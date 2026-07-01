ПЕПЕЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Российский общественный, политический и государственный деятель.
Дворянин. Брат А.Н. Пепеляева. Окончил юридический факультет Томского университета (1909 года). Учитель в Николаевской женской (с 1909 года) и мужской (с 1911 года) гимназиях в городе Бийск. Депутат Государственной думы 4-го созыва (1912-1917 годы), член фракции и ЦК Конституционно-демократической партии (КДП), один из главных докладчиков от имени фракции по проблемам народного образования. С началом Первой мировой войны участвовал в организации, а затем возглавил 3-й Сибирский санитарный отряд (санитарный поезд) Союза городов. 28 февраля (13 марта) 1917 года, в ходе Февральской революции, назначен комиссаром Временного комитета Государственной думы в Петроградское градоначальство. С марта комиссар Временного правительства в Кронштадте, освободил часть арестованных 1(14) марта матросами офицеров, приказал арестовать и судить участников самосудов над ними. В мае арестован по решению Центробалта, 16(29) мая Кронштадтский совет упразднил должность правительственного комиссара, Пепеляев был освобождён. Председатель Петроградского военного комитета ЦК КДП. В августе добровольно ушёл в армию рядовым 8-го Сибирского мортирного дивизиона, демобилизован после Брестского мира 1918 года.
В 1918 году деятельный член антибольшевистских организаций Союз возрождения России и Национальный центр. По поручению Национального центра летом 1918 года отправился в Сибирь. В Омске, месте пребывания Уфимской директории, начал подготовку военного переворота. 9 ноября 1918 года возглавил Восточный отдел ЦК КДП. По инициативе Пепеляева кадеты на партийной конференции 15-18 ноября в Омске осудили результаты Уфимского государственного совещания (вместе с тем поддержали подчинённый Уфимской директории Всероссийский совет министров под председательством П.В. Вологодского) и приняли курс на военную диктатуру. Пепеляев - один из непосредственных организаторов переворота 18 ноября 1918 года, в результате которого А.В. Колчак был провозглашён Верховным правителем России. С 1 декабря Пепеляев возглавил Департамент милиции и государственной охраны МВД «Омского правительства» (одновременно приостановил своё членство в партии кадетов). С февраля 1919 года товарищ министра внутренних дел, с мая управляющий МВД и член Совета Верховного правителя. Добивался объединения милиции под началом МВД, освобождения её от функций политической полиции, вместе с тем организовал при уездных органах милиции отряды особого назначения. Предписывал назначать на командные должности в милиции преимущественно офицеров и бывших полицейских, на строевые должности - демобилизованных солдат.
В период поражений армий Колчака Пепеляев назначен председателем Совета министров (22 ноября 1919 года). В своей программе, обнародованной в Иркутске, куда «Омское правительство» переехало 18 ноября, он объявил об отказе от системы военного управления и о расширении функций Государственного земского совещания. Вместе с А.Н. Пепеляевым на станции Тайга в начале декабря 1919 года безуспешно пытался добиться от А.В. Колчака одобрения этих предложений. Затем настаивал на немедленном созыве Сибирского земского собора и избрании на нём «Сибирского правительства». Приехав в Нижнеудинск, Пепеляев пересел в поезд Колчака (оба получили от союзников гарантии безопасного проезда до Владивостока). Однако 15 января 1920 года Пепеляев вместе с Колчаком был передан представителям «Политического центра», а затем - большевистскому Иркутскому ВРК, по решению которого, без суда и даже без допроса, был расстрелян.