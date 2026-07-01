ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, России, РСФСР в Среднем Поволжье.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 15.09.1780 года как Пен­зен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. В его со­став во­шли тер­ри­то­рии бывшей Пен­зен­ской провинции Ка­зан­ской гу­бер­нии, а так­же час­ти Там­бов­ской и Шац­кой про­вин­ций Во­ро­неж­ской гу­бер­нии. На­мест­ни­чест­во де­ли­лось на 13 уез­дов: Верх­не­ло­мов­ский, Го­ро­дит­ский (Го­ро­ди­щен­ский), Ин­сар­ский, Ке­рен­ский, Крас­но­сло­бод­ский, Мок­шан­ский, На­ров­чат­ский, Ниж­не­ло­мов­ский, Пен­зен­ский, Са­ран­ский, Тро­иц­кий, Чем­бар­ский, Шиш­ке­ев­ский. Центр - город Пен­за. Площадь свыше 38,8 тысяч км2 (1911 год), 46,2 тысяч км2 (1926 год). Население 353,3 тысяч человек (1795 год), свыше 1,7 миллиона человек (1897 год), свыше 1,99 миллиона человек (1926 год).

Ука­зом императора Пав­ла I от 12.12.1796 года Пен­зен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Пензенскую губернию, ука­зом от 5.03.1797 года центр гу­бер­нии пе­ре­не­сён в Са­ра­тов, Пензенская губерния пе­ре­име­но­ва­на в Са­ра­тов­скую. Ука­зом императора Пав­ла I от 11.10.1797 года тер­ри­то­рия бывшей Пензенской губернии раз­де­ле­на ме­ж­ду Ни­же­го­род­ской (Крас­но­сло­бод­ский уезд), Са­ра­тов­ской (Пен­зен­ский уезд), Сим­бир­ской (Ин­сар­ский и Са­ран­ский уез­ды) и Там­бов­ской (Ниж­не­ло­мов­ский уезд) гу­бер­ния­ми, 12.04.1798 года уп­разд­не­ны Верх­не­ло­мов­ский, Го­ро­ди­щен­ский, Ке­рен­ский, Мок­шан­ский, На­ров­чат­ский, Тро­иц­кий, Чем­бар­ский и Шиш­ке­ев­ский уез­ды. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 9.09.1801 года Пензенская губерния вос­ста­нов­ле­на в преж­них гра­ни­цах. Де­ли­лась на 10 уез­дов: Го­ро­ди­щен­ский, Ин­сар­ский, Ке­рен­ский, Крас­но­сло­бод­ский, Мок­шан­ский, На­ров­чат­ский, Ниж­не­ло­мов­ский, Пен­зен­ский, Са­ран­ский, Чем­бар­ский.

В хо­зяйственном от­но­ше­нии Пензенская губерния - ти­пич­ный аг­рар­ный ре­ги­он с при­ми­тив­ным кре­сть­ян­ским хо­зяй­ст­вом и ком­плек­сом ря­да раз­ви­тых мно­го­от­рас­ле­вых по­ме­щичь­их хо­зяйств. В начале XX века свыше 859,9 тысяч га зем­ли (70,6%) при­над­ле­жа­ло дво­ря­нам , свыше 227,5 тысяч га (18,7%) - другим ча­ст­ным вла­дель­цам, свыше 129 тысяч га (10,6%) - кре­сть­я­нам. Основные куль­ту­ры - пше­ни­ца, рожь, овёс, яч­мень, гре­чи­ха, ко­но­п­ля, лён. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­но бы­ло вы­ра­щи­ва­ние лу­ка (один из наи­бо­лее из­вест­ных цен­тров - село Бес­со­нов­ка близ Пен­зы); в 1913 году в Пензенской губернии под лу­ком за­ня­то свыше 2,2 тысяч га, про­из­ве­де­но до 16,3 тысяч т реп­ки, до 65,5 т се­мян; ши­ро­ко экс­пор­ти­ро­вал­ся за гра­ни­цу - в 1910 году около 6,7 тысяч т. В Пензенской губернии сло­жи­лись и раз­ви­ва­лись круп­ные мно­го­от­рас­ле­вые дво­рян­ские по­ме­стья Бах­ме­те­вых, Ки­се­лёвых, Сто­лы­пи­ных, Ус­ти­но­вых, гра­фов Во­рон­цо­вых, Ра­зу­мов­ских, Ше­ре­ме­те­вых, Шу­ва­ло­вых, кня­зей Го­ли­цы­ных, Дол­го­ру­ко­вых, Га­га­ри­ных, Гор­ча­ко­вых, Ша­хов­ских, Ку­ра­ки­ных. Дво­рян­ские усадь­бы од­но­вре­мен­но яв­ля­лись и ме­стом со­сре­до­то­че­ния ис­то­рических и ху­дожественных цен­но­стей, во мно­гих из них дей­ст­во­ва­ли до­маш­ние те­ат­ры, в том числе у А.Е. Сто­лы­пи­на, князя С.Ф. Го­ли­цы­на, А.М. Бе­ке­то­ва, Р.И. Ран­цо­ва, Е.П. Че­ме­со­ва, А.В. Аки­мо­ва, князя А.Б. Ку­ра­ки­на и другие.

