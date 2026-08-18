Перди́кка

Перди́кка (ок. 360–321 до н. э.) — полководец Александра Македонского , один из ключевых политических деятелей эпохи диадохов. Сын Оронта, представитель верхушки македонской аристократии. Принимал участие в походах Александра. После смерти Гефестиона в 324 стал предводителем конницы гетайров. На момент смерти Александра в 323 был самой влиятельной политической фигурой в его государстве. После смерти Александра стал регентом при его сыне Александре IV. Принимал активное участие в борьбе за власть в 323–321 и организовал союз с Евменом из Кардии против Антигона и Антипатра. После развода с дочерью Антипатра Никеей добивался брака с сестрой Александра Клеопатрой. В 321 вторгся в Египет, чтобы вернуть похищенное Птолемеем тело Александра. Поход в Египет обернулся большими потерями и тяготами для вой­ска, в результате чего П. был убит своими полководцами.

Лит .: Rathmann M. Perdikkas zwischen 323 und 320: Nachlassverwalter des Alexanderraiches oder Autokrat? Wien, 2005. С. В. Смирнов.