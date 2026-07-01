ПЕНСИЯ
ПЕНСИЯ - гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан по достижении ими определённого законом возраста, в случае потери трудоспособности, потери кормильца, а также в связи с длительной профессиональной деятельностью.
Имевшие место с древних времён зачатки пенсионного обеспечения в России, формально не закреплённые в каким-либо правовом источнике, касались в основном увечных, раненых и престарелых воинов при предоставлении им социальной помощи путём помещения в госпитали-богадельни, странноприимные и инвалидные дома, содержания до самой смерти при монастырях под надзором и попечением духовенства. В ряде документов закреплялись права на социальную защиту детей-сирот, вдов, стариков и инвалидов. Пенсия в современном понимании появились в России с принятием Морского устава (1720 год), по которому морским офицерам могла быть назначена пенсия по старости. В XVIII веке уволенные со службы воины получали обеспечение в натуральной форме, а затем офицерам стали назначать пожизненно денежные пенсии. при выслуге 25 лет и более (увечным - независимо от выслуги). С начала XIX века пенсии за счёт казны выплачивались государственным чиновникам и военнослужащим в случае выхода их в отставку. В 1912 году приняты законы «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «О страховании от несчастных случаев» и др. В результате Октябрьской революции 1917 года получила развитие пенсионная система современного типа. Были введены особые пенсии для солдат Красной Армии и их семей, а также других категорий бывших военнослужащих (август 1918 года). На основании Положения о социальном обеспечении трудящихся (октябрь 1918 года) установлена пенсия в случаях полной или частичной постоянной утраты трудоспособности независимо от причин, её вызвавших (болезнь, увечье, старость, профессиональное заболевание и т.п.). Обеспечению подлежали все без исключения лица, источником существования которых являлся только собственный труд, без эксплуатации чужого. Позднее были приняты специальные нормы о пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан за выслугу лет: для науч. работников и преподавателей рабфаков, учителей городских и сельских школ (1924-1925 годы), затем - для медицинских и научных работников, работников ГВФ и др. В 1928 году введены пенсии по старости для рабочих отдельных отраслей промышленности (горнорудной и текстильной), распространившиеся с 1932 году на рабочих всех отраслей народного хозяйства.
Условия назначения пенсии и определения их размеров, порядок выплаты устанавливались Правилами обеспечения в порядке социального страхования по инвалидности и по случаю потери кормильца (1928 год), а также Правилами обеспечения в порядке социального страхования по старости (1929 год). Крестьяне, ремесленники и другие лица, занимавшиеся индивидуальной трудовой деятельностью, не имели права на пенсии за счёт государственной системы. В конце 1920-х годов появились персональные пенсии за особые заслуги перед государством - союзного, республиканского и местного значения. В 1933 году социальное страхование было передано в управление профсоюзам. Конституция СССР 1936 года установила в статье 120 всеобщее пенсионное обеспечение для рабочих и служащих. Пенсионная система приобрела общенациональный характер с принятием в 1956 году Закона СССР «О государственных пенсиях», а в 1964 году - Закона СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов».
Дальнейшее развитие пенсионная система СССР получила с принятием в 1990 году законов «О пенсионном обеспечении граждан СССР» и «О пенсионном обеспечении военнослужащих». В 1990 году принят российский Закон «О государственных пенсиях в РФ». Органом, формирующим пенсионный бюджет и управляющим им, стал Пенсионный фонд РФ (ПФР). Пенсии назначались по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. С учётом возраста и стажа определённой работы устанавливались льготные условия и основания пенсионного обеспечения путём назначения пенсии за выслугу лет. Впервые было законодательно закреплено право на социальные пенсии. Офицеры и военнослужащие-контрактники стали обеспечиваться пенсией за выслугу лет и по инвалидности, а члены их семей - пенсией по случаю потери кормильца по нормам Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (1993 год). В процессе перехода к рыночным отношениям, сопровождавшегося кризисными явлениями в экономике и социальной нестабильностью, наблюдался постепенный отход пенсионной системы от страховых принципов к распределительному механизму. На фоне обострения демографической ситуации и прогрессирующего старения населения возникла необходимость реформирования российской пенсионной системы. В 2001 году в РФ принят ряд принципиально новых законов: «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», «О трудовых пенсиях в РФ», «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и др.
Бо́льшая часть граждан РФ получает трудовую пенсию. Постоянно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РФ. К трудовым пенсиям относятся все виды пенсии, установленные для тех, кто в период трудовой деятельности подлежит обязательному (государственному) пенсионному страхованию (наёмные работники и отдельные категории других работающих граждан) по правилам, установленным Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» (1996 год). Трудовые пенсии выплачиваются из средств ПФР, образуемых в основном за счёт страховых взносов, которые отчисляются работодателями в пользу работников по тарифам, устанавливаемым федеральным законом. Возможна и добровольная уплата гражданами страховых взносов. Средства ПФР обособлены и не входят в состав государственного бюджета.