Раз­ви­ва­лось и ре­мес­лен­ное про­изводство. Вы­дел­ка кож и скор­няж­ный про­мы­сел по­лу­чи­ли наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние в Пен­зен­ском и Ниж­не­ло­мов­ском уез­дах, ко­лёс­но-те­леж­ный про­мы­сел - в Ке­рен­ском, Крас­но­сло­бод­ском, Са­ран­ском и Чем­бар­ском уездах, бон­дар­ный - в Го­ро­ди­щен­ском, Крас­но­сло­бод­ском, На­ров­чат­ском и Ниж­не­ло­мов­ском уез­дах, гон­чар­ный - в Ке­рен­ском, Крас­но­сло­бод­ском и На­ров­чат­ском уез­дах, про­изводство ме­бе­ли и по­су­ды - в Го­ро­ди­щен­ском, Ин­сар­ском, Ниж­не­ло­мов­ском и Пен­зен­ском уез­дах, из­го­тов­ле­ние льня­ной пря­жи и из­де­лий из неё бы­то­ва­ло толь­ко в Пен­зен­ском уезде, здесь же ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло тка­че­ст­во сар­пин­ки и вя­за­ние пу­хо­вых плат­ков. Раз­ви­ва­лась яр­ма­роч­ная тор­гов­ля, в середине 1860-х годов на тер­ри­то­рии Пензенской губернии про­хо­ди­ло 45 яр­ма­рок, круп­ней­шие - Пе­тро­пав­лов­ская в Пен­зе, Ка­зан­ская в Ниж­нем Ло­мо­ве и Алек­сан­д­ров­ская в Са­ран­ске.

Про­мыш­лен­ность Пензенской губернии с XVIII века бы­ла пред­став­ле­на ко­же­вен­ны­ми, мы­ло­ва­рен­ны­ми, по­таш­ны­ми, ви­но­ку­рен­ны­ми за­во­да­ми, бу­маж­ны­ми, ме­бель­ны­ми и сук­но­дель­ны­ми фаб­ри­ка­ми, ков­ро­вы­ми и по­лот­ня­ны­ми ма­ну­фак­ту­ра­ми. Наи­бо­лее до­ход­ной и пер­спек­ти­вной от­рас­лью яв­ля­лось ви­но­ку­ре­ние, в конце XVIII века 46 ви­но­ку­рен­ных за­во­дов Пензенской губернии про­из­во­ди­ли 18% от об­ще­рос­сий­ско­го объ­ё­ма про­изводства. К концу XVIII века дос­тиг сво­его рас­цве­та Нико­ло-Бах­ме­тев­ский ком­плекс ху­дожественной промышленности, про­из­во­див­ший пред­ме­ты рос­ко­ши из хру­ста­ля и фар­фо­ра (во 2-й половине XIX - начале XX веков при­над­ле­жал князю А.Д. Обо­лен­ско­му). С 1830-х годов раз­ви­ва­лось свек­ло­са­хар­ное про­изводство, с конца 1830-х - начала 1840-х годов дей­ст­во­ва­ли чу­гу­но­ли­тей­ные за­во­ды в Ниж­нем Ло­мо­ве и Пен­зе. С середины XIX века ве­ду­щей от­рас­лью промышленности Пензенской губернии ста­ло спи­чеч­ное про­изводство, флаг­ма­ном ко­то­ро­го бы­ла круп­ней­шая в По­вол­жье фаб­ри­ка Ка­мен­д­ров­ских.

