ПЕНСИЯ

ПЕНСИЯ - гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан по достижении ими определённого законом возраста, в случае потери трудоспособности, потери кормильца, а также в связи с длительной профессиональной деятельностью.

Имев­шие ме­сто с древ­них вре­мён за­чат­ки пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния в Рос­сии, фор­маль­но не за­кре­п­лён­ные в каким-либо пра­во­вом ис­точ­ни­ке, ка­са­лись в основном увеч­ных, ра­не­ных и пре­ста­ре­лых вои­нов при пре­дос­тав­ле­нии им со­ци­аль­ной по­мо­щи пу­тём по­ме­ще­ния в гос­пи­та­ли-бо­га­дель­ни, стран­но­при­им­ные и ин­ва­лид­ные до­ма, со­дер­жа­ния до са­мой смер­ти при монастырях под над­зо­ром и по­пе­чени­ем ду­хо­вен­ст­ва . В ря­де до­ку­мен­тов за­кре­п­ля­лись пра­ва на со­ци­аль­ную за­щи­ту де­тей-си­рот, вдов, ста­ри­ков и ин­ва­ли­дов. Пенсия в современном по­ни­ма­нии поя­ви­лись в Рос­сии с при­ня­ти­ем Мор­ско­го ус­та­ва (1720 год) , по ко­то­ро­му мор­ским офи­це­рам мог­ла быть на­зна­че­на пен­сия по ста­рос­ти. В XVIII веке уво­лен­ные со служ­бы вои­ны по­лу­ча­ли обес­пе­че­ние в на­ту­раль­ной фор­ме, а за­тем офи­це­рам ста­ли на­зна­чать по­жиз­нен­но де­неж­ные пенсии. при вы­слу­ге 25 лет и бо­лее (увеч­ным - не­за­ви­си­мо от вы­слу­ги). С начала XIX века пенсии за счёт каз­ны вы­пла­чи­ва­лись государственным чи­нов­ни­кам и во­ен­но­слу­жа­щим в слу­чае вы­хо­да их в от­став­ку. В 1912 году при­ня­ты за­ко­ны «Об обес­пе­че­нии ра­бо­чих на слу­чай бо­лез­ни», «О стра­хо­ва­нии от не­сча­ст­ных слу­ча­ев» и др. В ре­зуль­та­те Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года по­лу­чи­ла раз­ви­тие пен­си­он­ная сис­те­ма современного ти­па. Бы­ли вве­де­ны осо­бые пенсии для сол­дат Красной Армии и их се­мей, а так­же других ка­те­го­рий бывших во­ен­нослу­жа­щих (август 1918 года). На ос­но­ва­нии По­ло­же­ния о со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии тру­дя­щихся (октябрь 1918 года) ус­та­нов­ле­на пенсия в слу­ча­ях пол­ной или час­тич­ной по­сто­ян­ной ут­ра­ты тру­до­спо­соб­но­сти не­за­ви­си­мо от при­чин, её вы­звав­ших (бо­лезнь, уве­чье, ста­рость, профессиональное за­бо­ле­ва­ние и т.п.). Обес­пе­че­нию под­ле­жа­ли все без ис­клю­че­ния ли­ца, ис­точ­ни­ком су­ще­ст­во­ва­ния ко­то­рых яв­лял­ся толь­ко собственный труд, без экс­плуа­та­ции чу­жо­го. Позд­нее бы­ли при­ня­ты специальные нор­мы о пен­си­он­ном обес­пе­че­нии отдельных ка­те­го­рий гра­ж­дан за вы­слу­гу лет: для на­уч. ра­бот­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей раб­фа­ков, учи­те­лей го­род­ских и сель­ских школ (1924-1925 годы), за­тем - для медицинских и на­учных ра­бот­ни­ков, ра­бот­ни­ков ГВФ и др. В 1928 году вве­де­ны пенсии по ста­рос­ти для ра­бо­чих отдельных от­рас­лей промышленности (гор­но­руд­ной и тек­стиль­ной), рас­про­стра­нив­шие­ся с 1932 году на ра­бо­чих всех от­рас­лей народного хо­зяй­ст­ва.

