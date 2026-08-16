ПЕРДИККА III (греч. Περδίκκας)

Второй из трех сыновей македонского царя Аминты III (393–370/69 гг. до н.э.) и Эвридики, македонский царь (367 [либо 365]–360/59 гг. до н.э.).

В 367 г. в результате заговора был убит старший брат Пердикки царь Александр II (правил с 370/69 г. до н.э.). Вероятно, за этим убийством стоял Птолемей из Алора , другой представитель династии Аргеадов, являвшийся любовником Эвридики, вдовствующей царицы. Неясно, стал ли Пердикка царем сразу после гибели Александра II при регентстве Птолемея или последнему тогда удалось самому на короткое время занять македонский престол. Как бы то ни было, в 365 г. до н.э. Пердикка устранил Птолемея и получил всю полноту власти в государстве. Подобно его предшественникам, Пердикке, чтобы сохранить свое царство, приходилось во внешней политике балансировать между «великими державами» Греции, поддерживая то одну, то другую из них в зависимости от расстановки сил в северобалканском регионе. Поначалу он подтвердил союзные отношения Македонии с Фивами (Беотийским союзом), установленные еще несколько лет назад, и это обстоятельство способствовало возвращению тогда на родину его младшего брата Филиппа, который находился в Фивах в качестве заложника в течение приблизительно трех лет. Но уже в 364/3 г. до н.э. из-за усиления афинского присутствия и, соответственно, влияния на севере Балкан, в непосредственной близости от границ Македонии, Пердикка был вынужден стать союзником Афин . В таком качестве он участвовал в афинской кампании Тимофея против Халкидского союза (во главе с Олинфом) и Амфиполя. Однако очень скоро, видимо, до 362 г. до н.э., Пердикка перестал поддерживать Афины, активность которых в регионе не могла его не тревожить, и, как кажется, снова сделав ставку на Фивы, занял откровенно антиафинскую позицию. Несмотря на крах фиванских надежд на гегемонию в Греции после сражения при Мантинее (362 г. до н.э.), Пердикка остался враждебным по отношению к Афинам. Он оказал военную помощь Амфиполю, что, возможно, способствовало снятию афинянами с него осады; во всяком случае, известно, что до 359 г. до н.э. в этот город был введен македонский гарнизон. Ответом на антиафинские действия Пердикки явился случившийся, вероятно, тогда захват Тимофеем македонских прибрежных городов – Мефоны и Пидны. Между тем другая значительная угроза для Пердикки неожиданно возникла на северо-западе: Бардил, объединивший под своей властью южноиллирийские племена, с большим войском вторгся в Западную Македонию. Сражение между иллирийцами и македонянами (360/59 г. до н.э.) завершилось для последних совершенной катастрофой: 4 тыс. македонских воинов погибло в битве, а вместе с ними и сам их монарх. Сын Пердикки Аминта был еще ребенком, а потому власть в Македонии перешла в руки младшего сына Аминты III Филиппа (II), который стал македонским царем то ли после краткого регентства при Аминте, то ли сразу после гибели своего старшего брата Пердикки.

Исторические источники:

Демосфен, Эсхин и Динарх. Речи;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XV-XVI;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. VII.