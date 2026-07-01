ПЕНТАКОСИОМЕДИМНЫ (др.-греч. πεντακοσιομέδιμνοι, букв. «пятисотдольщики», или «пятисотмедимнщики»)

Наиболее состоятельные афинские граждане.

По предложению афинского реформатора Солона в 594 г. до н.э., афиняне были разделены на имущественные разряды (классы): пентакосиомедимны, всадники, зевгиты и феты . Как показывает название данного имущественного разряда, годовой доход пентакосиомедимнов должен был составлять 500 медимнов зерна; аттический медимн – единица меры сыпучих тел – составлял около 52 литров (52,53 л, по другим подсчетам – 52, 176 л; 51,82 л или 51, 84 л). Аристотель утверждает, что эти 500 мер составляли в совокупности сухие и жидкие продукты (масло, вино), но некоторые современные исследователи полагают, что добавление «влажных» мер – более позднее; другие считают, что существовала определенная «конвертация» доходов масла и вина, измеряемых в метретах (1 метрет – около 40 л), в медимны зерна (ячменя). Солон увязал имущественное деление с правом занимать государственные должности. Пентакосиомедимны могли занимать любую должность: архонтов (наряду с всадниками), булевтов – созданного Солоном членов Совета 400, казначеев (только пентакосиомедимны) и т.д. Представители состоятельных слоев должны были нести общественные повинности – литургии . Солоново имущественное деление утратило своё реальное значение к IV в. до н.э., когда доходы, возможно, стали меряться в денежном выражении, а доступ к должностям, кроме связанных с финансами, получили представители всех имущественных классов.

Исторические источники:

Аристотель. Афинская полития;

Плутарх. Биография Солона.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева