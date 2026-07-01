ПЕНЬЯЛОСА ФРАНСИСКО
ПЕНЬЯЛОСА ФРАНСИСКО - испанский композитор.
Был близок дому короля Фердинанда II Арагонского: в 1498-1516 годах певчий, затем руководитель королевской капеллы, с 1511 года обучал музыке внука короля - Фердинанда. В 1517-1521 годах певчий Сикстинской капеллы в Риме, в 1522-1528 годах каноник в кафедральном соборе Севильи, где преподавал пение, лат. грамматику и др.
Основные творческие достижения связаны с церковной музыкой: автор 6 месс, 6 магнификатов, 3 сборников «Плачи пророка Иеремии», гимнов и других жанров оффиция. Пеньялоса принадлежат также более 20 мотетов (преим. 3-голосных) и 11 испанских вильянсико. Техника композиции обнаруживает знакомство автора с сочинениями композиторов нидерландской школы (главным образом Пьера де ла Рю и Александра Агриколы). Все его мессы 4-голосные, в качестве кантус фирмус использованы известные песни – французские, в том числе «Вооружённый человек» («L’homme armé»), и испанская («Nunca fue pena mayor»), широко применяется (подобно мессам Жоскена Депре) техника канона.
Пример полифонического мастерства Пеньялоса - 6-голосное вильянсико «В горах Мадрида» («Por las sierras de Madrid»), в котором текст «на разных языках они восхваляли великие дела Божьи» озвучен в виде контрапункта из 5 разных тем.