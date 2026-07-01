ПЕОРИЯ
ПЕОРИЯ - город на Западе США, в центральной части штата Иллинойс.
Население 119,7 тысяч человек (2012 год; из них около 25% - афроамериканцы), в пределах городской агломерации Большая Пеория (включает города Ист-Пеория, Пикин и др.) свыше 370 тысяч человек. Расположен в средней части Центральных равнин, на правом берегу реки Иллинойс (левый приток реки Миссисипи), между Чикаго и Сент-Луисом. Узел автомобильных и железных дорог. Крупный порт речной системы Миссисипи-Иллинойс (1829 год; общая протяжённость 541 км), связан с портами Великих озёр, рекой Святого Лаврентия и Мексиканского залива. Международный аэропорт имени генерала Уэйна А. Даунинга (1942 год).
До начала европейской колонизации территория современной Пеории была населена алгонкинами. В 1673 году исследована французскими путешественниками Ж. Маркеттом и Л. Жоли, получила современное название по имени одного из индейских племён (в XVII-XVIII веках встречалось в написаниях Peoüarea, Peooerea и др.). В 1680 году на берегу реки Иллинойс основан французский форт Кревкёр, в 1690 году - форт Сен-Луи, вокруг него появилось первое поселение [в последующем известно как «старая деревня Пеории» (Old Village of Peoria)]. По Парижскому мирному договору 1763 года территория формально отошла к Великобритании, но фактически оставалась под французским контролем. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов занята американскими войсками под командованием генерала Дж.Р. Кларка, присоединена к штату Виргиния (1778 год). Управлялась французом Ж.Б. Майе, основавшим в 1790-х годах новое поселение к югу от старого [известно как Ла-Виль-де-Майе (La Ville de Maillet), в последующем как «новая деревня Пеория» (New Village Peoria)]. В 1812 году сожжено войсками Соединённых Штатов, считавшими, что французы оказывают помощь индейцам в борьбе с американскими колонистами. В 1813 году основан американский форт Кларк. В 1819 году вокруг него возникло поселение, в 1825 году ставшее центром округа Пеория (тогда же получило современное название). В 1-й половине XIX века Пеория развивалась как один из основных центров кукурузно-свиноводческого (позднее кукурузно-соево-свиноводческого) пояса США. Во 2-й половине XIX века ведущими отраслями городского хозяйства стали сельскохозяйственное машиностроение и спиртоводочная промышленность. Статус города с 1845 года. В 1854 году соединён железной дорогой с деревней Бюро-Джанкшен (позднее достроена до Чикаго). 16 октября 1854 года в Пеории А. Линкольн произнёс речь, сыгравшую важную роль в его политической карьере, в которой подверг критике институт рабства и Канзас-Небраска билль 1854 года. С 1980-х годов реализуется программа по структурной перестройке экономики.
Достопримечательности центральной части города: Камберлендская пресвитерианская церковь в неогреческом стиле (1856 год), неоготический собор Непорочного зачатия (1889 год, архитектор К. Мелер), комплекс гидротехнических сооружений «Peoria Waterworks» в неороманском стиле (1890 год, архитектор Г. Ричардсон), Ратуша в русле эклектизма (1897-1899 годы, архитектурное бюро «Reeves & Baillee»), железнодорожный вокзал и товарная станция Рок-Айленд (1899-1900 годы), Мемориальный зал Великой республиканской армии в стиле бозар (1909 год; сооружён в память жертв Гражданской войны в США 1861-1865 годы), спорткомплекс имени Дж. Проктора (1913 год; оба - архитектурное бюро «Hewitt & Emerson»), комплекс промышленных сооружений «Peoria Cordage Co.» (около 1888-1915 годов; архитектор П.С. Лиц и другие, архитектурное бюро «Hewitt & Emerson»); административные здания «Сентрал нашенал банк билдинг» (1913-1914; архитектурное бюро Д.