Ус­ло­вия на­зна­че­ния пенсии и оп­ре­де­ле­ния их раз­ме­ров, по­ря­док вы­пла­ты ус­та­нав­ли­ва­лись Пра­ви­ла­ми обес­пе­че­ния в по­ряд­ке со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния по ин­ва­лид­но­сти и по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца (1928 год), а так­же Пра­ви­ла­ми обес­пе­че­ния в по­ряд­ке со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния по ста­рос­ти (1929 год). Кре­сть­я­не, ре­мес­лен­ни­ки и другие ли­ца, за­ни­мав­шие­ся ин­ди­ви­ду­аль­ной тру­до­вой дея­тель­но­стью, не име­ли пра­ва на пенсии за счёт государственной сис­темы. В конце 1920-х годов поя­ви­лись пер­со­наль­ные пенсии за осо­бые за­слу­ги пе­ред го­су­дар­ст­вом - со­юз­но­го, рес­пуб­ли­кан­ско­го и ме­ст­но­го зна­че­ния. В 1933 году со­циаль­ное стра­хо­ва­ние бы­ло пе­ре­да­но в управ­ле­ние проф­сою­зам. Кон­сти­ту­ция СССР 1936 года ус­та­но­ви­ла в статье 120 все­об­щее пен­си­он­ное обес­пе­че­ние для ра­бо­чих и слу­жа­щих. Пен­си­он­ная сис­те­ма при­об­ре­ла об­ще­на­цио­наль­ный ха­рак­тер с при­ня­ти­ем в 1956 году За­ко­на СССР «О го­су­дар­ст­вен­ных пен­си­ях», а в 1964 году - За­ко­на СССР «О пен­си­ях и по­со­би­ях чле­нам кол­хо­зов».

Даль­ней­шее раз­ви­тие пен­си­он­ная си­с­те­ма СССР по­лу­чи­ла с при­ня­ти­ем в 1990 году за­ко­нов «О пен­си­он­ном обес­пе­че­нии гра­ж­дан СССР» и «О пен­си­он­ном обес­пе­че­нии во­ен­но­слу­жа­щих». В 1990 году при­нят российский За­кон «О го­су­дар­ст­вен­ных пен­си­ях в РФ». Ор­га­ном, фор­ми­рую­щим пен­си­он­ный бюд­жет и управ­ляю­щим им, стал Пен­си­он­ный фонд РФ (ПФР). Пенсии на­зна­ча­лись по ста­рос­ти, по ин­ва­лид­но­сти, по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца. С учё­том воз­рас­та и ста­жа оп­ре­де­лён­ной ра­бо­ты ус­та­нав­ли­ва­лись льгот­ные ус­ло­вия и ос­но­ва­ния пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния пу­тём на­зна­че­ния пенсии за вы­слу­гу лет. Впер­вые бы­ло за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­но пра­во на со­ци­аль­ные пен­сии. Офи­це­ры и во­ен­но­слу­жа­щие-кон­тракт­ни­ки ста­ли обес­пе­чи­вать­ся пенсией за вы­слу­гу лет и по ин­ва­лид­но­сти, а чле­ны их се­мей - пенсией по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца по нор­мам За­ко­на РФ «О пен­си­он­ном обес­пе­че­нии лиц, про­хо­див­ших во­ен­ную служ­бу, служ­бу в ор­га­нах внут­рен­них дел, в Государственной про­ти­во­по­жар­ной служ­бе, ор­га­нах по кон­тро­лю за обо­ро­том нар­ко­ти­че­ских средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ, уч­ре­ж­де­ни­ях и ор­га­нах уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной сис­те­мы, и их се­мей» (1993 год). В про­цес­се пе­ре­хода к ры­ноч­ным от­но­ше­ни­ям, со­про­во­ж­давше­го­ся кри­зис­ны­ми яв­ле­ния­ми в эко­но­ми­ке и со­ци­аль­ной не­ста­биль­но­стью, на­блю­дал­ся по­сте­пен­ный от­ход пен­си­он­ной сис­те­мы от стра­хо­вых прин­ци­пов к рас­пре­де­лительному ме­ха­низ­му. На фо­не обо­ст­ре­ния де­мо­гра­фической си­туа­ции и про­грес­си­рую­ще­го ста­ре­ния на­се­ле­ния воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость ре­фор­ми­ро­ва­ния российской пен­си­он­ной сис­те­мы. В 2001 году в РФ при­нят ряд прин­ци­пи­аль­но но­вых за­ко­нов: «Об обя­за­тель­ном пен­си­он­ном стра­хо­ва­нии в РФ», «О тру­до­вых пен­си­ях в РФ», «О го­судар­ст­вен­ном пен­си­он­ном обес­пе­че­нии в РФ» и др.

