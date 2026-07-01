ПЕРЕЧНИ ЗИМ
ПЕРЕЧНИ ЗИМ - пиктографические летописи у индейцев Великих равнин.
Летописание у этих народов сложилось во 2-й половины XVIII века вместе с окончательным формированием кочевой культуры. Гипотетически выделяются 3 центра летописной традиции: южной (кайова), центральной (тетон и янктон-янктонай у дакота) и северной (черноногие). В научный оборот «перечни зим» введены в конце 1860-1870-х годов. Ныне известно более 200 «перечнях зим» (большинство их получено от дакота), включая оригинальные летописи, списки с оригиналов и копии.
Записью и хранением «перечней зим» занимались так называемые хранители. Один раз в год по завершении годового цикла (у кайова - два раза в год, летом и зимой) «хранитель» выбирал наиболее выдающееся и запоминаемое событие и изображал его пиктограммой; также составлялась каноническая устная формула, которая в краткой форме объясняла пиктограмму. Летописная пиктограмма превращалась в обозначение прошедшего года в историч. памяти племени, а устная формула становилась названием этого года; впоследствии пиктограмма служила мнемонической подсказкой при обращении к «перечню зим» и помогала воспроизвести по памяти развёрнутое повествование.
Первоначально «перечни зим» выполнялись полихромными рисунками, располагавшимися по спирали или бустрофедоном на выделанных бизоньих шкурах; впоследствии - строками слева направо на ткани. С изобретением письменности на индейских языках «хранители» стали записывать годовую формулу латиницей под летописной пиктограммой. В конце XIX - XX веках многие летописцы отказались от пиктограмм и фиксировали годовое событие только в письменной формуле. В это же время «перечни зим» стали фиксировать события семейного и личного характера. Отдельные «хранители» и ныне продолжают летописание.