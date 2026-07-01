ПЕРДИККА, сын Оронта

ПЕРДИККА, сын Оронта (др.-греч. Περδίκκας) - один из крупнейших полководцев и сподвижников Александра Великого , а затем активный участник начального этапа борьбы диадохов .

Происходивший из княжеского рода Орестиды, Пердикка начал свою военную карьеру при Филиппе II . Входя к моменту гибели последнего (осень 336 г. до н.э.) в агему гипаспистов , отборный отряд пешей лейб-гвардии македонского монарха, именно он преследовал и поразил Павсания, убийцу царя. Пердикка участвовал во фракийско-иллирийском походе Александра, возглавляя таксис (полк) педзетайров , тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов, а затем во взятии Фив (335 г. до н.э.).

В восточных походах Александра Пердикка зарекомендовал себя как весьма способный военачальник. Во главе своего таксиса он сражался во всех основных битвах с персами – при Гранике (334 г.), при Иссе (333 г.) и при Гавгамелах (331 г. до н.э.). В 328 г. до н.э. Пердикка был назначен командиром одной из пяти гипархий (эскадронов) гетайров, тяжеловооруженных всадников в македонской армии. В этом качестве он принимал участие в сражении против индийского царя Пора при Гидаспе (326 г. до н.э.).

Помимо операций, осуществлявшихся совместно с Александром, Пердикка также постоянно привлекался царем к исполнению отдельных военных заданий. Он входил в ближний круг македонского царя, будучи одним из его телохранителей. Во время знаменитой массовой свадьбы в Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. женой Пердикки стала персидская аристократка – дочь Атропата, сатрапа Мидии. Осенью того же года ему было поручено доставить тело умершего Гефестиона в Вавилон для погребения, после чего он был назначен на пост хилиарха, до того занимаемый Гефестионом. На момент смерти Александра (323 г. до н.э.) Пердикка был наиболее влиятельным из находившихся в Вавилоне полководцев. Известно, что Александр, пребывая на смертном одре, именно ему вручил собственный перстень с печатью.

Подавив волнения в македонском войске, вспыхнувшие в Вавилоне сразу после смерти Александра, Пердикка сохранил за собой пост хилиарха и стал регентом при царях Филиппе III Арридее , сводном брате Александра Великого, и вскоре родившемся Алекандре IV, сыне последнего; кроме того, в его руках находилось главное командование имперской армией. Вместе с тем Пердиккой было проведено распределение сатрапий державы между наиболее видными соратниками Александра. Тогда же, помимо прочих договоренностей, было решено, что Леоннат, сатрап Геллеспонтской Фригии, и Антигон Одноглазый , сатрап Великой Фригии, должны оказать помощь Эвмену из Кардии , стороннику Пердикки, при завоевании Каппадокии , выделенной тому в качестве сатрапии.

Впрочем, ибо ни тот и ни другой из них не исполнили постановленного, Пердикка был вынужден в 322 г. до н.э. сам осуществить данное предприятие, заодно разорив вышедшую из-под повиновения Писидию. Антигон, привлеченный за свое бездействие к ответу Пердиккой, бежал в Македонию к Антипатру и Кратеру. Они, подозревая (и не без оснований) регента в стремлении к царской власти, решили выступить против него и заключили при этом союз с Птолемеем, сатрапом Египта, и Лисимахом , сатрапом Фракии.

В конце 321 г. Антипатр и Кратер переправились со своими войсками в Малую Азию. Но Пердикка решил вначале напасть на мятежного Птолемея и в 320 г. до н.э. вторгся в Египет. Его поход, однако, оказался неудачным: неподалеку от Мемфиса его войска понесли большие потери, что привело к организации заговора против Пердикки. В результате он был убит в своей палатке двумя военачальниками – Пифоном и Селевком, будущим основателем крупнейшего из государств диадохов.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XVIII;

Плутарх. Биография Александра и Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XIII.