Бо́льшая часть гра­ж­дан РФ по­лу­ча­ет тру­до­вую пен­сию. По­сто­ян­но про­жи­ваю­щие в РФ иностранные гра­ж­да­не и ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва име­ют пра­во на тру­до­вую пен­сию на­рав­не с гра­ж­да­на­ми РФ. К тру­до­вым пен­си­ям от­но­сят­ся все ви­ды пенсии, ус­та­нов­лен­ные для тех, кто в пе­ри­од тру­до­вой дея­тель­но­сти под­ле­жит обя­за­тель­но­му (государственному) пен­си­он­но­му стра­хо­ва­нию (на­ём­ные ра­бот­ни­ки и отдельные ка­те­го­рии других ра­бо­таю­щих гра­ж­дан) по пра­ви­лам, ус­та­нов­лен­ным Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ин­ди­ви­ду­аль­ном (пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ном) учё­те в сис­те­ме обя­за­тель­но­го пен­си­он­но­го стра­хо­ва­ния» (1996 год). Тру­до­вые пен­сии вы­пла­чи­ва­ют­ся из средств ПФР, об­ра­зуе­мых в основном за счёт стра­хо­вых взно­сов, ко­то­рые от­чис­ля­ют­ся ра­бо­то­да­те­ля­ми в поль­зу ра­бот­ни­ков по та­ри­фам, ус­та­нав­ли­вае­мым фе­де­раль­ным за­ко­ном. Воз­мож­на и доб­ро­воль­ная уп­ла­та гра­ж­да­на­ми стра­хо­вых взно­сов. Сред­ст­ва ПФР обо­соб­ле­ны и не вхо­дят в со­став государственного бюд­же­та.

За­кон о тру­до­вых пен­си­ях ус­та­нав­ли­ва­ет 3 ви­да тру­до­вых пен­сий:

1) тру­до­вая пен­сия по ста­рос­ти на об­щих ос­но­ва­ни­ях на­зна­ча­ет­ся муж­чи­нам по дос­ти­же­нии 60 лет, жен­щи­нам - 55 лет, при на­ли­чии стра­хо­во­го ста­жа не ме­нее 5 лет. Под стра­хо­вым ста­жем по­ни­ма­ет­ся сум­мар­ная про­дол­жи­тель­ность пе­рио­дов ра­бо­ты и/или иной дея­тель­но­сти, в те­че­ние ко­то­рых уп­ла­чи­ва­лись стра­хо­вые взно­сы в ПФР, а так­же иных пе­рио­дов, за­счи­ты­вае­мых в стра­хо­вой стаж. Ряд ка­те­го­рий гра­ж­дан име­ют пра­во на дос­роч­ное на­зна­че­ние тру­до­вой пен­сии по ста­рос­ти ра­нее дос­ти­же­ния пен­си­он­но­го воз­рас­та в свя­зи с осо­бы­ми ус­ло­вия­ми тру­да. Оп­ре­де­лён спи­сок со­от­вет­ст­вую­щих ра­бот, про­из­водств, долж­но­стей, спе­ци­аль­но­стей и уч­ре­ж­де­ний, с учё­том ко­то­рых реа­ли­зу­ет­ся это пра­во (под­зем­ные и от­кры­тые гор­ные ра­бо­ты, на ле­со­спла­ве и ле­со­за­го­тов­ках, на транс­пор­те, в ка­че­ст­ве спа­са­те­лей; медицинские и пе­да­го­гические ра­бот­ни­ки и др.). Пра­во на дос­роч­ное на­зна­че­ние тру­до­вой пен­сии по ста­рос­ти на льгот­ных ус­ло­ви­ях пре­дос­тав­ля­ет­ся так­же мно­го­дет­ным ма­те­рям, ин­ва­ли­дам вслед­ст­вие во­енные трав­мы и ин­ва­ли­дам 1-й груп­пы по зре­нию, ли­цам, дли­тель­ное вре­мя про­ра­бо­тав­шим в рай­онах Край­не­го Се­ве­ра и в ме­ст­но­стях, к ним при­рав­нен­ных, и др.;

