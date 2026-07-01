ПЕПУШ ИОГАНН КРИСТОФ

ПЕПУШ ИОГАНН КРИСТОФ - английский композитор , музыкальный педагог и общественный деятель.

По про­ис­хо­ж­де­нию не­мец, по­лу­чил музыкально-тео­ре­тическое об­ра­зо­ва­ние под руководством кан­то­ра бер­лин­ской Ма­риен­кир­хе М. Клин­ген­бер­га. В 1681-1697 годах на­хо­дил­ся на служ­бе при прус­ском дво­ре. С 1704 года жил и ра­бо­тал в Лон­до­не. Пер­во­на­чаль­но ра­бо­тал в ор­ке­ст­рах различных те­ат­ров как аль­тист и кла­ве­си­нист , в 1707 году для пас­тич­чо «То­ми­рис, ца­ри­ца Ски­фии» на­пи­сал ре­чи­та­ти­вы и не­ко­то­рые пес­ни, в 1710 году опуб­ли­ко­вал 6 английских кан­тат на тек­сты Дж. Хью­за. В 1713 году Окс­форд­ский университет удо­сто­ил Пепуша почётного ти­ту­ла «док­тор му­зы­ки» за оду на за­клю­че­ние Ут­рехт­ско­го ми­ра 1713 года (му­зы­ка не сохранилась).

С 1714 года музыкальный руководитель те­ат­ра «Дру­ри-Лейн», для ко­то­ро­го на­пи­сал му­зы­ку к 4 английским мас­кам: «Ве­не­ра и Адо­нис» (1715 год), «Мир­тил­ло и Лау­ра», «Апол­лон и Даф­на» и «Смерть Ди­до­ны» (все 1716 год). В 1716-1732 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) музыкальный руководитель те­ат­ра «Лин­кольнс Инн Филдс». Наи­бо­лее зна­чительный опыт ра­бо­ты Пепуша в об­лас­ти те­ат­ра - му­зы­ка к пье­се «Опе­ра ни­щих» (или «Опе­ра ни­ще­го») Дж. Гея («Лин­кольнс Инн Филдс», 1728 год), ко­то­рая вклю­ча­ет увер­тю­ру и ак­ком­па­не­мент (циф­ро­ван­ный бас) ко многим пес­ням (пес­ни ор­ке­ст­ро­вал в 1770 году Т. Лин­ли; фак­си­ми­ле ори­ги­наль­но­го из­да­ния опуб­ли­ко­ва­но в 1921 году; ны­не ис­пол­ня­ет­ся в редакции Б. Брит­те­на, 1948 год). Эта так называемая бал­лад­ная опе­ра во­шла в ис­то­рию му­зы­ки как дерз­кая па­ро­дия на итальянскую опе­ру-се­риа (в ча­ст­но­сти, на твор­че­ст­во Г.Ф. Ген­де­ля ) и как один из про­то­ти­пов национальной английской опе­ры.

Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка Пепуша (из­да­ва­лась в различных сбор­ни­ках в 1705-1718 годах) сви­де­тель­ст­ву­ет о кон­тра­пунк­ти­че­ском мас­тер­ст­ве и не­за­уряд­ном ме­ло­ди­че­ском да­ре (со­на­ты и кон­цер­ты для блок­флей­ты, скри­пич­ные со­на­ты). Пепуш - один из ос­но­ва­те­лей Ака­де­мии во­каль­ной му­зы­ки (1710 год; с 1726 года Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки), ко­то­рую воз­глав­лял до 1751 года. Ос­та­вив ком­по­зи­цию, по­свя­тил се­бя со­би­ра­нию, изу­че­нию и ис­пол­не­нию ста­рин­ной му­зы­ки, а так­же пре­по­да­ва­нию. В 1732 году в собственной ре­дак­ции опуб­ли­ко­вал со­на­ты и кон­цер­ты А. Ко­рел­ли, твор­че­ст­во ко­то­ро­го счи­тал об­раз­цом для под­ра­жа­ния. При­об­рёл из­вест­ность как пе­да­гог (сре­ди уче­ни­ков - Б. Кук, Дж. Тра­верс, Дж. Нэрс). Ано­ним­ный «Трак­тат о гар­мо­нии» (1730 год), со­став­лен­ный пред­по­ло­жи­тель­но од­ним из уче­ни­ков, да­ёт пред­став­ле­ние о его ме­то­де пре­по­да­ва­ния музыкальной ком­по­зи­ции.