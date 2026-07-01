ПЕНТАТОНИКА

ПЕНТАТОНИКА - пятиступенная интервальная система.

Основной тип пентатоники - бес­по­лу­то­но­вая, или ан­ге­ми­то­но­вая, зву­ки ко­то­рой мож­но рас­по­ло­жить по чис­тым квин­там (смотри ан­ге­ми­то­ни­ка ). Име­ет 5 зву­ко­ряд­ных мо­ди­фи­ка­ций (иллюстрация 1). Ан­ге­ми­то­но­вый 5-сту­пен­ный зву­ко­ряд не сле­ду­ет трак­то­вать как диа­то­ни­че­ский с «про­пу­щен­ны­ми» сту­пе­ня­ми. Бес­по­лу­то­но­вая пентатоника встре­ча­ет­ся в музыкальном фольк­ло­ре разл. на­ро­дов на­чи­ная с древ­ней­ших его об­раз­цов. Она свой­ст­вен­на тра­диционной му­зы­ке на­ро­дов По­вол­жья (та­тар­ской, баш­кир­ской, ма­рий­ской), Даль­не­го Вос­то­ка (ки­тай­ской), Юго-Восточной Азии (вьет­нам­ской) и др.

Ан­ге­ми­то­но­вая пентатоника мо­жет быть не­пол­ной, или «оли­го­то­но­вой» (от греческого ὀλίγος - не­до­ста­точ­ный, ма­ло­чис­лен­ный); в му­зы­ке реа­ли­зу­ет­ся главным образом в ви­де 3- или 4-звуч­ных зву­ко­ря­дов. Ан­ге­ми­то­но­вую оли­го­то­ни­ку от­но­сят к пентатонике ус­лов­но, так как она не об­ра­зу­ет 5-сту­пен­ной си­сте­мы. В XIX-XX веках пентатоника как ха­рак­тер­ный мо­да­лизм во­шла в ме­ло­ди­ку ев­ропейской профессональной му­зы­ки (Кон­церт­ный этюд для фортепиано Des-dur Ф. Лис­та, ро­манс «Спя­щая княж­на» А.П. Бо­ро­ди­на), ока­зав влия­ние и на со­став ак­кор­дов.

Пентатоника в ши­ро­ком смыс­ле вклю­ча­ет лю­бые 5-сту­пен­ные зву­ко­ря­ды , ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой са­мо­до­ста­точ­ные и пол­ные ин­тер­валь­ные си­сте­мы (в от­ли­чие от пен­та­хор­дов не­пол­ных диа­то­ник). Сре­ди них: по­лу­то­но­вая пентатоника, рас­про­стра­нён­ная в япон. му­зы­ке для ко то (например, a-h-c′ -e′ -f′ ; так­же иллюстрация 2); тем­пе­ри­ро­ван­ная пентатоника (ок­тав­ный зву­ко­ряд де­лит­ся на 5 приб­ли­зи­тель­но рав­ных ча­стей; например, ин­до­незийское слендро), сме­шан­ная пентатоника (напр., a-h-d′-e′-f′).

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