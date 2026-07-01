ПЕОРИЯ

ПЕОРИЯ - город на Западе США , в центральной части штата Иллинойс.

Население 119,7 тысяч человек (2012 год; из них около 25% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции Боль­шая Пе­о­рия (вклю­чает го­ро­да Ист-Пе­о­рия, Пи­кин и др.) свыше 370 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в средней час­ти Цен­траль­ных рав­нин, на пра­вом бе­ре­гу реки Ил­ли­нойс (ле­вый при­ток реки Мис­си­си­пи), ме­ж­ду Чи­ка­го и Сент-Луи­сом. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Круп­ный порт реч­ной сис­те­мы Мис­си­си­пи-Ил­ли­нойс (1829 год; об­щая про­тя­жён­ность 541 км), свя­зан с пор­та­ми Ве­ли­ких озёр, рекой Святого Лав­рен­тия и Мек­си­кан­ско­го залива. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени генерала Уэй­на А. Дау­нин­га (1942 год).

До на­ча­ла ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции тер­ри­то­рия современной Пеории бы­ла на­се­ле­на ал­гон­ки­на­ми. В 1673 году ис­сле­до­ва­на французскими пу­те­ше­ст­вен­ни­ка­ми Ж. Мар­кет­том и Л. Жо­ли, по­лу­чи­ла современное название по име­ни од­но­го из ин­дей­ских пле­мён (в XVII-XVIII веках встре­ча­лось в на­пи­са­ни­ях Peoüarea, Peooerea и др.). В 1680 году на бе­ре­гу реки Ил­ли­нойс ос­но­ван французский форт Крев­кёр, в 1690 году - форт Сен-Луи, во­круг не­го поя­ви­лось пер­вое по­се­ле­ние [в по­сле­дую­щем из­вест­но как «ста­рая де­рев­ня Пеории» (Old Vil­lage of Peoria)]. По Па­риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1763 года тер­ри­то­рия фор­маль­но ото­шла к Ве­ли­ко­бри­та­нии, но фак­ти­че­ски ос­та­ва­лась под французским кон­тро­лем. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов за­ня­та американскими вой­ска­ми под ко­мандованием генерала Дж.Р. Клар­ка, при­сое­ди­не­на к шта­ту Вир­ги­ния (1778 год). Управ­ля­лась фран­цу­зом Ж.Б. Майе, ос­но­вав­шим в 1790-х годах но­вое по­се­ле­ние к югу от ста­ро­го [из­вест­но как Ла-Виль-де-Майе (La Ville de Maillet), в по­сле­дую­щем как «но­вая де­рев­ня Пеория» (New Village Peo­ria)]. В 1812 году со­жже­но вой­ска­ми Со­еди­нён­ных Шта­тов, счи­тав­ши­ми, что фран­цу­зы ока­зы­ва­ют по­мощь ин­дей­цам в борь­бе с американскими ко­ло­ни­ста­ми. В 1813 году ос­но­ван американский форт Кларк. В 1819 году во­круг не­го воз­ник­ло по­се­ле­ние, в 1825 году став­шее цен­тром округа Пе­о­рия (то­гда же по­лу­чи­ло современное название). В 1-й половине XIX века Пеория раз­ви­ва­лась как один из основных цен­тров ку­ку­руз­но-сви­но­вод­че­ско­го (позд­нее ку­ку­руз­но-со­ево-сви­но­вод­че­ско­го) поя­са США. Во 2-й половине XIX века ве­ду­щи­ми от­рас­ля­ми городского хо­зяй­ства ста­ли сельскохозяйственное ма­ши­но­строе­ние и спиртоводоч­ная промышленность. Ста­тус го­ро­да с 1845 года. В 1854 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с деревней Бю­ро-Джанк­шен (позд­нее до­строе­на до Чи­ка­го). 16 октября 1854 года в Пеории А. Лин­кольн про­из­нёс речь, сыг­рав­шую важ­ную роль в его по­ли­тической карь­е­ре, в ко­то­рой под­верг кри­ти­ке ин­сти­тут раб­ст­ва и Кан­зас-Не­бра­ска билль 1854 года . С 1980-х годов реа­ли­зу­ет­ся про­грам­ма по струк­тур­ной пе­ре­строй­ке эко­но­ми­ки.

Дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти центральной час­ти го­ро­да: Кам­бер­ленд­ская пре­сви­те­ри­ан­ская церковь в не­ог­ре­че­ском сти­ле (1856 год), нео­го­тический со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1889 год, архитектор К. Ме­лер), ком­плекс гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний «Peoria Waterworks» в нео­ро­ман­ском сти­ле (1890 год, архитектор Г. Ри­чард­сон), Ра­ту­ша в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1897-1899 годы, ар­хитектурное бю­ро «Reeves & Baillee»), железнодорожный во­кзал и то­вар­ная стан­ция Рок-Ай­ленд (1899-1900 годы), Ме­мо­ри­аль­ный зал Ве­ли­кой рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии в сти­ле бо­зар (1909 год; со­ору­жён в па­мять жертв Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы), спорт­ком­плекс имени Дж. Прок­то­ра (1913 год; оба - ар­хитектурное бю­ро «Hewitt & Emerson»), ком­плекс промышленных со­ору­же­ний «Peoria Cor­dage Co.» (около 1888-1915 годов; архитектор П.С. Лиц и другие, ар­хитектурное бю­ро «Hewitt & Emerson»); административные зда­ния «Сен­трал на­ше­нал банк бил­динг» (1913-1914; ар­хитектурное бю­ро Д.Х. Бёр­не­ма), «Ин­тер­на­ше­нал хар­ве­стер бил­динг» (1914 год, рас­ши­ре­но в 1925 году) и «Ком­мерс банк бил­динг» (1920 год; ар­хитектурное бю­ро «He­witt & Emerson»; высота 78 м); бывший ки­но­те­атр «Мэ­ди­сон» в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1920 год, архитектор Ф.Дж. Клейн), гос­ти­ни­ца «P̀ere Marquette» (1927 год, архитектор Г. Трум­бау­ер, ар­хитектурное бю­ро «Hewitt & Emerson»); ис­то­рические квар­та­лы Норт-Сайд и Уэст-Блафф (кир­пич­ный ре­зер­ву­ар для во­ды «Peoria Mineral Springs», 1843 год; вил­ла Ф.У. Литт­ла, 1900-1902 годы, архитектор Ф.Л. Райт). Сре­ди со­ору­же­ний 2-й половины XX века - зда­ние «Peoria Civic Center» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма [1982 год, архитектор Ф. Джон­сон , ре­кон­ст­рук­ция в 2007 году; в его со­ста­ве - те­атр, вы­ста­воч­ный зал, кон­фе­ренц-за­лы, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс «Кар­вер аре­на» (свыше 10 тыс. мест)], пар­ные жи­лые баш­ни «Туин тауэрс» (обе 1984 год, высота 86 м - са­мые вы­со­кие со­ору­же­ния Пеории). В цен­тре го­ро­да, на на­бе­реж­ной, - Му­зей­ная площадь, где раз­ме­ща­ют­ся Ре­гио­наль­ный му­зей, но­вый пла­не­та­рий и Все­мир­ный центр по­се­ти­те­лей «Ка­тер­пил­лар». Городской парк Глен-Ок (1896 год), на его тер­ри­то­рии - Ме­мо­ри­аль­ный бо­та­нический сад па­мя­ти Дж.Л. Лю­си (1951 год), зоо­парк Пеории (1955 год) и ин­терак­тив­ный дет­ский му­зей «Пео­рия Плей­хаус».

Пеория - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Ис­то­рическое общество Пеории (ве­дёт ис­то­рию с 1839 года). На­учный Ре­нес­санс- Парк (2003 год), объ­е­ди­ня­ет 2 научно-исследовательских цен­тра: Национальных сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1938 год; круп­ней­ший научно-исследовательский центр Служ­бы сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний Департамента сельского хозяйства США) и ин­но­вационной «Peoria NEXT» (2007 год), а так­же Университет Брад­ли (1897 год) и несколько медицинских уч­ре­ж­де­ний. Му­зеи: искусства и нау­ки «Лейк­вью» (1965 год; вклю­ча­ет пла­не­та­рий), «Ко­лё­са вре­ме­ни» (1979 год), на­бе­реж­ной Пеории (2001 год). Центр современного искусства, Гиль­дия искусства и га­ле­рея Пеории. Дра­ма­тический театр «Пе­о­рия Плей­ерс» (1919 год; ста­рей­ший в шта­те Ил­ли­нойс); ба­лет­ная труп­па «Пе­о­рия бал­ле» (1965 год). Сим­фо­нические ор­ке­ст­ры: Пео­рии (1898 год; один из ста­рей­ших в США), мо­ло­дёж­ный Цент­раль­но­го Ил­ли­ной­са (1965 год).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Профессиональные клу­бы по хок­кею с шай­бой, бейс­бо­лу, американскому фут­бо­лу. С 1974 года еже­год­но про­во­дят­ся за­бе­ги «Стим­бот клас­сик» на 4 ми­ли с уча­сти­ем нескольких тысяч че­ло­век.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Боль­шой Пео­рии - сфе­ра ус­луг (79,1% за­ня­тых в начале 2010-х годов); ве­ду­щие сек­то­ра: адми­ни­ст­ра­тив­ные (в Пеории ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Caterpillar», «Keystone Steel & Wire Co.» и др.), фи­нан­со­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. Реч­ной порт об­ра­ба­ты­ва­ет главным образом на­лив­ные и на­ва­лоч­ные (соль, ка­мен­ный уголь, со­евые бо­бы, ку­ку­ру­за и др.) гру­зы.

В об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности за­ня­то 16,1% ра­бо­таю­щих, строй­ин­ду­ст­рии - 4,8%. Круп­ней­шие промышленные пред­при­ятия - за­во­ды ком­па­ний: «Caterpillar» (про­изводство стро­ительного обо­ру­до­ва­ния, ди­зель­ных дви­га­те­лей, га­зо­тур­бин­ных ус­та­но­вок; в Ист-Пе­о­рии), «Peoria Manufacturing Opera­tion» (в со­ста­ве японского «Komatsu America Corp.»; гор­но­до­бы­ваю­щее и стро­ительное обо­ру­до­ва­ние), «Keystone Steel & Wire Co.» (сталь­ное ли­тьё, ог­ра­ж­де­ния, ар­ма­тур­ная сет­ка, ме­ти­зы; в Пеории и Ист-Пе­о­рии), «Archer Daniels Midland» (пе­ре­ра­бот­ка ку­ку­ру­зы, в том числе в эти­ло­вый спирт), «Continental Carbonic Products» (су­хой лёд и жид­кий уг­ле­кис­лый газ; в Пи­ки­не). Так­же про­изводство то­поч­но­го обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­дви­га­те­лей, кон­ди­цио­не­ров, ин­ст­ру­мен­тов, фар­ма­цев­тических средств, че­ре­пи­цы, му­ки и др. про­дук­тов пи­та­ния, кор­мов для жи­вот­ных; об­ра­бот­ка шкур. К югу от Пеории - ТЭС «Powerton» (мощ­ность 1538 МВт).

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