Важ­ное хо­зяйственное зна­че­ние в Пензенской губернии до по­след­ней тре­ти XIX века имели реч­ные пу­ти, в осо­бен­но­сти ре­ки Су­ра и Мок­ша. На Су­ре дей­ст­во­ва­ли 8 при­ста­ней в пре­де­лах Пензенской губернии, в Пен­зе ра­бо­та­ла су­до­стро­ительная верфь. Реч­ные су­да строи­лись и на реке Мок­ша. В середине XIX века по Су­ре пе­ре­во­зи­лось свыше 32,7 тысяч т различных то­ва­ров, по Мок­ше - около 19,6 тысяч т. В 1870-1890-х годах от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шим че­рез Пензенскую губернию железно-дорожным ли­ни­ям Мор­шанск - Сыз­рань (1874 год), Са­со­во - Сви­яжск (1893 год), Пен­за - Ру­за­ев­ка (1895 год), Сер­добск - Пен­за (1896 год) и Ру­за­ев­ка - Сыз­рань - Бат­ра­ки (1898 год).

В на­ча­ле 1-й ми­ро­вой вой­ны из Пен­зы уш­ли дис­ло­ци­ро­ван­ные здесь час­ти 45-й пехотной ди­ви­зии, на тер­ри­то­рии Пензенской губернии сфор­ми­ро­ва­ны 80-я пехотная ди­ви­зия, 98, 99, 137, 140, 147 и 148-й пехотные за­пас­ные пол­ки, в 1915 году из опол­чен­цев 4 пен­зен­ских дру­жин - 7-й полк 1-й ди­ви­зии Государственного опол­че­ния (позд­нее - 407-й Са­ран­ский пехотный полк).

Советская власть на тер­ри­то­рии Пензенской губернии ус­та­нов­ле­на в декабре 1917 - мар­те 1918 годах. В апреле 1918 года соз­дан Ру­за­ев­ский уезд (ут­вер­ждён по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 4.05.1922 года). Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в Пензенской губернии фор­ми­ро­ва­лись 1-я ар­мия Восточного фрон­та РККА, пен­зен­ские 1-я и 2-я пехотные ди­ви­зии, несколько пол­ков. 29.05.1918 года Пен­за бы­ла за­хва­че­на час­тя­ми Че­хословацкого кор­пу­са во вре­мя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года . По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 4.01.1923 года в со­став Пензенской губернии из Там­бов­ской губернии бы­ли пе­ре­да­ны Спас­ский и Тем­ни­ков­ский уез­ды. Дек­ре­том ВЦИК от 16.03.1925 года уп­разд­не­ны Ин­сар­ский, Ке­рен­ский, Мок­шан­ский, На­ров­чат­ский, Са­ран­ский и Тем­ни­ков­ский уез­ды. 4.05.1925 года центр Ру­за­ев­ско­го уезда пе­ре­не­сён в Са­ранск, сам уезд пе­ре­име­но­ван в Са­ран­ский, 7.09.1925 года из его со­ста­ва вы­де­лен Ру­за­ев­ский уезд. 18.09.1925 года Спас­ский уезд пе­ре­име­но­ван в Бед­но­демь­я­нов­ский уезд. По­сле этих из­ме­не­ний Пензенская губерния де­ли­лась на 8 уез­дов: Бед­но­демь­я­нов­ский, Го­ро­ди­щен­ский, Крас­но­сло­бод­ский, Ниж­не­ло­мов­ский, Пен­зен­ский, Ру­за­ев­ский, Са­ран­ский, Чем­бар­ский. В 1927 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Вы­гля­дов­ка - Ниж­ний Ло­мов.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и Сов­нар­ко­ма РСФСР от 14.05.1928 года Пензенская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Сред­не­волж­ской об­лас­ти.

Дополнительная литература:

По­во­ло­ст­ные и ал­фа­вит­ный спи­ски на­се­лен­ных мест Пен­зен­ской гу­бер­нии. Пен­за, 1914;

Очер­ки ис­то­рии Пен­зен­ско­го края. С древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XIX в. Пен­за, 1973.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)