Х. Бёрнема), «Интернашенал харвестер билдинг» (1914 год, расширено в 1925 году) и «Коммерс банк билдинг» (1920 год; архитектурное бюро «Hewitt & Emerson»; высота 78 м); бывший кинотеатр «Мэдисон» в русле эклектизма (1920 год, архитектор Ф.Дж. Клейн), гостиница «P̀ere Marquette» (1927 год, архитектор Г. Трумбауер, архитектурное бюро «Hewitt & Emerson»); исторические кварталы Норт-Сайд и Уэст-Блафф (кирпичный резервуар для воды «Peoria Mineral Springs», 1843 год; вилла Ф.У. Литтла, 1900-1902 годы, архитектор Ф.Л. Райт). Среди сооружений 2-й половины XX века - здание «Peoria Civic Center» в стиле постмодернизма [1982 год, архитектор Ф. Джонсон, реконструкция в 2007 году; в его составе - театр, выставочный зал, конференц-залы, спортивно-развлекательный комплекс «Карвер арена» (свыше 10 тыс. мест)], парные жилые башни «Туин тауэрс» (обе 1984 год, высота 86 м - самые высокие сооружения Пеории). В центре города, на набережной, - Музейная площадь, где размещаются Региональный музей, новый планетарий и Всемирный центр посетителей «Катерпиллар». Городской парк Глен-Ок (1896 год), на его территории - Мемориальный ботанический сад памяти Дж.Л. Люси (1951 год), зоопарк Пеории (1955 год) и интерактивный детский музей «Пеория Плейхаус».
Пеория - крупный центр науки, образования и культуры. Историческое общество Пеории (ведёт историю с 1839 года). Научный Ренессанс- Парк (2003 год), объединяет 2 научно-исследовательских центра: Национальных сельскохозяйственных исследований (1938 год; крупнейший научно-исследовательский центр Службы сельскохозяйственных исследований Департамента сельского хозяйства США) и инновационной «Peoria NEXT» (2007 год), а также Университет Брадли (1897 год) и несколько медицинских учреждений. Музеи: искусства и науки «Лейквью» (1965 год; включает планетарий), «Колёса времени» (1979 год), набережной Пеории (2001 год). Центр современного искусства, Гильдия искусства и галерея Пеории. Драматический театр «Пеория Плейерс» (1919 год; старейший в штате Иллинойс); балетная труппа «Пеория балле» (1965 год). Симфонические оркестры: Пеории (1898 год; один из старейших в США), молодёжный Центрального Иллинойса (1965 год).
Крупный спортивный центр. Профессиональные клубы по хоккею с шайбой, бейсболу, американскому футболу. С 1974 года ежегодно проводятся забеги «Стимбот классик» на 4 мили с участием нескольких тысяч человек.
Основа экономики Большой Пеории - сфера услуг (79,1% занятых в начале 2010-х годов); ведущие сектора: административные (в Пеории базируются штаб-квартиры компаний «Caterpillar», «Keystone Steel & Wire Co.» и др.), финансовые, транспортно-логистические услуги, образование и здравоохранение, оптовая и розничная торговля. Речной порт обрабатывает главным образом наливные и навалочные (соль, каменный уголь, соевые бобы, кукуруза и др.) грузы.
В обрабатывающей промышленности занято 16,1% работающих, стройиндустрии - 4,8%. Крупнейшие промышленные предприятия - заводы компаний: «Caterpillar» (производство строительного оборудования, дизельных двигателей, газотурбинных установок; в Ист-Пеории), «Peoria Manufacturing Operation» (в составе японского «Komatsu America Corp.»; горнодобывающее и строительное оборудование), «Keystone Steel & Wire Co.» (стальное литьё, ограждения, арматурная сетка, метизы; в Пеории и Ист-Пеории), «Archer Daniels Midland» (переработка кукурузы, в том числе в этиловый спирт), «Continental Carbonic Products» (сухой лёд и жидкий углекислый газ; в Пикине). Также производство топочного оборудования, электродвигателей, кондиционеров, инструментов, фармацевтических средств, черепицы, муки и др. продуктов питания, кормов для животных; обработка шкур. К югу от Пеории - ТЭС «Powerton» (мощность 1538 МВт).