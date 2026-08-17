Пепеля́ев, Анатолий Николаевич

Пепеля́ев, Анатолий Николаевич (03[15].07.1891, Томск — 14.01.1938, Новосибирск) — российский военачальник, участник Первой мировой вой­ны 1914–1918 и Гражданской вой­ны в России в 1917–1922. Родился в дворянской семье, родной брат В. Н. Пепеляева . Учился в Омском кадетском корпусе и Павловском военном училище в Санкт-Петербурге. В 1917 на фронте произведен в капитаны. После заключения Брестского мира 1918 вернулся в Томск. После выступления Чехословацкого корпуса вел вооруженную борьбу с советской властью, был произведен в полковники, в сентябре 1918 — в генерал-майоры, в январе 1919 — в генерал-лейтенанты. Участвовал в очищении Транссиба от красных. Командовал белыми в наступлении на Пермь и взял ее 25 декабря 1918. После разгрома А. В. Колчака бежал в Харбин. В 1922 П. возглавил поход белых в Якутию, который потерпел неудачу. 19 июня 1923 капитулировал в Аяне. Находился в заключении до 1936, в августе 1937 снова арестован, расстрелян.

Соч. : Дневник генерала Пепеляева // Сибирь. 1990. № 6. Иркутск, 1990. С. 29–40.

Лит.: Петрушин А. А. Омск, Аян, Лубянка…: три жизни генерала Пепеляева // Родина. 1996. № 9. С. 59–63; Юзефович Л. А. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923. М., 2015. Д. К. Баканов.