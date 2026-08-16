ПЕРДИККА II (греч. Περδίκκας)

Сын царя Александра I Филэллина, македонский царь (ок. 454 – ок. 413 гг. до н.э.).

После смерти отца Александра I Филэллина (ок. 498/7 – ок. 454 гг. до н.э.) Пердикке удалось уладить отношениями с братьями-соперниками и таким образом укрепить свою власть в Македонии . Для внешней политики Пердикки, во всяком случае с конца 430-х гг. до н.э., было характерно постоянное лавирование между «великими державами» Греции (Афинами и Спартой), боровшимися во время Пелопоннесской войны друг с другом, в том числе и на севере Балкан. Ради сохранения целостности и независимости Македонского царства – главной своей цели в это бурное время – Пердикка поддерживал то одну, то другую из этих держав и также легко разрывал с ними отношения в зависимости от изменений в расстановке сил в регионе. Переменчивость Пердикки в его отношениях с Афинами, представлявшими для него главную угрозу из-за их стремления в ущерб македонским интересам прочно утвердиться на побережье Фракии и Халкидике, проявила себя еще накануне Пелопоннесской войны, когда к 432 г. до н.э. он отказался от прежнего союза с афинянами. И с этих пор вплоть до своей смерти Пердикка регулярно возвращался к союзу с Афинами и соответственно столь же регулярно разрывал отношения с ними. В свою очередь, в борьбе против Пердикки его противники, и прежде всего афиняне, кроме собственных вооруженных сил, использовали также оппозиционные по отношению к царю силы и в самой Македонии, включая сепаратистски настроенных западномакедонских князей, и во Фракии: так, в 329 г. до н.э. восточные области Македонского царства были временно захвачены Ситалком, царем фракийцев-одрисов. К 414 г. до н.э., в связи с которым имеется последнее сообщение о Пердикке, он выступал как союзник Афин во время их кампании против Амфиполя. Судя по всему, в следующем году Пердикка скончался, оставив македонский престол своему сыну Архелаю (ок. 413–399 гг. до н.э.).

Исторические источники:

Фукидид. История;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XII.