ПЕНТАТОНИКА
ПЕНТАТОНИКА - пятиступенная интервальная система.
Основной тип пентатоники - бесполутоновая, или ангемитоновая, звуки которой можно расположить по чистым квинтам (смотри ангемитоника). Имеет 5 звукорядных модификаций (иллюстрация 1). Ангемитоновый 5-ступенный звукоряд не следует трактовать как диатонический с «пропущенными» ступенями. Бесполутоновая пентатоника встречается в музыкальном фольклоре разл. народов начиная с древнейших его образцов. Она свойственна традиционной музыке народов Поволжья (татарской, башкирской, марийской), Дальнего Востока (китайской), Юго-Восточной Азии (вьетнамской) и др.
Ангемитоновая пентатоника может быть неполной, или «олиготоновой» (от греческого ὀλίγος - недостаточный, малочисленный); в музыке реализуется главным образом в виде 3- или 4-звучных звукорядов. Ангемитоновую олиготонику относят к пентатонике условно, так как она не образует 5-ступенной системы. В XIX-XX веках пентатоника как характерный модализм вошла в мелодику европейской профессональной музыки (Концертный этюд для фортепиано Des-dur Ф. Листа, романс «Спящая княжна» А.П. Бородина), оказав влияние и на состав аккордов.
Пентатоника в широком смысле включает любые 5-ступенные звукоряды, которые представляют собой самодостаточные и полные интервальные системы (в отличие от пентахордов неполных диатоник). Среди них: полутоновая пентатоника, распространённая в япон. музыке для ко то (например, a-h-c′ -e′ -f′ ; также иллюстрация 2); темперированная пентатоника (октавный звукоряд делится на 5 приблизительно равных частей; например, индонезийское слендро), смешанная пентатоника (напр., a-h-d′-e′-f′).