ПЕПЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕПЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военачальник, участник Белого движения , генерал-лейтенант из дворян.

Брат В.Н. Пе­пе­ляе­ва. Окон­чил Пав­лов­ское во­енное училище (1910 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1910-1914 годах начальник пу­ле­мёт­ной ко­ман­ды 42-го Си­бир­ско­го стрелкового пол­ка. Вме­сте с пол­ком уча­ст­вовал в Первой ми­ро­вой вой­не , вое­вал на Западном фрон­те: командир кон­ной раз­вед­ки пол­ка, за­тем – ба­таль­о­на; под­полковник (1917 год). По­сле за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года ос­та­вил часть и уе­хал в Томск. В мае 1918 года, ис­поль­зуя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 года , Пепеляев во гла­ве во­оружённого от­ря­да уча­ст­во­вал в свер­же­нии советской вла­сти в Том­ске.

В ию­не по по­ру­че­нию За­пад­но-Си­бир­ско­го ко­мис­са­риа­та ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил 1-й Сред­не-Си­бир­ский кор­пус, с ко­то­рым дви­нул­ся по Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли на вос­ток: 18 ию­ня за­нял Крас­но­ярск, 11 ию­ля - Ир­кутск, 20 августа - Верх­не­удинск (ны­не Улан-Удэ), а в кон­це ав­гу­ста за­пад­нее Чи­ты со­еди­нил­ся с от­ря­да­ми за­бай­каль­ских ка­за­ков ата­ма­на Г.М.Се­мё­но­ва. За­тем по при­ка­зу Уфим­ской ди­рек­то­рии кор­пус Пепеляева был пе­ре­бро­шен в Западную Си­бирь, в ок­тяб­ре - на Урал. В но­ябре 1918 года вой­ска кор­пу­са на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на Пермь и 24 декабря за­ня­ли её, за­хва­тив около 20 тысяч плен­ных (боль­шин­ст­во от­пу­ще­но по до­мам). В апреле 1919 года на­зна­чен командующим Северной груп­пы Си­бир­ской ар­мии войск адмирала А.В. Кол­ча­ка .

В кон­це мая Пепеляев на­чал на­сту­п­ле­ние на Вят­ку (ны­не Ки­ров), на со­еди­не­ние с час­тя­ми глав­но­ко­мандующего Се­вер­ной об­лас­ти вой­ска­ми генерала от кавалерии Е.К. Мил­ле­ра. За­хва­тив 2 ию­ня город Гла­зов, вой­ска Пепеляева к 4 ию­ня бы­ли ос­та­нов­ле­ны, а к 20 ию­ня от­бро­ше­ны на ис­ход­ные по­зи­ции 29-й стрелковой ди­ви­зи­ей советской 3-й ар­мии. 21 ию­ля на­зна­чен ко­мандующим 1-й ар­ми­ей Восточного фрон­та Кол­ча­ка ар­мий , за­да­чей ко­то­рой бы­ла обо­ро­на То­боль­ска. Од­на­ко этот ру­беж был про­рван вой­ска­ми РККА в октябре 1919 года в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. Вой­скам Пепеляева не уда­лось удер­жать Томск (20 декабря за­нят час­тя­ми РККА), и они на­ча­ли от­сту­п­ле­ние по Транс­си­бу, во вре­мя ко­то­ро­го Пепеляев за­бо­лел ти­фом и был эва­куи­ро­ван в Верх­не­удинск.

В мар­те 1920 года, по­сле вы­здо­ров­ле­ния, из ос­тат­ков 1-й ар­мии он сфор­ми­ро­вал Си­бир­ский пар­ти­зан­ский от­ряд, с ко­то­рым про­рвал­ся в Сре­тенск, в рас­по­ло­же­ние войск ата­ма­на Се­мё­но­ва. Не же­лая со­труд­ни­чать с японским ко­ман­до­ва­ни­ем, в апреле 1920 года Пепеляев вме­сте с семь­ёй уе­хал в Хар­бин. Ле­том 1922 года при­был во Вла­ди­во­сток, где с по­мо­щью пра­ви­те­ля Даль­не­го Вос­то­ка генерал-лейтенанта М.К. Ди­те­рих­са сфор­ми­ро­вал из доб­ро­воль­цев (свыше 700 человек) так называемую ми­ли­цию Та­тар­ско­го про­ли­ва (с 8 сентября Си­бир­ская доб­ро­вольческая дру­жи­на) для по­хо­да в Яку­тию. В на­ча­ле сентября 1922 года от­ряд Пепеляева (свыше 530 человек) вы­са­дил­ся в Охот­ске (6 сентября) и Ая­не (8 сентября) и на­чал про­дви­же­ние на Якутск. В на­ча­ле мар­та 1923 года в хо­де бо­ёв у села Ам­га Си­бир­ская доб­ро­вольческая дру­жи­на бы­ла раз­би­та от­ря­да­ми РККА, а в ию­не Пепеляев сдал­ся в плен.

Во­енный суд во Вла­ди­во­сто­ке при­го­во­рил его к смерт­ной каз­ни, но по­сле рас­смот­ре­ния прось­бы о по­ми­ло­ва­нии, в январе 1924 года, суд в Чи­те при­го­во­рил Пепеляева к 10 го­дам тюрь­мы. В 1932 году ре­ше­ни­ем Кол­ле­гии ОГПУ СССР срок за­клю­че­ния уве­ли­чен на 3 го­да, од­на­ко в ию­не 1936 году Пепеляев был осво­бо­ж­дён. Жил в Во­ро­не­же, где ра­бо­тал сто­ля­ром. В августе 1937 года аре­сто­ван, эта­пи­ро­ван в Но­во­си­бирск, об­ви­нён в со­зда­нии контр­ре­во­люционной ор­га­ни­за­ции и в январе 1938 года рас­стре­лян. По­хо­ро­нен во дво­ре тюрь­мы. В октябре 1989 года реа­би­ли­ти­ро­ван.