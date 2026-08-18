ПЕПЕТЕЛА
ПЕПЕТЕЛА - анголский писатель, общественный деятель.
Настоящие имя и фамилия Артур Карлуш Маурисиу Пестана душ Сантуш (Pestana dos Santos)
Учился в Лиссабонском высшем техническом университете (1957-1960 годы). С 1963 года активный участник освободительного движения в Анголе; командовал партизанским отрядом в Кабинде. Вице-министр образования Анголы (1976-1982 годы). Профессор социологии в Университете Луанды.
Автор романов «Приключения Нгунги» («As aventuras de Ngunga», 1972 год; русский перевод 1978 года), «Муана Пуо» («Muana Puo», 1978 год), «Йака» («Yaka», 1984 год), «Собака и жители Луанды» («O cao e os caluandas», 1985 год, русский перевод 1989 года), «Почти конец света» («O quasi fim do mundo», 2008 год) и других, в которых африканская действительность периода борьбы за независимость осмыслена при помощи мифологических образов и сюжетов.
Широкую известность получили психологические романы «Майомбе» («Mayombe», 1980 год) и «Поколение утопистов» («A geracao da utopia», 1992 год). Автор пьесы «Канат» («A corda», 1978 год, русский перевод 1983 года) и др.