2) пра­во на тру­до­вую пен­сию по ин­ва­лид­но­сти име­ют гра­ж­да­не, при­знан­ные в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке ин­ва­ли­да­ми 1-й, 2-й или 3-й груп­пы вслед­ст­вие тру­до­во­го уве­чья, про­фес­сио­наль­но­го или об­ще­го за­бо­ле­ва­ния (смотри в ста­тье Ин­ва­лид­ность );

3) пра­во на тру­до­вую пен­сию по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца име­ют не­тру­до­спо­соб­ные чле­ны се­мьи умер­ше­го кор­миль­ца, со­сто­яв­шие на его иж­ди­ве­нии (за ис­клю­че­ни­ем лиц, со­вер­шив­ших умыш­лен­ное уго­лов­но на­ка­зуе­мое дея­ние, по­влёк­шее за со­бой смерть кор­миль­ца и ус­та­нов­лен­ное в су­деб­ном по­ряд­ке).

Тру­до­вая пен­сия по ста­рос­ти мо­жет со­сто­ять из двух час­тей - стра­хо­вой и на­ко­пи­тель­ной, ус­та­нов­ле­ние по­след­ней осу­ще­ст­в­ля­ет­ся при на­ли­чии средств, уч­тён­ных в специальной час­ти ин­ди­ви­ду­аль­но­го ли­це­во­го счё­та за­стра­хо­ван­но­го ли­ца. Тру­до­вые пен­сии по ин­ва­лид­но­сти и по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца струк­тур­ных со­став­ляю­щих не име­ют. Для всех по­лу­ча­те­лей тру­до­вых пен­сий вы­де­ле­на ба­зо­вая часть - еди­ная фе­де­раль­ная га­ран­тия фик­си­ро­ван­но­го (ми­ни­маль­но­го) до­хо­да в ста­рос­ти, ус­та­нав­ли­вае­мая в оп­ре­де­лён­ной сум­ме, раз­мер ко­то­рый оп­ре­де­ля­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ви­да пенсий, воз­рас­та пен­сио­не­ра, груп­пы ин­ва­лид­но­сти и на­ли­чия не­тру­до­спо­соб­ных чле­нов се­мьи пен­сио­не­ра.

По­ня­тия «ми­ни­маль­ный и мак­си­маль­ный раз­мер пен­сии» как та­ко­во­го в пен­си­он­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве РФ не су­ще­ст­ву­ет. Ес­ли пенсия не дос­ти­га­ет ве­ли­чи­ны про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма в кон­крет­ном субъ­ек­те РФ, то гра­ж­да­ни­ну ус­та­нав­ли­ва­ет­ся со­ци­аль­ная до­п­ла­та из фе­де­раль­но­го бюд­же­та. Максимальный раз­мер пенсии свя­зан с ус­та­нав­ли­вае­мой фе­де­раль­ным за­ко­ном максимальной сум­мой вы­плат и иных воз­на­гра­ж­де­ний в поль­зу фи­зического ли­ца в ка­че­ст­ве ба­зы для на­чис­ле­ния стра­хо­вых взно­сов, свы­ше ко­то­рой стра­хо­вые взно­сы не взи­ма­ют­ся (с 1 января 2012 года - 512 000 рублей).

