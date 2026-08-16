Пепеля́ев, Виктор Николаевич

Пепеля́ев, Виктор Николаевич (27.12.1884[08.01.1885], Нарым, Томская губ. — 07.02.1920, Иркутская губ.) — российский политик, кадет, деятель белого движения . Родился в дворянской семье, родной брат А. Н. Пепеляева . Учился в Томской мужской гимназии и Томском университете, где впоследствии преподавал историю. В 1912–1917 — депутат IV Государственной думы от Конституционно-демократической партии . После Февральской революции 1917 был назначен комиссаром Временного правительства 1917 в Кронштадте. Эта должность была упразднена Кронштадтским Советом в мае. П. поддержал Корнилова выступление 1917 . Член Национального центра . В августе 1918 перебрался в Сибирь, один из организаторов переворота 18 ноября в пользу А. В. Колчака , руководил организацией милиции, министр внутренних дел с мая 1919. В декабре 1918 вышел из КДП. 22 ноября 1919 был назначен Председателем Совета Министров при Верховном правителе. Вместе с адмиралом Колчаком был арестован и расстрелян.

Соч. : Дневник В. Н. Пепеляева // Сибирь. 1989. Вып. 6. Иркутск, 1989. С. 74–88.

Лит. : Звягин С. П. В. Н. Пепеляев: судьба либерала из Сибири в начале ХХ века. Томск, 2012. Д. К. Баканов.