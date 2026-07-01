ПЕРЕЧНИ ЗИМ

ПЕРЕЧНИ ЗИМ - пиктографические летописи у индейцев Великих равнин.

Ле­то­пи­са­ние у этих на­ро­дов сло­жи­лось во 2-й половины XVIII века вме­сте с окон­чательным фор­ми­ро­ва­ни­ем ко­че­вой куль­ту­ры. Ги­по­те­ти­че­ски вы­де­ля­ют­ся 3 цен­тра ле­то­пис­ной тра­ди­ции: южной (кай­о­ва), центральной (те­тон и янк­тон-янк­то­най у да­ко­та) и северной (чер­но­но­гие). В на­учный обо­рот «перечни зим» вве­де­ны в конце 1860-1870-х годов. Ны­не из­вест­но бо­лее 200 «перечнях зим» (боль­шин­ст­во их по­лу­че­но от да­ко­та), вклю­чая ори­ги­наль­ные ле­то­пи­си, спи­ски с ори­ги­на­лов и ко­пии.

За­пи­сью и хра­не­ни­ем «перечней зим» за­ни­мались так называемые хра­ни­те­ли. Один раз в год по за­вер­ше­нии го­до­во­го цик­ла (у кай­о­ва - два раза в год, ле­том и зи­мой) «хра­ни­тель» вы­би­рал наи­бо­лее вы­даю­щее­ся и за­по­ми­нае­мое со­бы­тие и изо­бра­жал его пик­то­грам­мой; так­же со­став­ля­лась ка­но­ническая уст­ная фор­му­ла, ко­то­рая в крат­кой фор­ме объ­яс­ня­ла пик­то­грам­му. Ле­то­пис­ная пик­то­грам­ма пре­вра­ща­лась в обо­зна­че­ние про­шед­ше­го го­да в ис­то­рич. па­мя­ти пле­ме­ни , а уст­ная фор­му­ла ста­но­ви­лась на­зва­ни­ем это­го го­да; впо­след­ст­вии пик­то­грам­ма слу­жи­ла мне­мо­нической под­сказ­кой при об­ра­ще­нии к «перечню зим» и по­мо­га­ла вос­про­из­ве­сти по па­мя­ти раз­вёр­ну­тое по­ве­ст­во­ва­ние.

Пер­во­на­чаль­но «перечни зим» вы­пол­ня­лись по­ли­хром­ны­ми ри­сун­ка­ми, рас­по­ла­гав­ши­ми­ся по спи­ра­ли или бу­ст­ро­фе­до­ном на вы­де­лан­ных би­зонь­их шку­рах; впо­след­ст­вии - стро­ка­ми сле­ва на­пра­во на тка­ни. С изо­бре­те­ни­ем пись­мен­но­сти на ин­дей­ских язы­ках «хра­ни­те­ли» ста­ли за­пи­сы­вать го­до­вую фор­му­лу ла­ти­ни­цей под ле­то­пис­ной пик­то­грам­мой. В конце XIX - XX веках многие ле­то­пис­цы от­ка­за­лись от пик­то­грамм и фик­си­ро­ва­ли го­до­вое со­бы­тие толь­ко в письменной фор­му­ле. В это же вре­мя «перечни зим» ста­ли фик­си­ро­вать со­бы­тия се­мей­но­го и лич­но­го ха­рак­те­ра. Отдельные «хра­ни­те­ли» и ны­не про­дол­жа­ют ле­то­пи­са­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)