ПЕПЕЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Российский общественный, политический и государственный деятель.

Дво­ря­нин. Брат А.Н. Пе­пе­ляе­ва. Окон­чил юри­дический факультет Том­ско­го университета (1909 года). Учи­тель в Ни­ко­ла­ев­ской жен­ской (с 1909 года) и муж­ской (с 1911 года) гим­нази­ях в городе Бийск. Де­пу­тат Государственной ду­мы 4-го со­зы­ва (1912-1917 годы), член фрак­ции и ЦК Кон­сти­ту­ци­онно-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП) , один из глав­ных док­лад­чи­ков от име­ни фрак­ции по про­бле­мам народного об­ра­зо­вания. С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции, а за­тем воз­гла­вил 3-й Си­бир­ский са­ни­тар­ный от­ряд (са­ни­тар­ный по­езд) Сою­за го­ро­дов. 28 февраля (13 марта) 1917 года, в ходе Февральской ре­во­лю­ции , на­зна­чен ко­мис­са­ром Временного комитета Государственной ду­мы в Пет­роградское гра­до­на­чаль­ст­во. С мар­та ко­мис­сар Временного пра­ви­тель­ст­ва в Крон­штад­те, ос­во­бо­дил часть аре­сто­ван­ных 1(14) мар­та мат­ро­са­ми офи­це­ров, при­ка­зал аре­сто­вать и су­дить уча­ст­ни­ков са­мо­су­дов над ни­ми. В мае аре­сто­ван по ре­ше­нию Цен­тро­бал­та, 16(29) мая Крон­штадт­ский со­вет уп­разд­нил долж­ность пра­ви­тельственного ко­мис­са­ра, Пепеляев был ос­во­бо­ж­дён. Пред­се­да­тель Пет­роградского во­енного комитета ЦК КДП. В ав­гу­сте доб­ро­воль­но ушёл в ар­мию ря­до­вым 8-го Си­бир­ско­го мор­тир­но­го ди­ви­зио­на, де­мо­би­ли­зо­ван по­сле Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года.

В 1918 году дея­тель­ный член ан­ти­боль­ше­вист­ских ор­га­ни­за­ций Со­юз воз­ро­ж­де­ния Рос­сии и На­цио­наль­ный центр. По по­ру­че­нию Национального цен­тра ле­том 1918 года от­пра­вил­ся в Си­бирь. В Омске, ме­сте пре­быва­ния Уфим­ской ди­рек­то­рии, на­чал под­го­тов­ку во­енного пе­ре­во­ро­та. 9 ноября 1918 года воз­гла­вил Восточный от­дел ЦК КДП. По ини­циа­ти­ве Пепеляева ка­де­ты на партийной кон­фе­рен­ции 15-18 но­ября в Ом­ске осу­ди­ли ре­зуль­та­ты Уфим­ско­го государственного со­ве­ща­ния (вме­сте с тем под­дер­жа­ли под­чи­нён­ный Уфим­ской ди­рек­то­рии Все­российский со­вет ми­ни­ст­ров под пред­се­да­тель­ст­вом П.В. Во­ло­год­ско­го) и при­ня­ли курс на во­енную дик­та­ту­ру. Пепеляев - один из не­по­сред­ст­вен­ных ор­га­ни­за­то­ров пе­ре­во­ро­та 18 ноября 1918 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го А.В. Кол­чак был про­воз­гла­шён Вер­хов­ным пра­ви­те­лем Рос­сии. С 1 декабря Пепеляев воз­гла­вил Департамент ми­ли­ции и государственной ох­ра­ны МВД «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (од­но­вре­мен­но при­ос­та­но­вил своё член­ст­во в пар­тии ка­де­тов). С февраля 1919 года то­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел, с мая управ­ляю­щий МВД и член Со­ве­та Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля. До­би­вал­ся объ­е­ди­не­ния ми­ли­ции под на­ча­лом МВД, ос­во­бо­ж­де­ния её от функ­ций по­ли­тической по­ли­ции, вме­сте с тем ор­га­ни­зо­вал при уезд­ных ор­га­нах ми­ли­ции от­ря­ды осо­бо­го на­зна­че­ния. Пред­пи­сы­вал на­зна­чать на ко­манд­ные долж­но­сти в ми­ли­ции пре­имущественно офи­це­ров и бывших по­ли­цей­ских, на строе­вые долж­но­сти - де­мо­би­ли­зо­ван­ных сол­дат.

В пе­ри­од по­ра­же­ний ар­мий Кол­ча­ка Пепеляев на­зна­чен председателем Со­ве­та ми­ни­ст­ров (22 ноября 1919 года). В сво­ей про­грам­ме, об­на­ро­до­ван­ной в Ир­кут­ске, ку­да «Ом­ское пра­ви­тель­ст­во» пе­ре­еха­ло 18 но­ября, он объ­я­вил об от­ка­зе от сис­те­мы во­енного уп­рав­ле­ния и о рас­ши­ре­нии функ­ций Государственного зем­ско­го со­ве­ща­ния. Вме­сте с А.Н. Пе­пе­ляе­вым на станции Тай­га в на­ча­ле декабря 1919 года без­ус­пеш­но пы­тал­ся до­бить­ся от А.В. Кол­ча­ка одоб­ре­ния этих пред­ло­же­ний. За­тем на­стаи­вал на не­мед­лен­ном со­зы­ве Си­бир­ско­го зем­ско­го со­бо­ра и из­бра­нии на нём «Си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». Прие­хав в Ниж­не­удинск, Пепеляев пе­ре­сел в по­езд Кол­ча­ка (оба по­лу­чи­ли от со­юзни­ков га­ран­тии безо­пас­но­го про­ез­да до Вла­ди­во­сто­ка). Од­на­ко 15 января 1920 года Пепеляев вме­сте с Кол­ча­ком был пе­ре­дан пред­ста­ви­те­лям «По­ли­ти­че­ско­го цен­тра», а за­тем - боль­ше­ви­ст­ско­му Ир­кут­ско­му ВРК, по ре­ше­нию ко­то­ро­го, без су­да и да­же без до­про­са, был рас­стре­лян.