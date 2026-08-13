ПЕПЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПЕПЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военачальник, участник Белого движения, генерал-лейтенант из дворян.
Брат В.Н. Пепеляева. Окончил Павловское военное училище (1910 год) в Санкт-Петербурге. В 1910-1914 годах начальник пулемётной команды 42-го Сибирского стрелкового полка. Вместе с полком участвовал в Первой мировой войне, воевал на Западном фронте: командир конной разведки полка, затем – батальона; подполковник (1917 год). После заключения Брестского мира 1918 года оставил часть и уехал в Томск. В мае 1918 года, используя Чехословацкого корпуса выступление 1918 года, Пепеляев во главе вооружённого отряда участвовал в свержении советской власти в Томске.
В июне по поручению Западно-Сибирского комиссариата организовал и возглавил 1-й Средне-Сибирский корпус, с которым двинулся по Транссибирской магистрали на восток: 18 июня занял Красноярск, 11 июля - Иркутск, 20 августа - Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), а в конце августа западнее Читы соединился с отрядами забайкальских казаков атамана Г.М.Семёнова. Затем по приказу Уфимской директории корпус Пепеляева был переброшен в Западную Сибирь, в октябре - на Урал. В ноябре 1918 года войска корпуса начали наступление на Пермь и 24 декабря заняли её, захватив около 20 тысяч пленных (большинство отпущено по домам). В апреле 1919 года назначен командующим Северной группы Сибирской армии войск адмирала А.В. Колчака.
В конце мая Пепеляев начал наступление на Вятку (ныне Киров), на соединение с частями главнокомандующего Северной области войсками генерала от кавалерии Е.К. Миллера. Захватив 2 июня город Глазов, войска Пепеляева к 4 июня были остановлены, а к 20 июня отброшены на исходные позиции 29-й стрелковой дивизией советской 3-й армии. 21 июля назначен командующим 1-й армией Восточного фронта Колчака армий, задачей которой была оборона Тобольска. Однако этот рубеж был прорван войсками РККА в октябре 1919 года в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Войскам Пепеляева не удалось удержать Томск (20 декабря занят частями РККА), и они начали отступление по Транссибу, во время которого Пепеляев заболел тифом и был эвакуирован в Верхнеудинск.
В марте 1920 года, после выздоровления, из остатков 1-й армии он сформировал Сибирский партизанский отряд, с которым прорвался в Сретенск, в расположение войск атамана Семёнова. Не желая сотрудничать с японским командованием, в апреле 1920 года Пепеляев вместе с семьёй уехал в Харбин. Летом 1922 года прибыл во Владивосток, где с помощью правителя Дальнего Востока генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса сформировал из добровольцев (свыше 700 человек) так называемую милицию Татарского пролива (с 8 сентября Сибирская добровольческая дружина) для похода в Якутию. В начале сентября 1922 года отряд Пепеляева (свыше 530 человек) высадился в Охотске (6 сентября) и Аяне (8 сентября) и начал продвижение на Якутск. В начале марта 1923 года в ходе боёв у села Амга Сибирская добровольческая дружина была разбита отрядами РККА, а в июне Пепеляев сдался в плен.
Военный суд во Владивостоке приговорил его к смертной казни, но после рассмотрения просьбы о помиловании, в январе 1924 года, суд в Чите приговорил Пепеляева к 10 годам тюрьмы. В 1932 году решением Коллегии ОГПУ СССР срок заключения увеличен на 3 года, однако в июне 1936 году Пепеляев был освобождён. Жил в Воронеже, где работал столяром. В августе 1937 года арестован, этапирован в Новосибирск, обвинён в создании контрреволюционной организации и в январе 1938 года расстрелян. Похоронен во дворе тюрьмы. В октябре 1989 года реабилитирован.