635 г. прервала только начинавшуюся придворную карьеру, и Переда был вынужден вернуться к религиозным сюжетам, что отвечало вкусам его не приближенной ко двору клиентуры.

Творчество

Религиозная живопись А. Переда характеризуется как разнообразием сюжетов, так и форм. Непреклонное следование канонам и традициям испанского религиозного искусства позволило художнику обрести многочисленных заказчиков среди различных орденов, монастырей, храмов, а также частных лиц. Тем не менее, эти работы уступают религиозным сценам других даровитых испанских живописцев. В экспрессии - Хосе де Рибера, мистицизму - Бартоломео Мурильо. Однако наибольший талант рисовальщика А. Переда проявил в традиционном испанском жанре – бодегонес.

Введенный в 1650 г. Франсиско Пачеко термин «бодегонес» – изначально изображение обедающих или занятых приготовлением пищи простолюдинов. Наиболее известным художником, работавшим в этом жанре, является Диего Веласкес. Однако сейчас этот термин используется, в том числе, и для характеристики натюрмортов, где на нейтральном или темном фоне изображены разнообразные предметы.

Наибольшее внимание в своем творчестве А. Переда уделил разработке особого типа натюрморта – Ванитас (лат. Vanitas) или Cуета сует. Отличительной особенностью таких бодегонес является наличие морализаторского подтекста и аллегорического размышления о бренности человеческой жизни.

В творчестве А. Переда выделяются Ванитас, соединенные с жанровой сценой, и те, где главными героями выступают разнообразные предметы. Среди часто встречаемых «персонажей»: часы – символ бренности и скоротечности человеческой жизни; стеклянная посуда – символ хрупкости; орехи – символ Иисуса Христа и добродетели. Общим для многих натюрмортов является достаточно простое композиционное решение – все предметы находятся на переднем плане, выделенные согласно принципам тенебризма направленным лучом света, моделирующим их объемы. Фон нейтральный или затемненный, в зависимость от драматических задач того или иного полотна. Знакомство с техникой венецианских мастеров (в частности, использование бело-серой грунтовки и особой манеры наложения красочного слоя) и принадлежность к мадридской школе живописи (грунтовка на основе охры) позволили А. Переда добиться плотного цвета.

Более сложное композиционное и цветовое построение встречается в картинах на аллегорический сюжет. Одной из ключевых работ мастера в этом жанре является «Сон молодого человека, или Жизнь - это сон». Пространство картины условно разделено на три части. Слева – прекрасный спящий молодой человек в роскошном костюме. Автор уделяет большое внимание выписыванию фактуры ткани, дорогих кружев и перьев на шляпе модника. Чуть поодаль от него, в центре, находится фигура ангела, держащего в руке послание: «Земное, подобно стреле, летит быстро и убивает». Эта фраза отсылает к значению подобных полотен: время быстро проходит и никого не щадит, но человек не помнит об этом, вся его жизнь – суета сует. Эта же идея выражена в правой части картины через предметы, символизирующие мирские радости и разнообразные человеческие стремления – к власти, славе, процветанию и т.д.

На всем протяжении своей жизни Антонио Переда оставался востребованным религиозным живописцем и натюрмористом, и на 1650-е года приходится пик его творческой деятельности. Работы, созданные в 1670-е, констатируют изменения в технике и манере художника, вызванные, вероятно, попыткой подстроиться под новые тенденции в живописи.

В 1678 г. Антонио Переда скончался в Мадриде.