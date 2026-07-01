ПЕПУШ ИОГАНН КРИСТОФ
ПЕПУШ ИОГАНН КРИСТОФ - английский композитор, музыкальный педагог и общественный деятель.
По происхождению немец, получил музыкально-теоретическое образование под руководством кантора берлинской Мариенкирхе М. Клингенберга. В 1681-1697 годах находился на службе при прусском дворе. С 1704 года жил и работал в Лондоне. Первоначально работал в оркестрах различных театров как альтист и клавесинист, в 1707 году для пастиччо «Томирис, царица Скифии» написал речитативы и некоторые песни, в 1710 году опубликовал 6 английских кантат на тексты Дж. Хьюза. В 1713 году Оксфордский университет удостоил Пепуша почётного титула «доктор музыки» за оду на заключение Утрехтского мира 1713 года (музыка не сохранилась).
С 1714 года музыкальный руководитель театра «Друри-Лейн», для которого написал музыку к 4 английским маскам: «Венера и Адонис» (1715 год), «Миртилло и Лаура», «Аполлон и Дафна» и «Смерть Дидоны» (все 1716 год). В 1716-1732 годах (с перерывами) музыкальный руководитель театра «Линкольнс Инн Филдс». Наиболее значительный опыт работы Пепуша в области театра - музыка к пьесе «Опера нищих» (или «Опера нищего») Дж. Гея («Линкольнс Инн Филдс», 1728 год), которая включает увертюру и аккомпанемент (цифрованный бас) ко многим песням (песни оркестровал в 1770 году Т. Линли; факсимиле оригинального издания опубликовано в 1921 году; ныне исполняется в редакции Б. Бриттена, 1948 год). Эта так называемая балладная опера вошла в историю музыки как дерзкая пародия на итальянскую оперу-сериа (в частности, на творчество Г.Ф. Генделя) и как один из прототипов национальной английской оперы.
Инструментальная музыка Пепуша (издавалась в различных сборниках в 1705-1718 годах) свидетельствует о контрапунктическом мастерстве и незаурядном мелодическом даре (сонаты и концерты для блокфлейты, скрипичные сонаты). Пепуш - один из основателей Академии вокальной музыки (1710 год; с 1726 года Академия старинной музыки), которую возглавлял до 1751 года. Оставив композицию, посвятил себя собиранию, изучению и исполнению старинной музыки, а также преподаванию. В 1732 году в собственной редакции опубликовал сонаты и концерты А. Корелли, творчество которого считал образцом для подражания. Приобрёл известность как педагог (среди учеников - Б. Кук, Дж. Траверс, Дж. Нэрс). Анонимный «Трактат о гармонии» (1730 год), составленный предположительно одним из учеников, даёт представление о его методе преподавания музыкальной композиции.