Закон о трудовых пенсиях устанавливает 3 вида трудовых пенсий:
1) трудовая пенсия по старости на общих основаниях назначается мужчинам по достижении 60 лет, женщинам - 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 5 лет. Под страховым стажем понимается суммарная продолжительность периодов работы и/или иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Ряд категорий граждан имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости ранее достижения пенсионного возраста в связи с особыми условиями труда. Определён список соответствующих работ, производств, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых реализуется это право (подземные и открытые горные работы, на лесосплаве и лесозаготовках, на транспорте, в качестве спасателей; медицинские и педагогические работники и др.). Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости на льготных условиях предоставляется также многодетным матерям, инвалидам вследствие военные травмы и инвалидам 1-й группы по зрению, лицам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и в местностях, к ним приравненных, и др.;
2) право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й или 3-й группы вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания (смотри в статье Инвалидность);
3) право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлёкшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке).
Трудовая пенсия по старости может состоять из двух частей - страховой и накопительной, установление последней осуществляется при наличии средств, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта застрахованного лица. Трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца структурных составляющих не имеют. Для всех получателей трудовых пенсий выделена базовая часть - единая федеральная гарантия фиксированного (минимального) дохода в старости, устанавливаемая в определённой сумме, размер который определяется в зависимости от вида пенсий, возраста пенсионера, группы инвалидности и наличия нетрудоспособных членов семьи пенсионера.
Понятия «минимальный и максимальный размер пенсии» как такового в пенсионном законодательстве РФ не существует. Если пенсия не достигает величины прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ, то гражданину устанавливается социальная доплата из федерального бюджета. Максимальный размер пенсии связан с устанавливаемой федеральным законом максимальной суммой выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица в качестве базы для начисления страховых взносов, свыше которой страховые взносы не взимаются (с 1 января 2012 года - 512 000 рублей).
Отдельные категории граждан РФ получают пенсию по Закону о государственном пенсионном обеспечении:
1) Пенсия за выслугу лет - федеральные государственные гражданские служащие, граждане из числа космонавтов и из числа работников лётно-испытательного состава;
2) Пенсия по старости - граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;
3) Пенсия по инвалидности - военнослужащие, проходившие военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооружённых Силах РФ и других войсках (силовых ведомствах); участники Великой Отечественной войны; граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; граждане из числа космонавтов. В случае смерти указанных лиц члены их семей имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.
Нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию (детям-инвалидам, мужчинам старше 65 лет и женщинам старше 60 лет и др.), может быть назначена социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), определяемая в твёрдой сумме дифференцированно, в зависимости от отнесения получателя пенсии к определённой группе лиц.
Размеры пенсии федеральным государственным гражданским служащим определяются в процентах к их среднемесячному заработку, гражданам из числа космонавтов - в процентах сумм их денежного довольствия (заработка). Размеры пенсии остальным гражданам определяются в процентах к социальной пенсии дифференцированно, в зависимости от вида получаемой пенсии.
Условия предоставления права на пенсии государственным служащим и муниципальным служащим за счёт средств субъектов РФ и средств органов местного самоуправления определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления. Гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии в соответствии с законодательством РФ, устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Некоторые выплаты, установленные государством, именуются не пенсии, а иначе - ежемесячным пожизненным денежным содержанием (для судей), ежемесячной доплатой к государственной пенсии (членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы), дополнительным материальным обеспечением за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ (гражданам, имеющим государственные награды; чемпионам Олимпийских игр и др.). Сущность подобных выплат от этого не меняется, они являются пенсионными выплатами, имеющими особый порядок их назначения и круг лиц, ими обеспечиваемых.
В России есть и негосударственная пенсия, устанавливаемые соответствующими пенсионными фондами, средства которых образуются за счёт добровольных взносов организаций и граждан, действующими на основании Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (1998 год). Как правило, негосударственная пенсия, регулярно выплачиваемая участнику в соответствии с условиями пенсионного договора, носит дополнительный характер по отношению к государственной пенсии. Однако в последнее время всё большее число граждан выбирают негосударств. пенсионные фонды, куда переводят из ПФР накопительная часть своей трудовой пенсии.
За рубежом первая в мире полноценная пенсионная система была создана в Германии в 1889 году и основана на обязательных взносах работодателей и работников. Современные пенсионные системы разных стран мира в значительной степени отличаются друг от друга, однако в большинстве стран имеет место так назваемая трёхуровневая система, включающая в себя государственное, негосударственное (корпоративное) и личное страхование.
В европейских странах в государственной системе пенсионного обеспечения в большинстве своём преобладает распределительный тип пенсионной системы, основанный на принципе солидарности поколений, когда пенсии пенсионерам выплачивается за счёт отчислений из зарплаты работающих граждан. Более прогрессивной в условиях демографических проблем во многих странах в связи со старением населения становится накопительная модель, при которой размер пенсионных выплат зависит не только от стажа работы будущего пенсионера, величины его заработной платы и страховых взносов, но и от результатов инвестирования пенсионных накоплений.