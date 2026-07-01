ПЕПКИНСКИЙ КУРГАН
ПЕПКИНСКИЙ КУРГАН - одиночный курган абашевской культуры близ современной деревни Пепкино.
Имеет серию калиброванных радиоуглеродных дат в пределах XXII-XX веков до нашей эры. Раскопан в 1960 году А.Х. Халиковым. Насыпь овальной формы (16×12 м), высота 1,43 м. Под насыпью по её периметру - ямки (диаметр 30-40 см, глубина 30-50 см) от вертикально поставленных столбов, ограждавших погребальную площадку с тремя погребениями: двумя одиночными и одним центральным коллективным. Стенки нижней части центральной ямы (11,25× 2,5 м) имели деревянную обкладку, дно было устлано берестой. В яме - 27 мужских костяков, лежавших на спине с приподнятыми в коленях ногами (17 ориентированы головой на восток, с отклонением к северу, 10 - на запад); в центре могилы - 2 черепа.
Все погребённые со следами смертельных травм: 2 - со сквозными ранениями стрелами в теменной и затылочной кости; у 13 в районе грудной клетки торчали кремнёвые черешковые наконечники стрел, но эти мужчины, как и остальные, пали под ударами медных боевых топоров. Почти у всех погибших были отчленены головы: у 11 они отсутствуют (вероятно, унесены врагами), у 7 - приставлены или положены около верхней половины туловища.
Среди инвентаря: глиняные сосуды; костяные пронизи, кольца, застёжки, игольник и др.; медные височные подвески в 1,5 оборота, браслеты, кольца, бляшки-розетки, шило. Один из погребённых был кузнецом и литейщиком, рядом с ним были найдены: глиняные предметы - литейная форма для отливки втульчатого топора и тигли, каменные - плита-наковальня, молотки и др. Два одиночных погребения (мужское и женское, вытянуты на спине головой на юго-восток, с приподнятыми в коленях ногами) совершены параллельно восточному краю братской могилы вскоре после её засыпки. Между ними - столбовая яма глубиной около 1 м (вероятно, для установки идола). По краниометрическим признакам черепа из Пепкинского кургана характеризуются выраженными признаками европеоидной расы. По предположению Халикова, в Пепкинском кургане похоронены воины, погибшие от внезапного нападения носителей балановской культуры (смотри Баланово).