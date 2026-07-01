ПЕРЕЦ ИЦХОК ЛЕЙБУШ

ПЕРЕЦ ИЦХОК ЛЕЙБУШ - еврейский писатель.

Пи­сал на ив­ри­те и иди­ше. Сын ком­мер­сан­та. По­лу­чил тра­диционное ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. В 1878 году от­крыл ад­во­кат­скую кон­то­ру, но в 1888 году ли­шён пра­ва на юри­дическую прак­ти­ку по по­доз­ре­нию в про­па­ган­де поль­ско­го национального дви­же­ния и со­циа­лиз­ма. С 1889 года жил в Вар­ша­ве; с 1891 года слу­жил де­ло­про­из­во­ди­те­лем в еврейской об­щи­не.

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся на ив­ри­те: стих. «Мне го­во­рят» («Ли ом­рим», 1876 год); совместно с Г. И. Лих­тен­фель­дом вы­пус­тил по­этический сборник «Рас­ска­зы в сти­хах и раз­ные сти­хо­тво­ре­ния» («Сип­пу­рим бе-шир ве-ши­рим шо­ним», Вар­ша­ва, 1877 год). Пер­вое про­из­ве­де­ние на иди­ше - иро­ническая бал­ла­да «Мо­ниш» (1888 год), в цен­тре ко­то­рой - кон­фликт ре­лигиозного бла­го­чес­тия и современной ци­ви­ли­за­ции. В 1889 году вы­шли рас­ска­зы на иди­ше: «Хелм­ский ме­ла­мед» («Дер хел­мер ме­ла­мед»), «Ян­ке­ле-пес­си­мист», «Ве­не­ра и Су­ла­мифь» («Ве­нус ун Шу­ла­мис»). В сборнике рас­ска­зов на иди­ше «Зна­ко­мые кар­ти­ны» («Ба­кан­те бил­дер», 1890 год) про­явил­ся ин­те­рес Переца к пси­хо­ло­гии и по­гра­нич­ным со­стоя­ни­ям соз­на­ния. В 1890 году уча­ст­во­вал в ста­ти­стическом ис­сле­до­ва­нии еврейской эко­но­мической жиз­ни, впе­чат­ле­ния от ко­то­ро­го опи­сал в цик­ле очер­ков «Кар­ти­ны пу­те­ше­ст­вия по про­вин­ции» («Бил­дер фун а про­винц-рай­зе», 1891 год), ри­сую­щих ни­ще­ту еврейского мес­теч­ка. Рас­ска­зы, сти­хи, по­ле­мические ста­тьи на иди­ше пуб­ли­ко­вал в из­да­вае­мых им сборниках «Ев­рей­ская биб­лио­те­ка» («Ди йу­ди­ше биб­лио­тек», тома 1-4, 1891-1895 годы) и др. На ив­ри­те из­дал сборник рас­ска­зов «Стре­ла» («Ха-Хец», 1894 год) и сборник ли­ри­ки «Орга́н» («Ха-Угав», 1894 год), от­ра­зив­ший влия­ние по­эзии Г. Гей­не.

Идей­ные и эс­те­тические ис­ка­ния Перец от­ра­зи­ли его дви­же­ние от по­зи­ти­виз­ма к мо­дер­низ­му . В конце 1890-х годов Перец об­ра­ща­ет­ся к сти­ли­сти­ке нео­ро­ман­тиз­ма , про­ти­во­пос­тав­ляя кри­зис­но­му соз­на­нию еврейской ин­тел­ли­ген­ции ру­бе­жа XIX-XX веков гар­мо­нию народной ве­ры: цик­лы на иди­ше «Ха­сид­ские рас­ска­зы» («Ха­си­диш», 1900 год), «На­род­ные пре­да­ния» («Фольк­тим­ли­хе ге­шихтн», 1904-1915 годы); из­да­ны по­смерт­но в ав­тор­ском пе­ре­во­де на ив­рит в 1918 году.

Как дра­ма­тург Перец де­бю­ти­ро­вал на иди­ше диа­ло­гом «Он и она» («Эр ун зи», 1894 год), на ив­ри­те - дра­мой «Кру­ше­ние до­ма пра­вед­ни­ка» («Хурбн бейс ца­дик», 1903 год). По­сле от­ме­ны в 1905 году су­ще­ст­во­вав­ше­го с 1883 года за­пре­та на еврейский те­атр при­зы­вал к об­нов­ле­нию ре­пер­туа­ра; за­ло­жил ос­но­вы еврейской те­ат­раль­ной кри­ти­ки. Ус­пе­хом поль­зо­ва­лись со­ци­аль­ные дра­мы Переца на иди­ше: «Сё­ст­ры» («Ди шве­стер», 1905 год), «Шам­пан­ское» («Шам­па­ни­ер», 1907 год) и др. Вер­ши­ной еврейской дра­ма­тур­гии ста­ли сим­во­ли­ст­ские дра­мы на иди­ше «Зо­ло­тая цепь» («Ди гол­де­не кейт», 1907 год), «Ночь на Ста­ром рын­ке» («Бай нахт афн алтн марк», 1907 год; окон­чательная редакция 1913 года; поставлена в ГОСЕТе в 1925 году, режиссёр С.М. Ми­хо­элс), «На по­ка­ян­ной це­пи» («Ин по­лиш аф дер кейт», 1908 год; русский сти­хотворный пе­ре­вод С. Анско­го, 1909 год).

Перец от­стаи­вал дву­язы­чие еврейской куль­ту­ры; пе­ре­во­дил свои про­из­ве­де­ния с ив­ри­та на идиш и на­обо­рот. Литераурный са­лон в до­ме Переца в Вар­ша­ве был цен­тром еврейской куль­тур­ной жиз­ни и изу­че­ния фольк­ло­ра . Перец ока­зал влия­ние на раз­ви­тие еврейского мо­дер­низ­ма, явил­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком нео­ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма в еврейской литературе. К «пе­ре­цев­ско­му кру­гу» при­над­ле­жа­ли пи­са­те­ли Я. Ди­не­зон, С. Анский, Ш. Аш, Д. Пин­ский, Х. Д. Ном­берг, А. Рей­зен, И.И. Трунк и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 11 т. Нью-Йорк, 1947–1948 (на иди­ше);

Полн. собр. соч.: В 10 т. Тель-Авив, 1947–1962 (на ив­ри­те);

My memoirs. N. Y., 1964;

Из­бран­ное. М., 1976;

Ха­сид­ские рас­ска­зы. СПб., 2004.