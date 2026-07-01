ПЕПАРЕТ, ПЕПАРЕФОС (др-греч. Πεπάρηθος)

Остров в Эгейском море, часть Кикладского архипелага, ныне Скопелос.

Пепарет расположен у фессалийского берега к востоку от Скиатоса. Площадь Пепарета составляет 96 кв. км, высшая точка – 681 м. В древности остров был знаменит своим вином.

Пепарет находился в орбите влияния минойской цивилизации: первым царем острова считался Стафил, сын Диониса и Ариадны. Археологические данные не подтверждают эти сведения, но на острове обнаружены микенские погребения. Остров был заселен халкидянами, построившими там укрепленный город Пепарет; другие города на острове – Панорм и Селиунт. Фукидид упоминает, что в 427 г. до н.э. большими приливными волнами в Пепарете были повреждены общественные здания. Гавань Пепарета и его расположение делали его стратегическим опорным пунктом. Остров входил в I Афинский морской союз и платил форос в 3 таланта, что было заметно больше, чем соседние острова Скиатос и Икос. Это показывает уровень богатства Пепарета в то время, достигнутый виноторговлей. В римскую эпоху Антоний передал контроль над Пепаретом Афинам; судя по археологическим находкам, остров процветал и при империи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев