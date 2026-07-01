ПЕНЗЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - Областная имени К.А. Савицкого, один из старейших художественных музеев Приволжья.
Основана в 1892 году как Картинная Галерея при Рисовальной школе Н.Д. Селиверстова; открыта как Художественный музей в 1898 году. Основу собрания составили 224 произведения русской и западно- европейской живописи, завещанные городу пензенским губернатором Н.Д. Селиверстовым, а также коллекция генерала А.А. Боголюбова. По просьбе первого директора музея К.А. Савицкого в 1898 году в музей прислали свои картины А.А. Киселёв, П.И. Коровин, К.В. Лемох, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов, С.И. Светославский, И.И. Шишкин. В начале XX века в музее, кроме художественного, было 7 отделов (археологический, этнографический и другие), которые легли в основу Пензенского краеведческого музея. В 1927 году присоединён к краеведческому музею; самостоятельный музей и современное название с 1937 года; с 1955 года - имени Савицкого. В 1954 году в музей передано свыше 150 картин И.С. Горюшкина-Сорокопудова; в 1969 году - коллекция К.М. Козюлевича (работы Н.П. Богданова-Бельского, С.В. Иванова, А.Н. Степанова и другие, европейских художников XVII-XIX веков). В собрании русской живописи также работы Д.Г. Левицкого, И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, И.К. Макарова, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, А.В. Лентулова. В отделе западно-европейской живописи и графики - произведения А. дель Сарто, М. Хоббемы, П. Миньяра, Ф. Винтерхальтера и других. С конца 1960-х годов сформировались разделы иконописи, декоративно-прикладного искусства, современного изобразительного искусства. С 1986 года основная коллекция - в здании бывшего Пензенского отделения Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков в стиле модерн (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Гоген), с 2011 года часть экспозиции - в бывшем губернаторском доме (конец XVIII века). Филиалы: Музей одной картины имени Г.В. Мясникова в Пензе (с 1983 года) и Музей стекла и хрусталя в Никольске (с 1789 года, с 1964 года - общедоступный, на основе коллекций Бахметевых).