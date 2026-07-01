ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, России, РСФСР в Среднем Поволжье.
Образована указом императрицы Екатерины II от 15.09.1780 года как Пензенское наместничество. В его состав вошли территории бывшей Пензенской провинции Казанской губернии, а также части Тамбовской и Шацкой провинций Воронежской губернии. Наместничество делилось на 13 уездов: Верхнеломовский, Городитский (Городищенский), Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский, Троицкий, Чембарский, Шишкеевский. Центр - город Пенза. Площадь свыше 38,8 тысяч км2 (1911 год), 46,2 тысяч км2 (1926 год). Население 353,3 тысяч человек (1795 год), свыше 1,7 миллиона человек (1897 год), свыше 1,99 миллиона человек (1926 год).
Указом императора Павла I от 12.12.1796 года Пензенское наместничество переименовано в Пензенскую губернию, указом от 5.03.1797 года центр губернии перенесён в Саратов, Пензенская губерния переименована в Саратовскую. Указом императора Павла I от 11.10.1797 года территория бывшей Пензенской губернии разделена между Нижегородской (Краснослободский уезд), Саратовской (Пензенский уезд), Симбирской (Инсарский и Саранский уезды) и Тамбовской (Нижнеломовский уезд) губерниями, 12.04.1798 года упразднены Верхнеломовский, Городищенский, Керенский, Мокшанский, Наровчатский, Троицкий, Чембарский и Шишкеевский уезды. Указом императора Александра I от 9.09.1801 года Пензенская губерния восстановлена в прежних границах. Делилась на 10 уездов: Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский, Чембарский.
В хозяйственном отношении Пензенская губерния - типичный аграрный регион с примитивным крестьянским хозяйством и комплексом ряда развитых многоотраслевых помещичьих хозяйств. В начале XX века свыше 859,9 тысяч га земли (70,6%) принадлежало дворянам, свыше 227,5 тысяч га (18,7%) - другим частным владельцам, свыше 129 тысяч га (10,6%) - крестьянам. Основные культуры - пшеница, рожь, овёс, ячмень, гречиха, конопля, лён. Широко распространено было выращивание лука (один из наиболее известных центров - село Бессоновка близ Пензы); в 1913 году в Пензенской губернии под луком занято свыше 2,2 тысяч га, произведено до 16,3 тысяч т репки, до 65,5 т семян; широко экспортировался за границу - в 1910 году около 6,7 тысяч т. В Пензенской губернии сложились и развивались крупные многоотраслевые дворянские поместья Бахметевых, Киселёвых, Столыпиных, Устиновых, графов Воронцовых, Разумовских, Шереметевых, Шуваловых, князей Голицыных, Долгоруковых, Гагариных, Горчаковых, Шаховских, Куракиных. Дворянские усадьбы одновременно являлись и местом сосредоточения исторических и художественных ценностей, во многих из них действовали домашние театры, в том числе у А.Е. Столыпина, князя С.Ф. Голицына, А.М. Бекетова, Р.И. Ранцова, Е.П. Чемесова, А.В. Акимова, князя А.Б. Куракина и другие.
Развивалось и ремесленное производство. Выделка кож и скорняжный промысел получили наибольшее распространение в Пензенском и Нижнеломовском уездах, колёсно-тележный промысел - в Керенском, Краснослободском, Саранском и Чембарском уездах, бондарный - в Городищенском, Краснослободском, Наровчатском и Нижнеломовском уездах, гончарный - в Керенском, Краснослободском и Наровчатском уездах, производство мебели и посуды - в Городищенском, Инсарском, Нижнеломовском и Пензенском уездах, изготовление льняной пряжи и изделий из неё бытовало только в Пензенском уезде, здесь же широкое распространение получило ткачество сарпинки и вязание пуховых платков. Развивалась ярмарочная торговля, в середине 1860-х годов на территории Пензенской губернии проходило 45 ярмарок, крупнейшие - Петропавловская в Пензе, Казанская в Нижнем Ломове и Александровская в Саранске.
Промышленность Пензенской губернии с XVIII века была представлена кожевенными, мыловаренными, поташными, винокуренными заводами, бумажными, мебельными и сукнодельными фабриками, ковровыми и полотняными мануфактурами. Наиболее доходной и перспективной отраслью являлось винокурение, в конце XVIII века 46 винокуренных заводов Пензенской губернии производили 18% от общероссийского объёма производства. К концу XVIII века достиг своего расцвета Николо-Бахметевский комплекс художественной промышленности, производивший предметы роскоши из хрусталя и фарфора (во 2-й половине XIX - начале XX веков принадлежал князю А.Д. Оболенскому). С 1830-х годов развивалось свеклосахарное производство, с конца 1830-х - начала 1840-х годов действовали чугунолитейные заводы в Нижнем Ломове и Пензе. С середины XIX века ведущей отраслью промышленности Пензенской губернии стало спичечное производство, флагманом которого была крупнейшая в Поволжье фабрика Камендровских.
Важное хозяйственное значение в Пензенской губернии до последней трети XIX века имели речные пути, в особенности реки Сура и Мокша. На Суре действовали 8 пристаней в пределах Пензенской губернии, в Пензе работала судостроительная верфь. Речные суда строились и на реке Мокша. В середине XIX века по Суре перевозилось свыше 32,7 тысяч т различных товаров, по Мокше - около 19,6 тысяч т. В 1870-1890-х годах открыто постоянное движение по прошедшим через Пензенскую губернию железно-дорожным линиям Моршанск - Сызрань (1874 год), Сасово - Свияжск (1893 год), Пенза - Рузаевка (1895 год), Сердобск - Пенза (1896 год) и Рузаевка - Сызрань - Батраки (1898 год).
В начале 1-й мировой войны из Пензы ушли дислоцированные здесь части 45-й пехотной дивизии, на территории Пензенской губернии сформированы 80-я пехотная дивизия, 98, 99, 137, 140, 147 и 148-й пехотные запасные полки, в 1915 году из ополченцев 4 пензенских дружин - 7-й полк 1-й дивизии Государственного ополчения (позднее - 407-й Саранский пехотный полк).
Советская власть на территории Пензенской губернии установлена в декабре 1917 - марте 1918 годах. В апреле 1918 года создан Рузаевский уезд (утверждён постановлением ВЦИК от 4.05.1922 года). Во время Гражданской войны 1917-1922 годов в Пензенской губернии формировались 1-я армия Восточного фронта РККА, пензенские 1-я и 2-я пехотные дивизии, несколько полков. 29.05.1918 года Пенза была захвачена частями Чехословацкого корпуса во время Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. Постановлением ВЦИК от 4.01.1923 года в состав Пензенской губернии из Тамбовской губернии были переданы Спасский и Темниковский уезды. Декретом ВЦИК от 16.03.1925 года упразднены Инсарский, Керенский, Мокшанский, Наровчатский, Саранский и Темниковский уезды. 4.05.1925 года центр Рузаевского уезда перенесён в Саранск, сам уезд переименован в Саранский, 7.09.1925 года из его состава выделен Рузаевский уезд. 18.09.1925 года Спасский уезд переименован в Беднодемьяновский уезд. После этих изменений Пензенская губерния делилась на 8 уездов: Беднодемьяновский, Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, Саранский, Чембарский. В 1927 году открыто движение по железно-дорожной линии Выглядовка - Нижний Ломов.
Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 14.05.1928 года Пензенская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав Средневолжской области.
Дополнительная литература:
Поволостные и алфавитный списки населенных мест Пензенской губернии. Пенза, 1914;
Очерки истории Пензенского края. С древнейших времен до конца XIX в. Пенза, 1973.