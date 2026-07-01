ПЕНЗЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - Об­ла­ст­ная име­ни К.А. Са­виц­ко­го, один из ста­рей­ших ху­дожественных му­зе­ев При­вол­жья.

Ос­но­ва­на в 1892 году как Картинная Галерея при Ри­со­валь­ной шко­ле Н.Д. Се­ли­вер­сто­ва; от­кры­та как Ху­дожественный му­зей в 1898 году. Ос­но­ву со­б­рания со­ста­ви­ли 224 про­из­ве­де­ния русской и западно- ев­ропейской жи­во­пи­си, за­ве­щан­ные го­ро­ду пен­зен­ским гу­бер­на­то­ром Н.Д. Се­ли­вер­сто­вым, а так­же кол­лек­ция генерала А.А. Бо­го­лю­бо­ва. По прось­бе пер­во­го ди­рек­то­ра му­зея К.А. Са­виц­ко­го в 1898 году в му­зей при­сла­ли свои кар­ти­ны А.А. Ки­се­лёв, П.И. Ко­ро­вин, К.В. Ле­мох, В.Е. Ма­ков­ский, В.Д. По­ле­нов , С.И. Све­то­слав­ский, И.И. Шиш­кин. В начале XX века в му­зее, кро­ме ху­до­жест­вен­но­го, бы­ло 7 от­де­лов (ар­хео­ло­гический, эт­но­гра­фический и другие), ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву Пен­зен­ско­го крае­ведческого му­зея. В 1927 году при­сое­ди­нён к крае­ведческому му­зею; са­мо­сто­ятельный му­зей и современное название с 1937 года; с 1955 года - имени Са­виц­ко­го. В 1954 году в му­зей пе­ре­да­но свыше 150 кар­тин И.С. Го­рюш­ки­на-Со­ро­ко­пу­до­ва; в 1969 году - кол­лек­ция К.М. Ко­зю­ле­ви­ча (ра­бо­ты Н.П. Бо­гда­но­ва-Бель­ско­го, С.В. Ива­но­ва, А.Н. Сте­па­но­ва и другие, ев­ропейских ху­дож­ни­ков XVII-XIX веков). В со­б­ра­нии русской жи­во­пи­си так­же ра­бо­ты Д.Г. Ле­виц­ко­го, И.К. Ай­ва­зов­ско­го, А.П. Бо­го­лю­бо­ва, И.К. Ма­ка­ро­ва, И.Н. Крам­ско­го , И.Е. Ре­пи­на, В.М. Вас­не­цо­ва , И.И. Ле­ви­та­на, И.Э. Гра­ба­ря , А.В. Лен­ту­ло­ва. В от­де­ле западно-ев­ропейской жи­во­пи­си и гра­фи­ки - про­из­ве­де­ния А. дель Сар­то, М. Хоб­бе­мы, П. Минь­я­ра, Ф. Вин­тер­халь­те­ра и других. С конца 1960-х годов сфор­ми­ро­ва­лись раз­де­лы ико­но­пи­си, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства , современного изо­бра­зительного искусства. С 1986 года основная кол­лек­ция - в зда­нии бывшего Пен­зен­ско­го от­де­ле­ния Дво­рян­ско­го зе­мель­но­го и Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ков в сти­ле мо­дерн (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Го­ген), с 2011 года часть экс­по­зи­ции - в бывшем гу­бер­на­тор­ском до­ме (конец XVIII века). Фи­лиа­лы: Му­зей од­ной кар­ти­ны имени Г.В. Мяс­ни­ко­ва в Пен­зе (с 1983 года) и Му­зей стек­ла и хру­ста­ля в Ни­коль­ске (с 1789 года, с 1964 года - об­ще­до­ступ­ный, на ос­но­ве кол­лек­ций Бах­ме­те­вых).

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