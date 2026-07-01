ПЕНЬЯЛОСА ФРАНСИСКО

ПЕНЬЯЛОСА ФРАНСИСКО - испанский композитор .

Был бли­зок до­му ко­ро­ля Фер­ди­нан­да II Ара­гон­ско­го: в 1498-1516 годах пев­чий, за­тем ру­ко­во­ди­тель ко­ро­лев­ской ка­пел­лы, с 1511 года обу­чал му­зы­ке вну­ка ко­ро­ля - Фер­ди­нан­да. В 1517-1521 годах пев­чий Сик­стин­ской ка­пел­лы в Ри­ме, в 1522-1528 годах ка­но­ник в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Се­ви­льи, где пре­по­да­вал пе­ние, лат. грам­ма­ти­ку и др.

Основные творческие дос­ти­же­ния свя­за­ны с цер­ков­ной му­зы­кой: ав­тор 6 месс, 6 маг­ни­фи­ка­тов, 3 сборников «Пла­чи про­ро­ка Ие­ре­мии», гим­нов и других жан­ров оф­фи­ция . Пеньялоса при­над­ле­жат так­же бо­лее 20 мо­те­тов (пре­им. 3-го­лос­ных) и 11 ис­пан­ских виль­ян­си­ко. Тех­ни­ка ком­по­зи­ции об­на­ру­жи­ва­ет зна­ком­ст­во ав­то­ра с со­чи­не­ния­ми ком­по­зито­ров ни­дер­ланд­ской шко­лы (главным образом Пье­ра де ла Рю и Алек­сан­д­ра Аг­ри­ко­лы). Все его мес­сы 4-го­лос­ные, в ка­че­ст­ве кан­тус фир­мус ис­поль­зо­ва­ны из­вест­ные пес­ни – фран­цуз­ские, в том числе «Воо­ру­жён­ный че­ло­век» («L’homme armé»), и ис­пан­ская («Nunca fue pena mayor»), ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся (по­доб­но мес­сам Жос­ке­на Де­пре ) тех­ни­ка ка­но­на.

При­мер по­ли­фо­ни­че­ско­го мас­тер­ст­ва Пеньялоса - 6-го­лос­ное виль­ян­си­ко «В го­рах Мад­ри­да» («Por las sierras de Madrid»), в ко­то­ром текст «на раз­ных язы­ках они вос­хва­ля­ли ве­ли­кие де­ла Бо­жьи» оз­ву­чен в ви­де кон­тра­пунк­та из 5 раз­ных тем.