От­дель­ные ка­те­го­рии гра­ж­дан РФ по­лу­ча­ют пенсию по За­ко­ну о го­су­дар­ст­вен­ном пен­си­он­ном обес­пе­че­нии:

1) Пенсия за вы­слу­гу лет - фе­де­раль­ные государственные гражданские слу­жа­щие, гра­ж­да­не из чис­ла кос­мо­нав­тов и из чис­ла ра­бот­ни­ков лёт­но-ис­пы­та­тель­но­го со­ста­ва;

2) Пенсия по ста­рос­ти - гра­ж­да­не, по­стра­дав­шие в ре­зуль­та­те ра­диа­ци­он­ных или тех­но­ген­ных ка­та­ст­роф;

3) Пенсия по ин­ва­лид­но­сти - во­ен­но­слу­жа­щие, про­хо­див­шие во­енную служ­бу по при­зы­ву в ка­че­ст­ве сол­дат, мат­ро­сов, сер­жан­тов и стар­шин в Воо­ружённых Си­лах РФ и других вой­сках (си­ло­вых ве­дом­ст­вах); уча­ст­ни­ки Ве­ли­кой Отечественной вой­ны; гра­ж­да­не, на­гра­ж­дён­ные зна­ком «Жи­те­лю бло­кад­но­го Ле­нин­гра­да»; гра­ж­да­не, по­стра­дав­шие в ре­зуль­та­те ра­диа­ци­он­ных или тех­но­ген­ных ка­та­ст­роф; гра­ж­да­не из чис­ла кос­мо­нав­тов. В слу­чае смер­ти ука­зан­ных лиц чле­ны их се­мей име­ют пра­во на пен­сию по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца.

Не­тру­до­спо­соб­ным гра­ж­да­нам, не име­ю­щим пра­ва на тру­до­вую пен­сию (де­тям-ин­ва­ли­дам, муж­чи­нам стар­ше 65 лет и жен­щи­нам стар­ше 60 лет и др.), мо­жет быть на­зна­че­на со­ци­аль­ная пен­сия (по ста­рос­ти, по ин­ва­лид­но­сти, по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца), оп­ре­де­ляе­мая в твёр­дой сум­ме диф­фе­рен­ци­ро­ван­но, в за­виси­мо­сти от от­не­се­ния по­лу­ча­те­ля пенсии к оп­ре­де­лён­ной груп­пе лиц.

Раз­ме­ры пенсии фе­де­раль­ным государственным гражданским слу­жа­щим оп­ре­де­ля­ют­ся в про­цен­тах к их сред­не­ме­сяч­но­му за­ра­бот­ку, гра­ж­да­нам из чис­ла кос­мо­нав­тов - в про­цен­тах сумм их де­неж­но­го до­воль­ст­вия (за­ра­бот­ка). Раз­ме­ры пенсии ос­таль­ным гра­ж­да­нам оп­ре­де­ля­ют­ся в про­цен­тах к со­ци­аль­ной пен­сии диф­фе­рен­ци­ро­ван­но, в за­ви­си­мо­сти от ви­да по­лу­чае­мой пен­сии.

Ус­ло­вия пре­дос­тав­ле­ния пра­ва на пенсии государственным слу­жа­щим и му­ни­ци­паль­ным слу­жа­щим за счёт средств субъ­ек­тов РФ и средств ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния оп­ре­де­ля­ют­ся за­ко­на­ми и ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми субъ­ек­тов РФ и ак­та­ми ор­га­нов ме­ст­но­го само­управ­ле­ния. Гра­ж­да­нам, имею­щим од­но­вре­мен­но пра­во на различные пенсии в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся од­на пенсия по их вы­бо­ру, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но фе­де­раль­ным за­ко­ном.

