ПЕРЕЦ ИЦХОК ЛЕЙБУШ
ПЕРЕЦ ИЦХОК ЛЕЙБУШ - еврейский писатель.
Писал на иврите и идише. Сын коммерсанта. Получил традиционное религиозное образование. В 1878 году открыл адвокатскую контору, но в 1888 году лишён права на юридическую практику по подозрению в пропаганде польского национального движения и социализма. С 1889 года жил в Варшаве; с 1891 года служил делопроизводителем в еврейской общине.
Начал публиковаться на иврите: стих. «Мне говорят» («Ли омрим», 1876 год); совместно с Г. И. Лихтенфельдом выпустил поэтический сборник «Рассказы в стихах и разные стихотворения» («Сиппурим бе-шир ве-ширим шоним», Варшава, 1877 год). Первое произведение на идише - ироническая баллада «Мониш» (1888 год), в центре которой - конфликт религиозного благочестия и современной цивилизации. В 1889 году вышли рассказы на идише: «Хелмский меламед» («Дер хелмер меламед»), «Янкеле-пессимист», «Венера и Суламифь» («Венус ун Шуламис»). В сборнике рассказов на идише «Знакомые картины» («Баканте билдер», 1890 год) проявился интерес Переца к психологии и пограничным состояниям сознания. В 1890 году участвовал в статистическом исследовании еврейской экономической жизни, впечатления от которого описал в цикле очерков «Картины путешествия по провинции» («Билдер фун а провинц-райзе», 1891 год), рисующих нищету еврейского местечка. Рассказы, стихи, полемические статьи на идише публиковал в издаваемых им сборниках «Еврейская библиотека» («Ди йудише библиотек», тома 1-4, 1891-1895 годы) и др. На иврите издал сборник рассказов «Стрела» («Ха-Хец», 1894 год) и сборник лирики «Орга́н» («Ха-Угав», 1894 год), отразивший влияние поэзии Г. Гейне.
Идейные и эстетические искания Перец отразили его движение от позитивизма к модернизму. В конце 1890-х годов Перец обращается к стилистике неоромантизма, противопоставляя кризисному сознанию еврейской интеллигенции рубежа XIX-XX веков гармонию народной веры: циклы на идише «Хасидские рассказы» («Хасидиш», 1900 год), «Народные предания» («Фольктимлихе гешихтн», 1904-1915 годы); изданы посмертно в авторском переводе на иврит в 1918 году.
Как драматург Перец дебютировал на идише диалогом «Он и она» («Эр ун зи», 1894 год), на иврите - драмой «Крушение дома праведника» («Хурбн бейс цадик», 1903 год). После отмены в 1905 году существовавшего с 1883 года запрета на еврейский театр призывал к обновлению репертуара; заложил основы еврейской театральной критики. Успехом пользовались социальные драмы Переца на идише: «Сёстры» («Ди швестер», 1905 год), «Шампанское» («Шампаниер», 1907 год) и др. Вершиной еврейской драматургии стали символистские драмы на идише «Золотая цепь» («Ди голдене кейт», 1907 год), «Ночь на Старом рынке» («Бай нахт афн алтн марк», 1907 год; окончательная редакция 1913 года; поставлена в ГОСЕТе в 1925 году, режиссёр С.М. Михоэлс), «На покаянной цепи» («Ин полиш аф дер кейт», 1908 год; русский стихотворный перевод С. Анского, 1909 год).
Перец отстаивал двуязычие еврейской культуры; переводил свои произведения с иврита на идиш и наоборот. Литераурный салон в доме Переца в Варшаве был центром еврейской культурной жизни и изучения фольклора. Перец оказал влияние на развитие еврейского модернизма, явился основоположником неоромантизма и символизма в еврейской литературе. К «перецевскому кругу» принадлежали писатели Я. Динезон, С. Анский, Ш. Аш, Д. Пинский, Х. Д. Номберг, А. Рейзен, И.И. Трунк и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 11 т. Нью-Йорк, 1947–1948 (на идише);
Полн. собр. соч.: В 10 т. Тель-Авив, 1947–1962 (на иврите);
My memoirs. N. Y., 1964;
Избранное. М., 1976;
Хасидские рассказы. СПб., 2004.