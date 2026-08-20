Пенсионáрий

Пенсионáрий ( нидерл . pensionaris от позднелат. pensionarius — «высшее должностное лицо») — одно из высших должностных лиц в провинциальных штатах Нидерландов с конца XVI до XVIII в.

П. был первоначально юрисконсультом городской управы, в Республике Соединенных провинций — глава исполнительной власти в штатах областей. Он избирался сроком на пять лет (с правом переизбрания) из числа наиболее видных деятелей провинции и представлял ее в Генеральных штатах страны. Поскольку в Республике господствующее положение занимала провинция Голландия , именно П. Голландии чаще стали выполнять функции председателя Штатов и расширять полномочия, сосредоточив постепенно в своих руках все важнейшие вопросы государственного управления. С середины XVII в. П. Голландии (реже — Зеландии, второй по важности провинции страны) начинают именовать ратпенсионарий ( нидерл. raadpensionaris, дословно — «советник-пенсионарий», «статс-секретарь»), или на французский манер — великий пенсионарий ( фр . grand-pensionnaire), подчеркивая таким образом значимость функций именно П. Голландии (или Зеландии) и его превосходство над П. других провинций. Ратпенсионарий был первым человеком в аппарате Генеральных штатов: вел заседания, готовил и вносил на рассмотрение различные предложения, но главной сферой его деятельности были финансы и внешняя политика Республики. В так называемые бестатхаудерные периоды нидерландской истории (1650–1672, 1702–1747) замещал статхаудера на его посту. Из числа великих П. крупными политическими деятелями были Й. ван Олденбарневелт , А. Пау, Я. Катс, Й. де Витт. Должность великого П. была упразднена в 1795.

Лит. : Fockema Andreae S. J. De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam, 1961. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.