Не­ко­то­рые вы­пла­ты, ус­та­нов­лен­ные го­су­дар­ст­вом, име­ну­ют­ся не пенсии, а ина­че - еже­ме­сяч­ным по­жиз­нен­ным де­неж­ным со­дер­жа­ни­ем (для су­дей), еже­ме­сяч­ной до­п­ла­той к государственной пен­сии (чле­нам Со­ве­та Фе­де­ра­ции, де­пу­та­там Государственной ду­мы), до­пол­нительным ма­те­ри­аль­ным обес­пе­че­ни­ем за вы­даю­щие­ся дос­ти­же­ния и осо­бые за­слу­ги пе­ред РФ (гра­ж­да­нам, имею­щим государственные на­гра­ды; чем­пио­нам Олим­пий­ских игр и др.). Сущ­ность по­доб­ных вы­плат от это­го не ме­ня­ет­ся, они яв­ля­ют­ся пен­си­он­ны­ми вы­пла­та­ми, имею­щи­ми осо­бый по­ря­док их на­зна­че­ния и круг лиц, ими обес­пе­чи­вае­мых.

В Рос­сии есть и не­го­су­дарственная пенсия, ус­та­нав­ли­вае­мые со­от­вет­ст­вую­щи­ми пен­си­он­ны­ми фон­да­ми, сред­ст­ва ко­то­рых об­ра­зу­ют­ся за счёт доб­ро­воль­ных взно­сов ор­га­ни­за­ций и гра­ж­дан, дей­ст­вую­щи­ми на ос­но­ва­нии Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О не­го­су­дар­ст­вен­ных пен­си­он­ных фон­дах» (1998 год). Как пра­ви­ло, не­го­су­дарственная пенсия, ре­гу­ляр­но вы­пла­чи­вае­мая уча­ст­ни­ку в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми пен­си­он­но­го до­го­во­ра, но­сит до­пол­нительный ха­рак­тер по от­но­ше­нию к государственной пен­сии. Од­на­ко в по­след­нее вре­мя всё боль­шее чис­ло гра­ж­дан вы­би­ра­ют не­го­су­дарств. пен­си­он­ные фон­ды, ку­да пе­ре­во­дят из ПФР на­ко­пительная часть сво­ей тру­до­вой пен­сии.

За ру­бе­жом пер­вая в ми­ре пол­но­цен­ная пен­си­он­ная сис­те­ма бы­ла соз­да­на в Гер­ма­нии в 1889 году и ос­но­ва­на на обя­затель­ных взно­сах ра­бо­то­да­те­лей и ра­бот­ни­ков. Современные пен­си­он­ные сис­те­мы раз­ных стран ми­ра в зна­чительной сте­пе­ни от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га, од­на­ко в боль­шин­ст­ве стран име­ет ме­сто так назваемая трёх­уров­не­вая сис­те­ма, вклю­чаю­щая в се­бя го­су­дар­ст­вен­ное, не­го­су­дар­ст­вен­ное (кор­по­ра­тив­ное) и лич­ное стра­хо­ва­ние.

В ев­ропейских стра­нах в государственной сис­те­ме пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния в боль­шин­ст­ве сво­ём пре­об­ла­да­ет рас­пре­де­лительный тип пен­сион­ной сис­те­мы, ос­но­ван­ный на прин­ци­пе со­ли­дар­но­сти по­ко­ле­ний, ко­гда пенсии пен­сио­не­рам вы­пла­чи­ва­ет­ся за счёт от­чис­ле­ний из зар­пла­ты ра­бо­таю­щих гра­ж­дан. Бо­лее про­грес­сив­ной в ус­ло­ви­ях де­мо­гра­фических про­блем во мно­гих стра­нах в свя­зи со ста­ре­ни­ем на­се­ле­ния ста­но­вит­ся на­ко­пительная мо­дель, при ко­то­рой раз­мер пен­си­он­ных вы­плат за­ви­сит не толь­ко от ста­жа ра­бо­ты бу­ду­ще­го пен­сио­не­ра, ве­ли­чи­ны его за­ра­бот­ной пла­ты и стра­хо­вых взно­сов, но и от ре­зуль­та­тов ин­ве­сти­ро­ва­ния пен­си­он­ных на­ко­п­ле­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)