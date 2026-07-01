ПЕПКИНСКИЙ КУРГАН

ПЕПКИНСКИЙ КУРГАН - одиночный курган абашевской культуры близ современной деревни Пеп­ки­но.

Име­ет се­рию ка­либ­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат в пре­де­лах XXII-XX веков до нашей эры. Рас­ко­пан в 1960 году А.Х. Ха­ли­ко­вым. На­сыпь оваль­ной фор­мы (16×12 м), высота 1,43 м. Под на­сы­пью по её пе­ри­мет­ру - ям­ки (диа­метр 30-40 см, глу­би­на 30-50 см) от вер­ти­каль­но по­став­лен­ных стол­бов, ог­ра­ж­дав­ших по­гре­баль­ную пло­щад­ку с тре­мя по­гре­бе­ния­ми : дву­мя оди­ноч­ны­ми и од­ним цен­траль­ным кол­лек­тив­ным. Стен­ки ниж­ней час­ти центральной ямы (11,25× 2,5 м) име­ли де­ревянную об­клад­ку, дно бы­ло ус­т­ла­но бе­ре­стой. В яме - 27 муж­ских кос­тя­ков, ле­жав­ших на спи­не с при­под­ня­ты­ми в ко­ле­нях но­га­ми (17 ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой на вос­ток, с от­кло­не­ни­ем к се­ве­ру, 10 - на за­пад); в цен­тре мо­ги­лы - 2 че­ре­па.

Все по­гре­бён­ные со сле­да­ми смер­тель­ных травм: 2 - со сквоз­ны­ми ра­не­ния­ми стре­ла­ми в те­мен­ной и за­ты­лоч­ной кос­ти; у 13 в рай­оне груд­ной клет­ки тор­ча­ли крем­нё­вые че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, но эти муж­чи­ны, как и ос­таль­ные, па­ли под уда­ра­ми мед­ных бое­вых то­по­ров. Поч­ти у всех по­гиб­ших бы­ли от­чле­не­ны го­ло­вы: у 11 они от­сут­ст­ву­ют (ве­ро­ят­но, уне­се­ны вра­га­ми), у 7 - при­став­ле­ны или по­ло­же­ны око­ло верх­ней по­ло­ви­ны ту­ло­ви­ща.

Сре­ди ин­вен­та­ря: гли­ня­ные со­су­ды; кос­тя­ные про­ни­зи, коль­ца, за­стёж­ки, иголь­ник и др.; мед­ные ви­соч­ные под­вес­ки в 1,5 обо­ро­та, брас­ле­ты, коль­ца, бляш­ки-ро­зет­ки, ши­ло. Один из по­гре­бён­ных был куз­не­цом и ли­тей­щи­ком, ря­дом с ним бы­ли най­дены: гли­ня­ные пред­ме­ты - ли­тей­ная фор­ма для от­лив­ки втуль­ча­то­го то­по­ра и тиг­ли, ка­мен­ные - пли­та-на­ко­валь­ня, мо­лот­ки и др. Два оди­ноч­ных по­гре­бе­ния (муж­ское и жен­ское, вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на юго-вос­ток, с при­под­ня­ты­ми в ко­ле­нях но­га­ми) со­вер­ше­ны па­рал­лель­но восточному краю брат­ской мо­ги­лы вско­ре по­сле её за­сып­ки. Ме­ж­ду ни­ми - стол­бо­вая яма глу­би­ной около 1 м (ве­ро­ят­но, для ус­та­нов­ки идо­ла). По кра­нио­мет­рическим при­зна­кам че­ре­па из Пепкинского кургана ха­рак­те­ри­зу­ют­ся вы­ра­жен­ны­ми при­зна­ка­ми ев­ро­пео­ид­ной ра­сы. По пред­по­ло­же­нию Ха­ли­ко­ва, в Пепкинском кургане по­хо­ро­не­ны вои­ны, по­гиб­шие от вне­зап­но­го на­па­де­ния но­си­те­лей ба­ла­нов­ской куль­ту­ры (смотри Ба­ла­но­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)