ПЕНСИОНАРИЙ

ПЕНСИОНАРИЙ (позд­не­ла­тин­ское pen­sio­narius, от латинского pensio - вес, влия­ние; буквально - пла­тёж) - од­но из выс­ших долж­но­ст­ных лиц в про­вин­ци­аль­ных шта­тах Ни­дер­лан­дов в конце XV-XVIII веков.

В XVII-XVIII веках ве­ли­кий Пенсионарий провинции Гол­лан­дия фак­ти­че­ски яв­лял­ся пред­се­да­те­лем пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций.

Пер­во­на­чаль­но Пенсионарий был юрис­кон­суль­том городской упра­вы или ад­во­ка­том шта­тов про­вин­ции (со­глас­но римскому пра­ву, ме­ст­ные вла­сти долж­ны бы­ли брать се­бе в по­мощь пра­во­ве­да). С конца XVI века, в пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния ор­га­нов управ­ле­ния Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, функ­ции Пенсионария по­сте­пен­но рас­ши­ря­лись. Так, Пенсионарии как гла­вы де­ле­га­ций от про­вин­ций за­ни­ма­ли долж­но­сти пред­се­да­те­лей Ге­не­раль­ных шта­тов на ос­но­ва­нии су­ще­ст­во­вав­шей оче­рёд­но­сти (ка­ж­дый в те­че­ние 1 не­де­ли).

По­сте­пен­но ме­сто пред­се­да­те­ля всё ча­ще стал за­ни­мать гла­ва ис­пол­нительной вла­сти са­мой эко­но­ми­че­ски раз­ви­той про­вин­ции рес­пуб­ли­ки - Пенсионарий Гол­лан­дии, со­сре­до­то­чив­ший в сво­их ру­ках ре­ше­ние фак­ти­че­ски всех важ­ных во­про­сов управ­ле­ния. В XVII веке (по­сле 1619 года, так как. долж­ность Й. ван Ол­ден­бар­не­вел­та ещё на­зы­ва­лась «ад­во­кат шта­тов Гол­лан­дии») за Пенсионарием Гол­лан­дии за­кре­пил­ся ти­тул - ве­ли­кий Пенсионарий (от ни­дерландского raadpensionaris - рат­пен­сио­на­рий, статс-сек­ре­тарь, буквально - со­вет­ник-пен­сио­на­рий; от французкого grand-pen­sionnaire - ве­ли­кий пен­сио­на­рий), что под­чёр­ки­ва­ло его пре­вос­ход­ст­во над Пенсионариями других про­вин­ций. Он из­би­рал­ся сро­ком на 5 лет (с пра­вом пе­ре­из­бра­ния) из чис­ла наи­бо­лее вид­ных пред­ста­ви­те­лей голландской ку­печеской оли­гар­хии. Как пра­ви­ло, на этом по­сту ока­зы­ва­лись пред­ста­ви­те­ли Дорд­рех­та - «пер­во­го го­ро­да Гол­лан­дии». Ве­ли­кий Пенсионарий провинции Гол­лан­дия стал пер­вым че­ло­ве­ком в ап­па­ра­те Ге­не­раль­ных шта­тов (ру­ко­во­дил их за­се­да­ния­ми, го­то­вил и вно­сил пред­ло­же­ния), од­на­ко главной сфе­рой его дея­тель­но­сти яв­ля­лись фи­нан­сы и внеш­няя по­ли­ти­ка рес­пуб­ли­ки. Он за­ме­щал стат­хау­де­ра в его от­сут­ст­вие (например, в так называемые бес­стат­хау­дер­ные пе­рио­ды ни­дерландской ис­то­рии - 1650-1672 годы и 1702-1747 годы). Ме­ж­ду великими пен­сио­на­рия­ми и стат­хау­де­ра­ми час­то воз­ни­ка­ли по­ли­тические кон­флик­ты.

За пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций на по­сту великого Пенсионария Гол­лан­дии сме­ни­лось 20 человек (двое из них, Я. Катс и А. Па­ув, за­ни­ма­ли его два­ж­ды), и прак­ти­че­ски все они бы­ли свя­за­ны родственными уза­ми. Круп­ные по­ли­тические дея­те­ли сре­ди Пенсионариев - Й. ван Ол­ден­бар­не­велт и Я. де Витт. За­мет­ную роль на этом по­сту сыг­рал ни­дерландский по­эт и государственный дея­тель Катс (1629-1631 годы, 1636-1651 годы). Долж­ность великого Пенсионария уп­разд­не­на в 1795 году. Вве­де­на вновь в 1805-1806 годах, в пе­ри­од Ба­тав­ской рес­пуб­ли­к и, ко­гда пред­се­да­те­ля пра­ви­тель­ст­ва ста­ли име­но­вать великий Пенсионарий Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки. Эту долж­ность за­ни­мал Р.Я. Схим­мел­пен­нинк.

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